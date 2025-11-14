Рейтинг@Mail.ru
ВТБ перевыпустил почти 25 тысяч Пушкинских карт в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 14.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251114/vtb-perevypustil-pochti-25-tysyach-pushkinskikh-kart-v-krymu-i-sevastopole-1150919728.html
ВТБ перевыпустил почти 25 тысяч Пушкинских карт в Крыму и Севастополе
ВТБ перевыпустил почти 25 тысяч Пушкинских карт в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 14.11.2025
ВТБ перевыпустил почти 25 тысяч Пушкинских карт в Крыму и Севастополе
ВТБ перевыпустил почти 25 тысяч Пушкинских карт в Крыму и Севастополе, сообщает пресс-служба финансовой организации. РИА Новости Крым, 14.11.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150919611_0:102:1600:1002_1920x0_80_0_0_c9e639a637b50dcba8e5185f44daf442.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости Крым. ВТБ перевыпустил почти 25 тысяч Пушкинских карт в Крыму и Севастополе, сообщает пресс-служба финансовой организации.С 1 января 2026 года банком-оператором программы "Пушкинская карта" станет ВТБ.Для удобства пользователей кредитная организация уже начала перевыпускать Пушкинские карты заранее: они начнут действовать с нового года и откроют возможность посещать культурные мероприятия без перерыва на подачу заявлений.Почти 25 тысяч крымчан и севастопольцев уже подали заявление на перевыпуск карты. Всего по России банк принял более 2 миллионов подобных заявлений.Обновленная Пушкинская карта появится в приложении "Госуслуги Культура" 1 января в 15:00 по московскому времени, когда смена банка-оператора официально завершится. Сейчас клиенты могут продолжать пользоваться картой, выпущенной ранее — она будет работать без изменений до 31 декабря до 15:00 по московскому времени.Подать заявление на выпуск Пушкинской карты в ВТБ жители полуострова могут прямо сейчас в приложении "Госуслуги Культура".
РИА Новости Крым
ВТБ перевыпустил почти 25 тысяч Пушкинских карт в Крыму и Севастополе

16:03 14.11.2025
 
© Фото предоставлено пресс-службой ВТБПушкинская карта
Пушкинская карта
© Фото предоставлено пресс-службой ВТБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости Крым. ВТБ перевыпустил почти 25 тысяч Пушкинских карт в Крыму и Севастополе, сообщает пресс-служба финансовой организации.
С 1 января 2026 года банком-оператором программы "Пушкинская карта" станет ВТБ.
Для удобства пользователей кредитная организация уже начала перевыпускать Пушкинские карты заранее: они начнут действовать с нового года и откроют возможность посещать культурные мероприятия без перерыва на подачу заявлений.
Почти 25 тысяч крымчан и севастопольцев уже подали заявление на перевыпуск карты. Всего по России банк принял более 2 миллионов подобных заявлений.
Обновленная Пушкинская карта появится в приложении "Госуслуги Культура" 1 января в 15:00 по московскому времени, когда смена банка-оператора официально завершится. Сейчас клиенты могут продолжать пользоваться картой, выпущенной ранее — она будет работать без изменений до 31 декабря до 15:00 по московскому времени.
Подать заявление на выпуск Пушкинской карты в ВТБ жители полуострова могут прямо сейчас в приложении "Госуслуги Культура".
