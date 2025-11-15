https://crimea.ria.ru/20251115/kak-rabotaet-pervyy-v-rossii-bespilotnyy-passazhirskiy-transport-1150938136.html

Как работает первый в России беспилотный пассажирский транспорт

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. В Москве успешно показал себя в работе запущенный в начале осени первый в России беспилотный трамвай, а в декабре стартует первый в РФ беспилотный поезд метро. Об этом сообщили в дептрансе российской столицы.Первый в РФ полностью беспилотный трамвай запустили в сентябре в московском районе Строгино. Сегодня этот инновационный пассажирский транспорт регулярно курсирует с по маршруту № 10, рассказали в департаменте транспорта столицы.Заместитель мэра города Максим Ликсутов, курирующий отрасль транспорта, уточнил, что беспилотный трамвай уже успешно проехал свыше 18 тысяч километров в рамках программы испытаний и перевез порядка 40 тысяч пассажиров, при этом ни разу не нарушил ПДД.В салоне или кабине при этом все же находится сотрудник трамвайного управления, который наблюдает за движением и не вмешивается в работу систем: это действующие требования законодательства, подчеркнули в дептрансе.По словам мэра столицы Сергя Собянина, ожидается, что к 2035 году на беспилотных технологиях будут работать около 90% трамваев Москвы. А уже в декабре 2025-го в Москве намерены начать первый этап пилотной эксплуатации первого в России беспилотного поезда метро на большой кольцевой линии (БКЛ). Систему управления будут тестировать на современном поезде серии "Москва" в ночное время без пассажиров.Ранее Собянин сообщал, что общественный транспорт должен доминировать в крупных городах, при этом весь он, и в первую очередь рельсовый, будет беспилотным.На днях депутат Госсовета Крыма, председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации военных инвалидов "ВоИн" Владимир Мерцалов в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил, что именно СВО и прогресс в развитии беспилотных систем для армии России открыл новые горизонты перспектив технического и технологического развития для разных сфер гражданской жизни в РФ – сельского хозяйства, МЧС и многих других, где сегодня все масштабнее и эффективнее используются БПЛА.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму предложили внедрять белорусский струнный транспорт В России появятся беспилотные грузоперевозчики В РФ появились Войска беспилотных систем: что это изменит в зоне СВО

