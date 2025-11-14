https://crimea.ria.ru/20251114/v-sevastopole-otbili-dve-ataki-vrazheskikh-bespilotnikov-1150897302.html

Севастополь пережил две ночные атаки беспилотников ВСУ

Севастополь пережил две ночные атаки беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 14.11.2025

Севастополь пережил две ночные атаки беспилотников ВСУ

Силы ПВО отразили две атаки украинских беспилотников на Севастополь, сбиты 16 БПЛА. Об этом сообщил утром в пятницу губернатор города. РИА Новости Крым, 14.11.2025

2025-11-14T09:21

2025-11-14T09:21

2025-11-14T09:25

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

атаки всу на крым

пво

чф рф (черноморский флот российской федерации)

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018251_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0a7d7e93e16c2e47a577c45f1cd96a56.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Силы ПВО отразили две атаки украинских беспилотников на Севастополь, сбиты 16 БПЛА. Об этом сообщил утром в пятницу губернатор города.По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали. Губернатор также напомнил о том, что при обнаружении обломков беспилотников к ним нельзя подходить, сразу нужно вызвать спецслужбы по номеру 112.По информации Минобороны, за ночь средства ПВО уничтожили 216 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России, из них 19 – над территорией Республики Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночная атака ВСУ на Новороссийск - что известно к этому часуВ Саратове при атаке БПЛА повреждены гражданские объекты – губернаторАтака ВСУ на Севастополь: сбиты 7 воздушных целей - Развожаев

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, пво, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости крыма