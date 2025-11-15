https://crimea.ria.ru/20251115/devyat-detey-vernulis-v-belgorod-s-millionom-iz-arteka-1150946451.html
Девять детей вернулись в Белгород с миллионом из "Артека"
Белгородская область стала лидером среди 79 регионов России, представители которых приняли участие во Всероссийском конкурсе "Большая перемена", который прошел... РИА Новости Крым, 15.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Белгородская область стала лидером среди 79 регионов России, представители которых приняли участие во Всероссийском конкурсе "Большая перемена", который прошел в "Артеке" в Крыму. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков после встречи ребят в родном регионе.В Международном детском центре "Артек" на днях завершился финал шестого сезона всероссийского конкурса для старшеклассников "Большая перемена" – флагманского проекта "Движения Первых", входящего в национальный проект "Молодежь и дети".В этом сезоне, посвященном теме "От мечты к свершениям", в финал прошли 1, 5 тысячи школьников из 79 регионов России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поздравил лауреатов конкурса "Большая перемена"Финалисты конкурса "Большая перемена" в "Артеке" – одна большая семьяВ Крыму открылся школьный медиацентр за два миллиона рублей
