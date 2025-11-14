Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе ограничат продажу выпивки студентам в праздник - РИА Новости Крым, 14.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251114/v-sevastopole-ogranichat-prodazhu-vypivki-studentam-v-prazdnik-1150899980.html
В Севастополе ограничат продажу выпивки студентам в праздник
В Севастополе ограничат продажу выпивки студентам в праздник - РИА Новости Крым, 14.11.2025
В Севастополе ограничат продажу выпивки студентам в праздник
Розничную продажу алкоголя запретят в Севастополе 17 ноября, в Международный день студента. Об этом сообщает пресс-служба правительства города-героя.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Розничную продажу алкоголя запретят в Севастополе 17 ноября, в Международный день студента. Об этом сообщает пресс-служба правительства города-героя.Ограничения не распространяются на розничную продажу алкоголя организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, признанными сельскохозяйственными товаропроизводителями, и на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую при оказании услуг общественного питания, уточнили в пресс-службе.Власти города рекомендуют предпринимателям наглядно и доступно проинформировать покупателей о запрете розничной продажи алкоголя в понедельник, 17 ноября.Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщала, что в городе планируют расширить границы общественных территорий, на которых будет ограничена розничная продажа алкогольной продукции.В Крыму с 1 сентября вступили в силу новые правила розничной продажи алкогольной продукции. Ограничения коснулись объектов общественного питания, расположенных в 100-метровой зоне от многоквартирных домов. Им запрещается продажа алкоголя с 20 ч до 10 утра. Также увеличилось допустимое расстояние от школ: оно увеличилось с 50 до 100 метров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму из оборота изъяли свыше 60 тонн запрещенной продукцииПока продавец спал: севастополец "обчистил" круглосуточный магазин14 человек задержаны по делам о смертельных отравлениях в Ленобласти
севастополь
алкоголь, новости, новости крыма, новости севастополя, севастополь, торговля, общество, правительство севастополя
В Севастополе ограничат продажу выпивки студентам в праздник

17 ноября в Севастополе ограничат продажу алкоголя - власти

11:02 14.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ супермаркете Симферополя
В супермаркете Симферополя - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Розничную продажу алкоголя запретят в Севастополе 17 ноября, в Международный день студента. Об этом сообщает пресс-служба правительства города-героя.
"17 ноября 2025 года в Севастополе в связи с мероприятиями, посвященными Международному дню студента, не допускается розничная продажа алкогольной продукции", - говорится в сообщении.
Ограничения не распространяются на розничную продажу алкоголя организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, признанными сельскохозяйственными товаропроизводителями, и на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую при оказании услуг общественного питания, уточнили в пресс-службе.
Власти города рекомендуют предпринимателям наглядно и доступно проинформировать покупателей о запрете розничной продажи алкоголя в понедельник, 17 ноября.
"Нарушение данных норм наказывается административным штрафом от 20 до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 300 тысяч рублей для юридических лиц", - добавили в правительстве.
Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщала, что в городе планируют расширить границы общественных территорий, на которых будет ограничена розничная продажа алкогольной продукции.
В Крыму с 1 сентября вступили в силу новые правила розничной продажи алкогольной продукции. Ограничения коснулись объектов общественного питания, расположенных в 100-метровой зоне от многоквартирных домов. Им запрещается продажа алкоголя с 20 ч до 10 утра. Также увеличилось допустимое расстояние от школ: оно увеличилось с 50 до 100 метров.
