https://crimea.ria.ru/20251114/v-sevastopole-ogranichat-prodazhu-vypivki-studentam-v-prazdnik-1150899980.html
В Севастополе ограничат продажу выпивки студентам в праздник
В Севастополе ограничат продажу выпивки студентам в праздник - РИА Новости Крым, 14.11.2025
В Севастополе ограничат продажу выпивки студентам в праздник
Розничную продажу алкоголя запретят в Севастополе 17 ноября, в Международный день студента. Об этом сообщает пресс-служба правительства города-героя. РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-14T11:02
2025-11-14T11:02
2025-11-14T11:02
алкоголь
новости
новости крыма
новости севастополя
севастополь
торговля
общество
правительство севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/15/1126054409_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_773b4026f088ef9323751ad3bd091e96.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Розничную продажу алкоголя запретят в Севастополе 17 ноября, в Международный день студента. Об этом сообщает пресс-служба правительства города-героя.Ограничения не распространяются на розничную продажу алкоголя организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, признанными сельскохозяйственными товаропроизводителями, и на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую при оказании услуг общественного питания, уточнили в пресс-службе.Власти города рекомендуют предпринимателям наглядно и доступно проинформировать покупателей о запрете розничной продажи алкоголя в понедельник, 17 ноября.Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщала, что в городе планируют расширить границы общественных территорий, на которых будет ограничена розничная продажа алкогольной продукции.В Крыму с 1 сентября вступили в силу новые правила розничной продажи алкогольной продукции. Ограничения коснулись объектов общественного питания, расположенных в 100-метровой зоне от многоквартирных домов. Им запрещается продажа алкоголя с 20 ч до 10 утра. Также увеличилось допустимое расстояние от школ: оно увеличилось с 50 до 100 метров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму из оборота изъяли свыше 60 тонн запрещенной продукцииПока продавец спал: севастополец "обчистил" круглосуточный магазин14 человек задержаны по делам о смертельных отравлениях в Ленобласти
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/15/1126054409_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_385622c1305ffaeabd05b6e3b22ce108.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алкоголь, новости, новости крыма, новости севастополя, севастополь, торговля, общество, правительство севастополя
В Севастополе ограничат продажу выпивки студентам в праздник
17 ноября в Севастополе ограничат продажу алкоголя - власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Розничную продажу алкоголя запретят в Севастополе 17 ноября, в Международный день студента. Об этом сообщает пресс-служба правительства города-героя.
"17 ноября 2025 года в Севастополе в связи с мероприятиями, посвященными Международному дню студента, не допускается розничная продажа алкогольной продукции", - говорится в сообщении.
Ограничения не распространяются на розничную продажу алкоголя организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями, признанными сельскохозяйственными товаропроизводителями, и на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую при оказании услуг общественного питания, уточнили в пресс-службе.
Власти города рекомендуют предпринимателям наглядно и доступно проинформировать покупателей о запрете розничной продажи алкоголя в понедельник, 17 ноября.
"Нарушение данных норм наказывается административным штрафом от 20 до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 300 тысяч рублей для юридических лиц", - добавили в правительстве.
Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщала, что в городе планируют расширить границы общественных территорий, на которых будет ограничена розничная продажа
алкогольной продукции.
В Крыму с 1 сентября вступили в силу
новые правила розничной продажи алкогольной продукции. Ограничения коснулись объектов общественного питания, расположенных в 100-метровой зоне от многоквартирных домов. Им запрещается продажа алкоголя с 20 ч до 10 утра. Также увеличилось допустимое расстояние от школ: оно увеличилось с 50 до 100 метров.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: