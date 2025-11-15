Рейтинг@Mail.ru
Массированные удары ВСУ обесточили 66 тысяч человек в Запорожской области - РИА Новости Крым, 15.11.2025
Массированные удары ВСУ обесточили 66 тысяч человек в Запорожской области
Массированные удары ВСУ обесточили 66 тысяч человек в Запорожской области - РИА Новости Крым, 15.11.2025
Массированные удары ВСУ обесточили 66 тысяч человек в Запорожской области
Украинские боевики в субботу наносят массированные удары по энергетике Запорожской области. В результате в регионе обесточены 66 тысяч абонентов. Об этом... РИА Новости Крым, 15.11.2025
2025-11-15T20:58
2025-11-15T21:01
запорожская область
новые регионы россии
атаки всу
происшествия
электроэнергия
электросети
новости
евгений балицкий
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Украинские боевики в субботу наносят массированные удары по энергетике Запорожской области. В результате в регионе обесточены 66 тысяч абонентов. Об этом сообщил губернатор области Евгений Балицкий.В субботу при первой атаке ВСУ повреждения получила подстанция Васильевской РЭС. Без света оказались порядка пяти тысяч жителей сел Малая и Великая Белозерка, Орлянское, Видножино, Ясная Поляна. Второй удар пришелся по критической инфраструктуре и обесточил 44 тысяч абонентов Днепрорудного и близлежащих сел.Он добавил, что энергетики работают в усиленном режиме, однако работы усложняются опасностью повторных ударов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
запорожская область
новые регионы россии
запорожская область, новые регионы россии, атаки всу, происшествия, электроэнергия, электросети, новости, евгений балицкий
Массированные удары ВСУ обесточили 66 тысяч человек в Запорожской области

В Запорожской области после ударов ВСУ без света 66 тысяч абонентов - губернатор

20:58 15.11.2025 (обновлено: 21:01 15.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Украинские боевики в субботу наносят массированные удары по энергетике Запорожской области. В результате в регионе обесточены 66 тысяч абонентов. Об этом сообщил губернатор области Евгений Балицкий.
В субботу при первой атаке ВСУ повреждения получила подстанция Васильевской РЭС. Без света оказались порядка пяти тысяч жителей сел Малая и Великая Белозерка, Орлянское, Видножино, Ясная Поляна. Второй удар пришелся по критической инфраструктуре и обесточил 44 тысяч абонентов Днепрорудного и близлежащих сел.

"Противник не прекращает массированную атаку БПЛА по прифронтовым районам области. Зафиксирован очередной удар по критической инфраструктуре. Еще 33 тысячи абонентов без электроснабжения. Всего 66 тысяч абонентов Васильевского и Токмакского районов отключены от электроснабжения", - написал Балицкий в Telegram.

Он добавил, что энергетики работают в усиленном режиме, однако работы усложняются опасностью повторных ударов.
Запорожская область, Новые регионы России, Атаки ВСУ, Происшествия, Электроэнергия, Электросети, Евгений Балицкий
 
