Каждый пятый подросток в России пьет безалкогольное пиво и вино

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В Госдуме обсуждают запрет продажи детям имитирующих алкоголь напитков из-за роста употребления безалкогольного вина и пива среди молодежи. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин."Обсуждаем возможное введение ограничения на продажу несовершеннолетним безалкогольной продукции, имитирующей алкоголь", – сообщил Володин в своем Telegram-канале.По его словам, инициатива объясняется статистикой и негативной динамикой, согласно которым в последние годы в России наблюдается рост продаж такого продукта.Он подчеркнул также, что все это "не безобидный лимонад или сок, как может показаться на первый взгляд", а то, что "пагубно влияет на психику детей и несет опасность для их здоровья".В частности, врачи отмечают, что употребление несовершеннолетними такой продукции ведет к риску их пристрастия к специфическому вкусу алкогольных напитков, созданию ритуала, который ассоциируется с удовольствием употребления спиртного и, как следствие, нездоровому интересу к алкоголю, который может перерасти во вредную привычку, отметил Володин.Председатель Госдумы предложил россиянам в комментариях к своему посту в Telegram-канале высказать свое мнение об инициативе Госдумы для защиты детей от потенциальной опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ограничат продажу выпивки студентам в праздникВ Крыму мать дала двухлетнему сыну выпить и покурить – идет проверкаПутин одобрил идею запрета продажи вейпов в России

