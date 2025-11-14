https://crimea.ria.ru/20251114/v-sevastopole-ogranichat-prodazhu-vypivki-studentam-v-prazdnik-1150899980.html

В Севастополе ограничат продажу выпивки студентам в праздник

В Севастополе ограничат продажу выпивки студентам в праздник

Розничную продажу алкоголя запретят в Севастополе 17 ноября, в Международный день студента. Об этом сообщает пресс-служба правительства города-героя. РИА Новости Крым, 14.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Розничную продажу алкоголя запретят в Севастополе 17 ноября, в Международный день студента. Об этом сообщает пресс-служба правительства города-героя.Ограничения не распространяются на розничную продажу алкоголя организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, признанными сельскохозяйственными товаропроизводителями, и на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую при оказании услуг общественного питания, уточнили в пресс-службе.Власти города рекомендуют предпринимателям наглядно и доступно проинформировать покупателей о запрете розничной продажи алкоголя в понедельник, 17 ноября.Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщала, что в городе планируют расширить границы общественных территорий, на которых будет ограничена розничная продажа алкогольной продукции.В Крыму с 1 сентября вступили в силу новые правила розничной продажи алкогольной продукции. Ограничения коснулись объектов общественного питания, расположенных в 100-метровой зоне от многоквартирных домов. Им запрещается продажа алкоголя с 20 ч до 10 утра. Также увеличилось допустимое расстояние от школ: оно увеличилось с 50 до 100 метров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму из оборота изъяли свыше 60 тонн запрещенной продукцииПока продавец спал: севастополец "обчистил" круглосуточный магазин14 человек задержаны по делам о смертельных отравлениях в Ленобласти

