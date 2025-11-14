https://crimea.ria.ru/20251114/vlasti-kryma-poruchili-uskorit-remont-kardiodispansera-v-simferopole-1150921280.html

Власти Крыма поручили ускорить ремонт кардиодиспансера в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Капитальный ремонт кардиологического диспансера Республиканской клинической больницы им. Семашко в Симферополе находится на завершающей стадии, однако подрядчик должен ускорить темпы работ, чтобы сдать объект в срок. Об этом заявил глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк.По словам Гоцанюка, большая часть работ уже выполнена. Практически полностью уложена кровля и цоколь здания, установлены системы отопления, ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, водопроводов и воздуховодов.На данный момент специалисты проводят внутреннюю отделку и монтаж инженерных систем, прокладку кабельных линий для слаботочных и электросистем.Также завершаются работы по устройству и подключению вентиляции, монтируется санфаянс и осветительные приборы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Золотой стандарт": Крымский детский хоспис стал одним из лучших в РФ На севере Крыма открыли 16 модульных ФАПов и врачебных амбулаторий Крым получит 70 млн на обновление медоборудования для борьбы с онкологией

