В центре Краснодара загорелся музыкальный театр

В центре Краснодара загорелся музыкальный театр

2025-11-14T09:11

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Краснодарском музыкальном театре произошел пожар - загорелась трансформаторная подстанция. Об этом в пятницу утром сообщили в МЧС Кубани.Пожар произошел на улице Красной. Прибыв на место, сотрудники Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона обнаружили, что огнем охвачена трансформаторная подстанция, встроенная в здание музыкального театра.К ликвидации пожара были привлечены 46 сотрудников МЧС России и 15 единиц техники. Возгорание ликвидировано, уточнили в ведомстве.Ранее в пятницу сообщалось, что в Севастополе 75-летнюю женщину, которая оказалась заперта внутри горящей квартиры, вынесли из огня сотрудники МЧС России. А в Феодосии на пожаре в пятиэтажке спасли мужчину, еще 20 человек эвакуировали из опасной зоны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожарах в Крыму погибли 59 человек - МЧСВзрыв газа произошел в жилом доме в Тульской области – есть пострадавшиеКак подготовить печку к зиме – рекомендации МЧС

