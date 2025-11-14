Рейтинг@Mail.ru
Житель Крыма пойдет под суд за призывы разрушить Крымский мост - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Житель Крыма пойдет под суд за призывы разрушить Крымский мост
Житель Крыма пойдет под суд за призывы разрушить Крымский мост - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Житель Крыма пойдет под суд за призывы разрушить Крымский мост
Житель Крыма пойдет под суд за оправдание призывов к разрушению Крымского моста. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 14.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Житель Крыма пойдет под суд за оправдание призывов к разрушению Крымского моста. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным следствия, обвиняемый в социальных сетях публиковал комментарии, оправдывающие призывы к разрушению Крымского моста.Мужчина был установлен и задержан сотрудниками ФСБ России. К этому времени прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд.
крымский мост, прокуратура республики крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, крым, новости крыма
Житель Крыма пойдет под суд за призывы разрушить Крымский мост

Прокуратура: жителя Крыма будут судить за призывы разрушить Крымский мост

13:18 14.11.2025 (обновлено: 13:19 14.11.2025)
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Житель Крыма пойдет под суд за оправдание призывов к разрушению Крымского моста. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
По данным следствия, обвиняемый в социальных сетях публиковал комментарии, оправдывающие призывы к разрушению Крымского моста.
Мужчина был установлен и задержан сотрудниками ФСБ России. К этому времени прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение.
Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд.
Читайте также на РИА Новости Крым:
За призывы разрушить Крымский мост севастопольцу грозит до 7 лет
Крымчанин получил три года колонии за экстремистские публикации в сети
За призывы к убийству российских военных крымчанин пойдет под суд
