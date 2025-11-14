https://crimea.ria.ru/20251114/v-sevastopole-na-pozhare-spasli-pozhiluyu-zhenschinu-1150896452.html
В Севастополе спасатели вынесли из горящей квартиры 75-летнюю женщину
В Севастополе спасатели вынесли из горящей квартиры 75-летнюю женщину - РИА Новости Крым, 14.11.2025
В Севастополе спасатели вынесли из горящей квартиры 75-летнюю женщину
В Севастополе 75-летнюю женщину, которая оказалась заперта внутри горящей квартиры, вынесли из огня сотрудники МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 14.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе 75-летнюю женщину, которая оказалась заперта внутри горящей квартиры, вынесли из огня сотрудники МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по региону.Пожар в квартире дома по проспекту Генерала Острякова произошел накануне поздно ночью."По прибытии подразделения установили, что горит балкон, пламя перекинулось и на два верхних. Спасатели вскрыли двери и проникли в жилище. Внутри обнаружили женщину, ее вынесли из горящей квартиры. С ожогами тела и верхних дыхательных путей пострадавшую 1950 года рождения госпитализировали", - говорится в сообщении.Пожар площадью в десять "квадратов" ликвидировали, на это ушло немногим более часа. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, добавили в пресс-службе.Ранее в Феодосии на пожаре в пятиэтажке спасли мужчину, еще 20 человек эвакуировали из опасной зоны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожарах в Крыму погибли 59 человек - МЧСВзрыв газа произошел в жилом доме в Тульской области – есть пострадавшиеКак подготовить печку к зиме – рекомендации МЧС
В Севастополе спасатели вынесли из горящей квартиры 75-летнюю женщину
На пожаре в Севастополе спасатели вынесли из горящей квартиры 75-летнюю пенсионерку
08:48 14.11.2025 (обновлено: 08:49 14.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе 75-летнюю женщину, которая оказалась заперта внутри горящей квартиры, вынесли из огня сотрудники МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по региону.
Пожар в квартире дома по проспекту Генерала Острякова произошел накануне поздно ночью.
"По прибытии подразделения установили, что горит балкон, пламя перекинулось и на два верхних. Спасатели вскрыли двери и проникли в жилище. Внутри обнаружили женщину, ее вынесли из горящей квартиры. С ожогами тела и верхних дыхательных путей пострадавшую 1950 года рождения госпитализировали", - говорится в сообщении.
Пожар площадью в десять "квадратов" ликвидировали, на это ушло немногим более часа. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, добавили в пресс-службе.
Ранее в Феодосии на пожаре в пятиэтажке спасли мужчину
, еще 20 человек эвакуировали из опасной зоны.
