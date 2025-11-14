https://crimea.ria.ru/20251114/zhitel-kryma-poydet-pod-sud-za-prizyvy-razrushit-krymskiy-most--1150910967.html
Житель Крыма пойдет под суд за призывы разрушить Крымский мост
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Житель Крыма пойдет под суд за оправдание призывов к разрушению Крымского моста. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным следствия, обвиняемый в социальных сетях публиковал комментарии, оправдывающие призывы к разрушению Крымского моста.Мужчина был установлен и задержан сотрудниками ФСБ России. К этому времени прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:За призывы разрушить Крымский мост севастопольцу грозит до 7 летКрымчанин получил три года колонии за экстремистские публикации в сетиЗа призывы к убийству российских военных крымчанин пойдет под суд
13:18 14.11.2025 (обновлено: 13:19 14.11.2025)