Каждый пятый подросток в России пьет безалкогольное пиво и вино
Каждый пятый подросток в России пьет безалкогольное пиво и вино
Каждый пятый подросток в России пьет безалкогольное пиво и вино - РИА Новости Крым, 15.11.2025
Каждый пятый подросток в России пьет безалкогольное пиво и вино
В Госдуме обсуждают запрет продажи детям имитирующих алкоголь напитков из-за роста употребления безалкогольного вина и пива среди молодежи. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 15.11.2025
2025-11-15T17:12
2025-11-15T17:12
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В Госдуме обсуждают запрет продажи детям имитирующих алкоголь напитков из-за роста употребления безалкогольного вина и пива среди молодежи. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин."Обсуждаем возможное введение ограничения на продажу несовершеннолетним безалкогольной продукции, имитирующей алкоголь", – сообщил Володин в своем Telegram-канале.По его словам, инициатива объясняется статистикой и негативной динамикой, согласно которым в последние годы в России наблюдается рост продаж такого продукта.Он подчеркнул также, что все это "не безобидный лимонад или сок, как может показаться на первый взгляд", а то, что "пагубно влияет на психику детей и несет опасность для их здоровья".В частности, врачи отмечают, что употребление несовершеннолетними такой продукции ведет к риску их пристрастия к специфическому вкусу алкогольных напитков, созданию ритуала, который ассоциируется с удовольствием употребления спиртного и, как следствие, нездоровому интересу к алкоголю, который может перерасти во вредную привычку, отметил Володин.Председатель Госдумы предложил россиянам в комментариях к своему посту в Telegram-канале высказать свое мнение об инициативе Госдумы для защиты детей от потенциальной опасности.
Каждый пятый подросток в России пьет безалкогольное пиво и вино

В России предлагают запретить продажу детям безалкогольного пива и вина

17:12 15.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев В супермаркете
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В Госдуме обсуждают запрет продажи детям имитирующих алкоголь напитков из-за роста употребления безалкогольного вина и пива среди молодежи. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Обсуждаем возможное введение ограничения на продажу несовершеннолетним безалкогольной продукции, имитирующей алкоголь", – сообщил Володин в своем Telegram-канале.
По его словам, инициатива объясняется статистикой и негативной динамикой, согласно которым в последние годы в России наблюдается рост продаж такого продукта.
"По оценкам экспертов, в возрасте 10-13 лет употребляют безалкогольное пиво и вино около 6% детей, в 16-17 лет — порядка 21%. То есть каждый пятый", – уточнил Володин.
Он подчеркнул также, что все это "не безобидный лимонад или сок, как может показаться на первый взгляд", а то, что "пагубно влияет на психику детей и несет опасность для их здоровья".
В частности, врачи отмечают, что употребление несовершеннолетними такой продукции ведет к риску их пристрастия к специфическому вкусу алкогольных напитков, созданию ритуала, который ассоциируется с удовольствием употребления спиртного и, как следствие, нездоровому интересу к алкоголю, который может перерасти во вредную привычку, отметил Володин.
Председатель Госдумы предложил россиянам в комментариях к своему посту в Telegram-канале высказать свое мнение об инициативе Госдумы для защиты детей от потенциальной опасности.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе ограничат продажу выпивки студентам в праздник
В Крыму мать дала двухлетнему сыну выпить и покурить – идет проверка
Путин одобрил идею запрета продажи вейпов в России
 
