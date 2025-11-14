Рейтинг@Mail.ru
В центре Краснодара загорелся музыкальный театр - РИА Новости Крым, 14.11.2025
В центре Краснодара загорелся музыкальный театр
В центре Краснодара загорелся музыкальный театр - РИА Новости Крым, 14.11.2025
В центре Краснодара загорелся музыкальный театр
В Краснодарском музыкальном театре произошел пожар - загорелась трансформаторная подстанция. Об этом в пятницу утром сообщили в МЧС Кубани.
2025-11-14T09:11
2025-11-14T09:11
мчс краснодарского края
происшествия
пожар
новости
краснодарский край
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Краснодарском музыкальном театре произошел пожар - загорелась трансформаторная подстанция. Об этом в пятницу утром сообщили в МЧС Кубани.Пожар произошел на улице Красной. Прибыв на место, сотрудники Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона обнаружили, что огнем охвачена трансформаторная подстанция, встроенная в здание музыкального театра.К ликвидации пожара были привлечены 46 сотрудников МЧС России и 15 единиц техники. Возгорание ликвидировано, уточнили в ведомстве.Ранее в пятницу сообщалось, что в Севастополе 75-летнюю женщину, которая оказалась заперта внутри горящей квартиры, вынесли из огня сотрудники МЧС России. А в Феодосии на пожаре в пятиэтажке спасли мужчину, еще 20 человек эвакуировали из опасной зоны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожарах в Крыму погибли 59 человек - МЧСВзрыв газа произошел в жилом доме в Тульской области – есть пострадавшиеКак подготовить печку к зиме – рекомендации МЧС
краснодарский край
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
В центре Краснодара загорелся музыкальный театр

В Краснодарском музыкальном театре загорелся трансформатор

09:11 14.11.2025
 
© МЧС Краснодарского краяПожар в здании Краснодарского музыкального театра
Пожар в здании Краснодарского музыкального театра
© МЧС Краснодарского края
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Краснодарском музыкальном театре произошел пожар - загорелась трансформаторная подстанция. Об этом в пятницу утром сообщили в МЧС Кубани.
Пожар произошел на улице Красной. Прибыв на место, сотрудники Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона обнаружили, что огнем охвачена трансформаторная подстанция, встроенная в здание музыкального театра.
© МЧС Краснодарского краяПожар в здании Краснодарского музыкального театра
Пожар в здании Краснодарского музыкального театра
© МЧС Краснодарского края
"Площадь возгорания составила около 30 квадратных метров. В результате пожара погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожара были привлечены 46 сотрудников МЧС России и 15 единиц техники. Возгорание ликвидировано, уточнили в ведомстве.
© МЧС Краснодарского краяПожар в здании Краснодарского музыкального театра
Пожар в здании Краснодарского музыкального театра
© МЧС Краснодарского края
Ранее в пятницу сообщалось, что в Севастополе 75-летнюю женщину, которая оказалась заперта внутри горящей квартиры, вынесли из огня сотрудники МЧС России. А в Феодосии на пожаре в пятиэтажке спасли мужчину, еще 20 человек эвакуировали из опасной зоны.
