Севастополь пережил две ночные атаки беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Севастополь пережил две ночные атаки беспилотников ВСУ
Севастополь пережил две ночные атаки беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Севастополь пережил две ночные атаки беспилотников ВСУ
Силы ПВО отразили две атаки украинских беспилотников на Севастополь, сбиты 16 БПЛА. Об этом сообщил утром в пятницу губернатор города. РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-14T09:21
2025-11-14T09:25
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
пво
чф рф (черноморский флот российской федерации)
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Силы ПВО отразили две атаки украинских беспилотников на Севастополь, сбиты 16 БПЛА. Об этом сообщил утром в пятницу губернатор города.По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали. Губернатор также напомнил о том, что при обнаружении обломков беспилотников к ним нельзя подходить, сразу нужно вызвать спецслужбы по номеру 112.По информации Минобороны, за ночь средства ПВО уничтожили 216 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России, из них 19 – над территорией Республики Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночная атака ВСУ на Новороссийск - что известно к этому часуВ Саратове при атаке БПЛА повреждены гражданские объекты – губернаторАтака ВСУ на Севастополь: сбиты 7 воздушных целей - Развожаев
севастополь
севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, пво, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости крыма
Севастополь пережил две ночные атаки беспилотников ВСУ

В Севастополе силы ПВО и Черноморского флота сбили за ночь 16 украинских беспилотников

09:21 14.11.2025 (обновлено: 09:25 14.11.2025)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРабота ПВО в Крыму
Работа ПВО в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Силы ПВО отразили две атаки украинских беспилотников на Севастополь, сбиты 16 БПЛА. Об этом сообщил утром в пятницу губернатор города.
"За минувший вечер и ночь ВСУ дважды пытались атаковать Севастополь. Наши военные уверенно и спокойно отразили обе атаки вражеских беспилотников на Севастополь. В общей сложности силы ПВО и нашего Черноморского флота сбили 16 БПЛА", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали.
Губернатор также напомнил о том, что при обнаружении обломков беспилотников к ним нельзя подходить, сразу нужно вызвать спецслужбы по номеру 112.
По информации Минобороны, за ночь средства ПВО уничтожили 216 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России, из них 19 – над территорией Республики Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУ на КрымПВОЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Новости Крыма
 
