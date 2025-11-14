https://crimea.ria.ru/20251114/vlasti-kryma-poruchili-uskorit-remont-kardiodispansera-v-simferopole-1150921280.html
Власти Крыма поручили ускорить ремонт кардиодиспансера в Симферополе
Власти Крыма поручили ускорить ремонт кардиодиспансера в Симферополе - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Власти Крыма поручили ускорить ремонт кардиодиспансера в Симферополе
Капитальный ремонт кардиологического диспансера Республиканской клинической больницы им. Семашко в Симферополе находится на завершающей стадии, однако подрядчик РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-14T16:39
2025-11-14T16:39
2025-11-14T16:39
крым
симферополь
юрий гоцанюк
кардиология
новости крыма
капремонт
городская среда
здравоохранение в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150921051_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_01356488de89855885621f2419bcf460.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Капитальный ремонт кардиологического диспансера Республиканской клинической больницы им. Семашко в Симферополе находится на завершающей стадии, однако подрядчик должен ускорить темпы работ, чтобы сдать объект в срок. Об этом заявил глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк.По словам Гоцанюка, большая часть работ уже выполнена. Практически полностью уложена кровля и цоколь здания, установлены системы отопления, ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, водопроводов и воздуховодов.На данный момент специалисты проводят внутреннюю отделку и монтаж инженерных систем, прокладку кабельных линий для слаботочных и электросистем.Также завершаются работы по устройству и подключению вентиляции, монтируется санфаянс и осветительные приборы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Золотой стандарт": Крымский детский хоспис стал одним из лучших в РФ На севере Крыма открыли 16 модульных ФАПов и врачебных амбулаторий Крым получит 70 млн на обновление медоборудования для борьбы с онкологией
крым
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150921051_76:0:1205:847_1920x0_80_0_0_92349d5aeda3adc5676bbe44ec4d4c59.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, симферополь, юрий гоцанюк, кардиология, новости крыма, капремонт, городская среда, здравоохранение в крыму и севастополе
Власти Крыма поручили ускорить ремонт кардиодиспансера в Симферополе
Власти Крыма поручили подрядчику ускорить капремонт кардиодиспансера в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Капитальный ремонт кардиологического диспансера Республиканской клинической больницы им. Семашко в Симферополе находится на завершающей стадии, однако подрядчик должен ускорить темпы работ, чтобы сдать объект в срок. Об этом заявил глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк.
"Несмотря на высокую степень готовности объекта – 95%, зафиксировано отставание от графика. Подрядной организации поставлена задача – нарастить темпы, чтобы завершить все мероприятия в срок", - написал председатель Совмина РК в своем Telegram-канале.
По словам Гоцанюка, большая часть работ уже выполнена. Практически полностью уложена кровля и цоколь здания, установлены системы отопления, ливневой и хозяйственно-бытовой канализации, водопроводов и воздуховодов.
На данный момент специалисты проводят внутреннюю отделку и монтаж инженерных систем, прокладку кабельных линий для слаботочных и электросистем.
Также завершаются работы по устройству и подключению вентиляции, монтируется санфаянс и осветительные приборы.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: