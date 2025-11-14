https://crimea.ria.ru/20251114/v-sevastopole-na-pozhare-spasli-pozhiluyu-zhenschinu-1150896452.html

В Севастополе спасатели вынесли из горящей квартиры 75-летнюю женщину

В Севастополе 75-летнюю женщину, которая оказалась заперта внутри горящей квартиры, вынесли из огня сотрудники МЧС России.

2025-11-14T08:48

2025-11-14T08:48

2025-11-14T08:49

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150896334_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_85388433563cd09c1cb663c9ce60d845.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе 75-летнюю женщину, которая оказалась заперта внутри горящей квартиры, вынесли из огня сотрудники МЧС России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по региону.Пожар в квартире дома по проспекту Генерала Острякова произошел накануне поздно ночью."По прибытии подразделения установили, что горит балкон, пламя перекинулось и на два верхних. Спасатели вскрыли двери и проникли в жилище. Внутри обнаружили женщину, ее вынесли из горящей квартиры. С ожогами тела и верхних дыхательных путей пострадавшую 1950 года рождения госпитализировали", - говорится в сообщении.Пожар площадью в десять "квадратов" ликвидировали, на это ушло немногим более часа. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, добавили в пресс-службе.Ранее в Феодосии на пожаре в пятиэтажке спасли мужчину, еще 20 человек эвакуировали из опасной зоны.

2025

Новости

