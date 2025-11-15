Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 15 ноября
Какой сегодня праздник: 15 ноября
Какой сегодня праздник: 15 ноября - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Какой сегодня праздник: 15 ноября
В России сегодня отмечают День призывника. В этот день советские зрители увидели первую телепередачу со звуком, американец Кинг Кемп Жиллетт получил патент на... РИА Новости Крым, 14.11.2025
праздники и памятные даты
общество
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В России сегодня отмечают День призывника. В этот день советские зрители увидели первую телепередачу со звуком, американец Кинг Кемп Жиллетт получил патент на бритву со сменными лезвиями, родились российский инженер-оружейник Игорь Стечкин и итальянский дизайнер одежды Роберто Кавалли.Что празднуют в миреДо 1793 года в русской армии служили пожизненно, позднее – 25 лет. При Александре II срок службы сократили до семи лет. В дальнейшем срок службы в армии сокращали до трех, двух, полутора лет. Сейчас и вовсе "легкотня" – всего год. С чем мы и поздравляем всех, кто готовится отправиться в ряды вооруженных сил страны. А заодно и с Днем призывника.Если у вас есть космический корабль, но недостаточно энергии для того, чтобы запустить его в космос, то нужно сходить за пивом. Примерно 140 тысяч раз. Нет, мы не предлагаем пить за упокой идеи покорения вселенной. Просто именно столько пивных бутылок потребуется, чтобы получить нужное количество стекла, при переработке которого можно получить ровно столько джоулей, сколько требуется для запуска ракеты. Не благодарите и скорее бегите в магазин. Заодно отметите Всемирный День вторичной переработки.С профессиональным праздником сегодня можно поздравить сотрудников подразделений по борьбе с организованной преступностью МВД РФ. Еще можно отметить День "охотниц" на мужчин, День шоколадного кекса и День молочных коктейлей. Именины у Маркиана, Константина, Демьяна, Ивана, Кузьмы.Знаменательные датыЖил-был в Америке начала XX века обычный коммивояжер Кинг Кемп Жиллетт. Однажды утром он отправился в собственную ванную побриться и обнаружил, что лезвие его станка затупилось. Вероятно, сначала он огорчился, но потом подумал так: "Надо бы придумать станок со сменным лезвием". И придумал. И запатентовал 15 ноября 1904 года. И стал миллионером и "бритвенным королем".Немое кино – это хорошо. Но со звуком все-таки куда понятнее и интереснее. Жители нашей страны оценили все преимущества нового формата 15 ноября 1934 года. Целых 25 минут телезрители слушали (!) эстрадный концерт, потом рассказ Чехова "Злоумышленник" в исполнении актера Москвина, а потом еще и наблюдали за артистами балета. Все это так понравилось нашим соотечественникам, что в стране сразу же возросли продажи телевизоров.Петербургский метрополитен второй по величине в России и бывшем Советском союзе после Москвы. Первая станция – Автово – открылась 15 ноября 1955-го, именно с нее начинается история питерского метро. Кстати, эта подземка еще и одна из самых глубоких в мире, что продиктовано болотистыми грунтами. Например, станция "Адмиралтейская" лежит на глубине 86 метров! А это, на минуточку, целый 28-этажный дом!Кто родился в этот деньОн приходил в бешенство, когда его называли модельером, и всегда повторял: "Называйте меня художником". Своим талисманом считал змею, поскольку первые успешно проданные им брюки были сшиты из змеиной кожи. А еще дружил с Пэрис Хилтон, никогда не сидел на диетах и больше всего любил бифштекс по-флорентийски (большой кусок говядины на углях). Речь о знаменитом итальянском дизайнере одежды Роберто Кавалли, которому сегодня исполнилось бы 85 лет.Следующий именинник не так известен во всем мире, с Пэрис Хилтон не знаком (наверное), но в нашей стране имеет тысячи поклонниц и поклонников – солист группы "Дискотека Авария" Алексей Серов сегодня отмечает 51-летие. Кстати, сначала "Дискотека Авария" называлась "Интервью" и даже "Огнетушитель". Свое знаменитое имя коллектив получил благодаря клубу "Авария" в городе Иваново, где когда-то работали ди-джеями основатели группы Николай Тимофеев и Алексей Рыжов.Также в этот день родились путешественник и полярный исследователь Владимир Русанов, советский и российский конструктор стрелкового оружия, инженер-оружейник Игорь Стечкин, народная артистка СССР Александра Яблочкина.
Какой сегодня праздник: 15 ноября

Что отмечают в России и в мире 15 ноября

00:00 15.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В России сегодня отмечают День призывника. В этот день советские зрители увидели первую телепередачу со звуком, американец Кинг Кемп Жиллетт получил патент на бритву со сменными лезвиями, родились российский инженер-оружейник Игорь Стечкин и итальянский дизайнер одежды Роберто Кавалли.

Что празднуют в мире

До 1793 года в русской армии служили пожизненно, позднее – 25 лет. При Александре II срок службы сократили до семи лет. В дальнейшем срок службы в армии сокращали до трех, двух, полутора лет. Сейчас и вовсе "легкотня" – всего год. С чем мы и поздравляем всех, кто готовится отправиться в ряды вооруженных сил страны. А заодно и с Днем призывника.
Если у вас есть космический корабль, но недостаточно энергии для того, чтобы запустить его в космос, то нужно сходить за пивом. Примерно 140 тысяч раз. Нет, мы не предлагаем пить за упокой идеи покорения вселенной. Просто именно столько пивных бутылок потребуется, чтобы получить нужное количество стекла, при переработке которого можно получить ровно столько джоулей, сколько требуется для запуска ракеты. Не благодарите и скорее бегите в магазин. Заодно отметите Всемирный День вторичной переработки.
С профессиональным праздником сегодня можно поздравить сотрудников подразделений по борьбе с организованной преступностью МВД РФ. Еще можно отметить День "охотниц" на мужчин, День шоколадного кекса и День молочных коктейлей. Именины у Маркиана, Константина, Демьяна, Ивана, Кузьмы.

Знаменательные даты

Жил-был в Америке начала XX века обычный коммивояжер Кинг Кемп Жиллетт. Однажды утром он отправился в собственную ванную побриться и обнаружил, что лезвие его станка затупилось. Вероятно, сначала он огорчился, но потом подумал так: "Надо бы придумать станок со сменным лезвием". И придумал. И запатентовал 15 ноября 1904 года. И стал миллионером и "бритвенным королем".
Немое кино – это хорошо. Но со звуком все-таки куда понятнее и интереснее. Жители нашей страны оценили все преимущества нового формата 15 ноября 1934 года. Целых 25 минут телезрители слушали (!) эстрадный концерт, потом рассказ Чехова "Злоумышленник" в исполнении актера Москвина, а потом еще и наблюдали за артистами балета. Все это так понравилось нашим соотечественникам, что в стране сразу же возросли продажи телевизоров.
Петербургский метрополитен второй по величине в России и бывшем Советском союзе после Москвы. Первая станция – Автово – открылась 15 ноября 1955-го, именно с нее начинается история питерского метро. Кстати, эта подземка еще и одна из самых глубоких в мире, что продиктовано болотистыми грунтами. Например, станция "Адмиралтейская" лежит на глубине 86 метров! А это, на минуточку, целый 28-этажный дом!

Кто родился в этот день

Он приходил в бешенство, когда его называли модельером, и всегда повторял: "Называйте меня художником". Своим талисманом считал змею, поскольку первые успешно проданные им брюки были сшиты из змеиной кожи. А еще дружил с Пэрис Хилтон, никогда не сидел на диетах и больше всего любил бифштекс по-флорентийски (большой кусок говядины на углях). Речь о знаменитом итальянском дизайнере одежды Роберто Кавалли, которому сегодня исполнилось бы 85 лет.
Следующий именинник не так известен во всем мире, с Пэрис Хилтон не знаком (наверное), но в нашей стране имеет тысячи поклонниц и поклонников – солист группы "Дискотека Авария" Алексей Серов сегодня отмечает 51-летие. Кстати, сначала "Дискотека Авария" называлась "Интервью" и даже "Огнетушитель". Свое знаменитое имя коллектив получил благодаря клубу "Авария" в городе Иваново, где когда-то работали ди-джеями основатели группы Николай Тимофеев и Алексей Рыжов.
Также в этот день родились путешественник и полярный исследователь Владимир Русанов, советский и российский конструктор стрелкового оружия, инженер-оружейник Игорь Стечкин, народная артистка СССР Александра Яблочкина.
 
