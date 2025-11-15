https://crimea.ria.ru/20251115/novaya-ataka-na-krym-pvo-sbila-tri-bespilotnika-1150947246.html

Новая атака на Крым: силы ПВО сбили три беспилотника

Новая атака на Крым: силы ПВО сбили три беспилотника - РИА Новости Крым, 15.11.2025

Новая атака на Крым: силы ПВО сбили три беспилотника

Вечером в субботу средства противвоздушной обороны отразили новую атаку ВСУ на Крым. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 15.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Вечером в субботу средства противвоздушной обороны отразили новую атаку ВСУ на Крым. Об этом сообщили в Минобороны России.Кроме того, 17 БПЛА сбили над Ростовской областью, 12 – над Белгородской, три – Над Воронежской и один – над Саратовской областями. Всего за четыре часа над регионами уничтожили 36 беспилотник ВСУ, уточнили в оборонном ведомстве. Это вторая атака на Крым за день. Днем над полуостровом уже сбивали три вражеских БПЛА.Утром в субботу в Рязанской области при массированной атаке БПЛА вспыхнул пожар на территории одного из предприятий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

