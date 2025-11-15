https://crimea.ria.ru/20251115/massirovannye-udary-vsu-obestochili-66-tysyach-chelovek-v-zaporozhskoy-oblasti-1150945711.html

Массированные удары ВСУ обесточили 66 тысяч человек в Запорожской области

Массированные удары ВСУ обесточили 66 тысяч человек в Запорожской области - РИА Новости Крым, 15.11.2025

Массированные удары ВСУ обесточили 66 тысяч человек в Запорожской области

Украинские боевики в субботу наносят массированные удары по энергетике Запорожской области. В результате в регионе обесточены 66 тысяч абонентов. Об этом... РИА Новости Крым, 15.11.2025

2025-11-15T20:58

2025-11-15T20:58

2025-11-15T21:01

запорожская область

новые регионы россии

атаки всу

происшествия

электроэнергия

электросети

новости

евгений балицкий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111811/31/1118113167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1d69ce3b5e16a4b96b3d4048f09694a1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Украинские боевики в субботу наносят массированные удары по энергетике Запорожской области. В результате в регионе обесточены 66 тысяч абонентов. Об этом сообщил губернатор области Евгений Балицкий.В субботу при первой атаке ВСУ повреждения получила подстанция Васильевской РЭС. Без света оказались порядка пяти тысяч жителей сел Малая и Великая Белозерка, Орлянское, Видножино, Ясная Поляна. Второй удар пришелся по критической инфраструктуре и обесточил 44 тысяч абонентов Днепрорудного и близлежащих сел.Он добавил, что энергетики работают в усиленном режиме, однако работы усложняются опасностью повторных ударов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

запорожская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, новые регионы россии, атаки всу, происшествия, электроэнергия, электросети, новости, евгений балицкий