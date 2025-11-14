https://crimea.ria.ru/20251114/za-nedelyu-kiev-poteryal-bolshe-vosmi-tysyach-boevikov-1150911741.html

За неделю Киев потерял больше восьми тысяч боевиков

За неделю Киев потерял больше восьми тысяч боевиков

Армия России за неделю проведения спецоперации на Украине освободила 11 населенных пунктов, нанесла высокоточные удары по военно-промышленному комплексу ВСУ и... РИА Новости Крым, 14.11.2025

2025-11-14T13:22

2025-11-14T13:22

2025-11-14T13:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Армия России за неделю проведения спецоперации на Украине освободила 11 населенных пунктов, нанесла высокоточные удары по военно-промышленному комплексу ВСУ и уничтожила десятки единиц техники противника. Киевский режим по всей линии фронта потерял 8825 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ в пятницу.За неделю подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. На Харьковском направлении освобожден населенный пункт Синельниково. В зоне ответственности группировки потери противника составили более 960 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Запад"за прошедшую неделю в районе населенного пункта Купянск Харьковской области ликвидировали более 365 военнослужащих. Всего за неделю в зоне ответственности группировки потери ВСУ составили свыше 1530 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. За семь дней на данном направлении потери противника составили более 815 военнослужащих.Группировка войск "Центр" улучшила положение по переднему краю. В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ в западной части города. Завершена зачистка от украинских боевиков населенного пункта Рог ДНР. Кроме того, в течение недели освобождены населенные пункты Сухой Яр и Гнатовка ДНР. Всего за неделю в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3360 военнослужащих.В течение прошедшей недели подразделения группировки войск "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Орестополь Днепропетровской области.Кроме того, в течение недели освобождены населенные пункты Даниловка, Волчье Днепропетровской области, Новоуспеновское, Новое, Сладкое и Рыбное Запорожской области. Всего на данном направлении ВСУ потеряли до 1665 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Днепр"нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны. Потери ВСУ составили до 495 военнослужащих.За неделю средствами ПВО сбиты девять управляемых авиабомб, 17 снарядов HIMARS, две ракеты большой дальности Нептун, а также 1173 БПЛА самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В РФ появились Войска беспилотных систем: что это изменит в зоне СВОАвиация БПЛА и технологическое лидерство РФ – Путин дал новые порученияКогда закончится СВО

