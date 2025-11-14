Рейтинг@Mail.ru
В РФ появились Войска беспилотных систем: что это изменит в зоне СВО
В РФ появились Войска беспилотных систем: что это изменит в зоне СВО
В РФ появились Войска беспилотных систем: что это изменит в зоне СВО - РИА Новости Крым, 14.11.2025
В РФ появились Войска беспилотных систем: что это изменит в зоне СВО
Появление в России нового вида вооруженных сил – Войск беспилотных систем позволит на всех уровнях систематизировать организацию и снабжение армии РФ... РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-14T12:08
2025-11-14T11:38
радио "спутник в крыму"
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
армия и флот
новости сво
мнения
владимир мерцалов
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Появление в России нового вида вооруженных сил – Войск беспилотных систем позволит на всех уровнях систематизировать организацию и снабжение армии РФ беспилотниками, в том числе новейшими разработками, а также соответствующими специалистами для эффективного применения таких подразделений в условиях боевых действий. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил депутат Госсовета Крыма, председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации военных инвалидов "ВоИн" Владимир Мерцалов.Беспилотные системы в РФ выделены в отдельный род войск со своей атрибутикой, структурой и системой управления, что позволит должным образом "систематизировать это новое явление в Вооруженных силах", которое уже существует и эффективно действует в зоне СВО, подчеркнул Мерцалов.Толчок развитию такого рода войск России, по словам Мерцалова, в ближайшем будущем обещает дать и создание нового вуза Министерства обороны, который будет выпускать специалистов по этому направлению разного профиля."Мы не стоим на месте: у нас появляются и новые системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), и новые системы раннего обнаружения дронов, и так далее. Мы начинали все это делать "на коленках", а сейчас новые войска созданы, и будет делаться все, чтобы их обеспечение было на должном уровне", – уверен Мерцалов.Он подчеркнул, что с началом специальной военной операции на поле боя идет "дроновая война", в ходе которой специалисты по управлению и обработке данных с БПЛА буквально охотятся за тяжелой техникой противника и живой силой и выводят все это из строя, что в конечном счете "меняет порядок действий на фронте и влияет на наступательные процессы".Новости СВО: армия России наступает и громит киевских боевиков и техникуПри этом именно СВО и прогресс в развитии беспилотных систем для армии России открыл новые горизонты перспектив технического и технологического развития для разных сфер гражданской жизни в РФ – сельского хозяйства, МЧС и многих других, где сегодня все масштабнее и эффективнее используются БПЛА, заключил он.О том, что в России создаются войска беспилотных систем как отдельный род войск, в июне сообщал президент РФ Владимир Путин. На совещании по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027 – 2036 годы российский лидер подчеркнул, что новым войскам необходимо обеспечить "максимально быстрое и качественное развертывание и развитие".Президент отметил, что в зоне СВО наблюдается стремительный рост эффективности боевого применения российскими подразделениями беспилотных летательных аппаратов, которые способны выводить из строя до 50% бронетехники, опорных пунктов, систем связи, транспорта и живой силы противника.Путин: беспилотные системы России являются передовыми в мире
беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), армия и флот, новости сво, мнения, владимир мерцалов
В РФ появились Войска беспилотных систем: что это изменит в зоне СВО

Что изменит в армии России и зоне СВО создание войск беспилотных систем – военный инженер

12:08 14.11.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПередача БЛА бойцам в зону СВО
Передача БЛА бойцам в зону СВО - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Появление в России нового вида вооруженных сил – Войск беспилотных систем позволит на всех уровнях систематизировать организацию и снабжение армии РФ беспилотниками, в том числе новейшими разработками, а также соответствующими специалистами для эффективного применения таких подразделений в условиях боевых действий. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил депутат Госсовета Крыма, председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации военных инвалидов "ВоИн" Владимир Мерцалов.
Беспилотные системы в РФ выделены в отдельный род войск со своей атрибутикой, структурой и системой управления, что позволит должным образом "систематизировать это новое явление в Вооруженных силах", которое уже существует и эффективно действует в зоне СВО, подчеркнул Мерцалов.
"Это позволит организовать подготовку специалистов. И снабжение на всех уровнях... быстрее начнется. А у нас очень много своих разработок", – добавил он.
Толчок развитию такого рода войск России, по словам Мерцалова, в ближайшем будущем обещает дать и создание нового вуза Министерства обороны, который будет выпускать специалистов по этому направлению разного профиля.
"Мы не стоим на месте: у нас появляются и новые системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), и новые системы раннего обнаружения дронов, и так далее. Мы начинали все это делать "на коленках", а сейчас новые войска созданы, и будет делаться все, чтобы их обеспечение было на должном уровне", – уверен Мерцалов.
Он подчеркнул, что с началом специальной военной операции на поле боя идет "дроновая война", в ходе которой специалисты по управлению и обработке данных с БПЛА буквально охотятся за тяжелой техникой противника и живой силой и выводят все это из строя, что в конечном счете "меняет порядок действий на фронте и влияет на наступательные процессы".
Новости СВО: армия России наступает и громит киевских боевиков и технику
При этом именно СВО и прогресс в развитии беспилотных систем для армии России открыл новые горизонты перспектив технического и технологического развития для разных сфер гражданской жизни в РФ – сельского хозяйства, МЧС и многих других, где сегодня все масштабнее и эффективнее используются БПЛА, заключил он.
О том, что в России создаются войска беспилотных систем как отдельный род войск, в июне сообщал президент РФ Владимир Путин. На совещании по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027 – 2036 годы российский лидер подчеркнул, что новым войскам необходимо обеспечить "максимально быстрое и качественное развертывание и развитие".
Президент отметил, что в зоне СВО наблюдается стремительный рост эффективности боевого применения российскими подразделениями беспилотных летательных аппаратов, которые способны выводить из строя до 50% бронетехники, опорных пунктов, систем связи, транспорта и живой силы противника.
Путин: беспилотные системы России являются передовыми в мире
