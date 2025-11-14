Рейтинг@Mail.ru
Власти Крыма поручили ускорить ремонт кардиодиспансера в Симферополе - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251114/vlasti-kryma-poruchili-uskorit-remont-kardiodispansera-v-simferopole-1150921280.html
Власти Крыма поручили ускорить ремонт кардиодиспансера в Симферополе
Власти Крыма поручили ускорить ремонт кардиодиспансера в Симферополе - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Власти Крыма поручили ускорить ремонт кардиодиспансера в Симферополе
Капитальный ремонт кардиологического диспансера Республиканской клинической больницы им. Семашко в Симферополе находится на завершающей стадии, однако подрядчик РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-14T16:39
2025-11-14T16:39
крым
симферополь
юрий гоцанюк
кардиология
новости крыма
капремонт
городская среда
здравоохранение в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150921051_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_01356488de89855885621f2419bcf460.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Капитальный ремонт кардиологического диспансера Республиканской клинической больницы им. Семашко в Симферополе находится на завершающей стадии, однако подрядчик должен ускорить темпы работ, чтобы сдать объект в срок. Об этом заявил глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк.По словам Гоцанюка, большая часть работ уже выполнена. Практически полностью уложена кровля и цоколь здания, установлены системы отопления, ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, водопроводов и воздуховодов.На данный момент специалисты проводят внутреннюю отделку и монтаж инженерных систем, прокладку кабельных линий для слаботочных и электросистем.Также завершаются работы по устройству и подключению вентиляции, монтируется санфаянс и осветительные приборы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Золотой стандарт": Крымский детский хоспис стал одним из лучших в РФ На севере Крыма открыли 16 модульных ФАПов и врачебных амбулаторий Крым получит 70 млн на обновление медоборудования для борьбы с онкологией
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150921051_76:0:1205:847_1920x0_80_0_0_92349d5aeda3adc5676bbe44ec4d4c59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, юрий гоцанюк, кардиология, новости крыма, капремонт, городская среда, здравоохранение в крыму и севастополе
Власти Крыма поручили ускорить ремонт кардиодиспансера в Симферополе

Власти Крыма поручили подрядчику ускорить капремонт кардиодиспансера в Симферополе

16:39 14.11.2025
 
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаКапитальный ремонт кардиодиспансера в Симферополе
Капитальный ремонт кардиодиспансера в Симферополе
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Капитальный ремонт кардиологического диспансера Республиканской клинической больницы им. Семашко в Симферополе находится на завершающей стадии, однако подрядчик должен ускорить темпы работ, чтобы сдать объект в срок. Об этом заявил глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк.
"Несмотря на высокую степень готовности объекта – 95%, зафиксировано отставание от графика. Подрядной организации поставлена задача – нарастить темпы, чтобы завершить все мероприятия в срок", - написал председатель Совмина РК в своем Telegram-канале.
По словам Гоцанюка, большая часть работ уже выполнена. Практически полностью уложена кровля и цоколь здания, установлены системы отопления, ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, водопроводов и воздуховодов.
На данный момент специалисты проводят внутреннюю отделку и монтаж инженерных систем, прокладку кабельных линий для слаботочных и электросистем.
Также завершаются работы по устройству и подключению вентиляции, монтируется санфаянс и осветительные приборы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Золотой стандарт": Крымский детский хоспис стал одним из лучших в РФ
На севере Крыма открыли 16 модульных ФАПов и врачебных амбулаторий
Крым получит 70 млн на обновление медоборудования для борьбы с онкологией
 
КрымСимферопольЮрий ГоцанюкКардиологияНовости КрымаКапремонтГородская средаЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:32Античный проспект в Севастополе – когда закончат строительство
16:54Под Ялтой легковушка повисла на отбойнике в результате ДТП
16:47Весь собранный с пляжей Севастополя замазученный грунт утилизировали
16:39Власти Крыма поручили ускорить ремонт кардиодиспансера в Симферополе
16:16В Гуляйполе Запорожской области объявили эвакуацию
16:03ВТБ перевыпустил почти 25 тысяч Пушкинских карт в Крыму и Севастополе
15:42Сигналы Западу: Киев готовится снизить мобилизационный возраст
15:32Над Крымом и тремя областями России сбиты еще 10 беспилотников
15:25Все опаздывающие поезда в Крым прибыли в пункты назначения
15:21Маразм крепчал: на Украине "отменяют" семью Романовых и Ломоносова
15:18Беспилотники атаковали Нововоронежскую АЭС
15:05Слезть с крючка - как ждуну стать на правильный путь
14:43Система работает безупречно – в Кремле оценили охлаждение для SIM-карт
14:32Аксенов наградил крымских боксеров за победу в первенстве Европы
14:18Путин присвоил международному аэропорту Ижевска имя Калашникова
14:09Вернуть и убить: Киев готовит провокации против украинцев в ЕС
13:56Больше 50 детей попали в ДТП с грузовиком-автовозом в Челябинской области
13:46В Крыму предложили ввести федеральный закон о запрете съемки работы ПВО
13:22За неделю Киев потерял больше восьми тысяч боевиков
13:18Житель Крыма пойдет под суд за призывы разрушить Крымский мост
Лента новостейМолния