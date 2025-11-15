Рейтинг@Mail.ru
2025-11-15T22:08
2025-11-15T22:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Белгородская область стала лидером среди 79 регионов России, представители которых приняли участие во Всероссийском конкурсе "Большая перемена", который прошел в "Артеке" в Крыму. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков после встречи ребят в родном регионе.В Международном детском центре "Артек" на днях завершился финал шестого сезона всероссийского конкурса для старшеклассников "Большая перемена" – флагманского проекта "Движения Первых", входящего в национальный проект "Молодежь и дети".В этом сезоне, посвященном теме "От мечты к свершениям", в финал прошли 1, 5 тысячи школьников из 79 регионов России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поздравил лауреатов конкурса "Большая перемена"Финалисты конкурса "Большая перемена" в "Артеке" – одна большая семьяВ Крыму открылся школьный медиацентр за два миллиона рублей
крым, мдц "артек", большая перемена, белгородская область, вячеслав гладков, дети, общество, новости
Девять детей вернулись в Белгород с миллионом из "Артека"

Девять детей из Белгородской области выиграли по миллиону в конкурсе "Большая перемена"

22:08 15.11.2025
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаДети из Белгородской области вернулись из "Артека", где проходил Всероссийский конкурс "Большая перемена"
Дети из Белгородской области вернулись из Артека, где проходил Всероссийский конкурс Большая перемена
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. Белгородская область стала лидером среди 79 регионов России, представители которых приняли участие во Всероссийском конкурсе "Большая перемена", который прошел в "Артеке" в Крыму. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков после встречи ребят в родном регионе.
"Белгородская область в лидерах по количеству победителей. Регион представляли 65 мальчишек и девчонок: 9 из них получили приз в 1 млн рублей, а остальные — от 100 до 200 тысяч рублей. Они смогут потратить средства на образование и личное развитие" – написал Гладков в своем Telegram-канале.
В Международном детском центре "Артек" на днях завершился финал шестого сезона всероссийского конкурса для старшеклассников "Большая перемена" – флагманского проекта "Движения Первых", входящего в национальный проект "Молодежь и дети".
В этом сезоне, посвященном теме "От мечты к свершениям", в финал прошли 1, 5 тысячи школьников из 79 регионов России.
