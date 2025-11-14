https://crimea.ria.ru/20251114/vtb-perevypustil-pochti-25-tysyach-pushkinskikh-kart-v-krymu-i-sevastopole-1150919728.html
ВТБ перевыпустил почти 25 тысяч Пушкинских карт в Крыму и Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости Крым. ВТБ перевыпустил почти 25 тысяч Пушкинских карт в Крыму и Севастополе, сообщает пресс-служба финансовой организации.С 1 января 2026 года банком-оператором программы "Пушкинская карта" станет ВТБ.Для удобства пользователей кредитная организация уже начала перевыпускать Пушкинские карты заранее: они начнут действовать с нового года и откроют возможность посещать культурные мероприятия без перерыва на подачу заявлений.Почти 25 тысяч крымчан и севастопольцев уже подали заявление на перевыпуск карты. Всего по России банк принял более 2 миллионов подобных заявлений.Обновленная Пушкинская карта появится в приложении "Госуслуги Культура" 1 января в 15:00 по московскому времени, когда смена банка-оператора официально завершится. Сейчас клиенты могут продолжать пользоваться картой, выпущенной ранее — она будет работать без изменений до 31 декабря до 15:00 по московскому времени.Подать заявление на выпуск Пушкинской карты в ВТБ жители полуострова могут прямо сейчас в приложении "Госуслуги Культура".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
