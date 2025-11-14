https://crimea.ria.ru/20251114/v-sevastopole-otbili-dve-ataki-vrazheskikh-bespilotnikov-1150897302.html
Севастополь пережил две ночные атаки беспилотников ВСУ
Севастополь пережил две ночные атаки беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Севастополь пережил две ночные атаки беспилотников ВСУ
Силы ПВО отразили две атаки украинских беспилотников на Севастополь, сбиты 16 БПЛА. Об этом сообщил утром в пятницу губернатор города. РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-14T09:21
2025-11-14T09:21
2025-11-14T09:25
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
пво
чф рф (черноморский флот российской федерации)
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018251_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0a7d7e93e16c2e47a577c45f1cd96a56.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Силы ПВО отразили две атаки украинских беспилотников на Севастополь, сбиты 16 БПЛА. Об этом сообщил утром в пятницу губернатор города.По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали. Губернатор также напомнил о том, что при обнаружении обломков беспилотников к ним нельзя подходить, сразу нужно вызвать спецслужбы по номеру 112.По информации Минобороны, за ночь средства ПВО уничтожили 216 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России, из них 19 – над территорией Республики Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночная атака ВСУ на Новороссийск - что известно к этому часуВ Саратове при атаке БПЛА повреждены гражданские объекты – губернаторАтака ВСУ на Севастополь: сбиты 7 воздушных целей - Развожаев
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018251_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_60dc94e5fe95f4033f29547c3849a581.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, пво, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости крыма
Севастополь пережил две ночные атаки беспилотников ВСУ
В Севастополе силы ПВО и Черноморского флота сбили за ночь 16 украинских беспилотников
09:21 14.11.2025 (обновлено: 09:25 14.11.2025)