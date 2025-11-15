https://crimea.ria.ru/20251115/devyat-detey-vernulis-v-belgorod-s-millionom-iz-arteka-1150946451.html

Девять детей вернулись в Белгород с миллионом из "Артека"

Девять детей вернулись в Белгород с миллионом из "Артека" - РИА Новости Крым, 15.11.2025

Девять детей вернулись в Белгород с миллионом из "Артека"

Белгородская область стала лидером среди 79 регионов России, представители которых приняли участие во Всероссийском конкурсе "Большая перемена", который прошел... РИА Новости Крым, 15.11.2025

2025-11-15T22:08

2025-11-15T22:08

2025-11-15T22:08

крым

мдц "артек"

большая перемена

белгородская область

вячеслав гладков

дети

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0f/1150946321_85:0:1559:829_1920x0_80_0_0_909bff14c39a7c290c6c301980fc5413.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Белгородская область стала лидером среди 79 регионов России, представители которых приняли участие во Всероссийском конкурсе "Большая перемена", который прошел в "Артеке" в Крыму. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков после встречи ребят в родном регионе.В Международном детском центре "Артек" на днях завершился финал шестого сезона всероссийского конкурса для старшеклассников "Большая перемена" – флагманского проекта "Движения Первых", входящего в национальный проект "Молодежь и дети".В этом сезоне, посвященном теме "От мечты к свершениям", в финал прошли 1, 5 тысячи школьников из 79 регионов России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поздравил лауреатов конкурса "Большая перемена"Финалисты конкурса "Большая перемена" в "Артеке" – одна большая семьяВ Крыму открылся школьный медиацентр за два миллиона рублей

крым

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мдц "артек", большая перемена, белгородская область, вячеслав гладков, дети, общество, новости