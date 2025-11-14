В Крыму предложили ввести федеральный закон о запрете съемки работы ПВО

https://crimea.ria.ru/20251114/v-krymu-predlozhili-vvesti-federalnyy-zakon-o-zaprete-semki-raboty-pvo-1150914179.html

Ответственность за публикацию фото и видео атак БПЛА и работы ПВО, мест дислокации военной техники, а также последствий терактов и диверсий необходимо ввести на РИА Новости Крым, 14.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Ответственность за публикацию фото и видео атак БПЛА и работы ПВО, мест дислокации военной техники, а также последствий терактов и диверсий необходимо ввести на федеральном уровне. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал советник главы Республики Крым, лидер общественного движения "Крымский СМЕРШ" Александр Талипов.Ранее Госсоветом Крыма в первом чтении принят закон о штрафах за добровольное размещение в интернете информации о местах дислокации военной техники, фото и видео работы систем ПВО, а также о последствиях терактов и диверсий.По словам общественника, в Крыму административная ответственность за публикацию кадров работы ПВО или мест расположения подразделений уже наступает. Но также бывают и случаи, когда нерадивые пользователи или СМИ, которые находятся, например, где-то в Москве или Санкт-Петербурге, мониторя различные чаты, находят такие фото и видео, и выкладывают их, снабжая своими логотипами."Так вот, как быть с теми пользователями, которые находится за пределами Крыма и совершают такие действия в других регионах? А после это будут выкладывать украинские СМИ, выдавая за свои "перемоги". Считаю, что должна быть федеральная инициатива. Более того, убежден, что должна быть введена не только административная ответственность, но и уголовная. В зависимости от тяжести последствий, которые наступили", - сказал он. И добавил: "Одно дело, если пользователь скинул это в общий домовой чат без умысла, и совсем другое, когда он умышленно снял видео с целью передачи другой стороне <...>. И передает ЦИПСОшным каналам эту информацию, а, значит, сотрудничает с иностранными спецслужбами".Также Талипов отметил, что законодатели услышали общественников, в частности Госдума ввела административную статью за дискредитацию ВС РФ. А для граждан, которые уже привлекались за дискредитацию армии, но продолжают делать это, предусмотрена и уголовная ответственность.Раннее Госсоветом Крыма в первом чтении принят закон о штрафах за добровольное размещение в интернете информации о местах дислокации военной техники, фото и видео работы систем ПВО, а также о последствиях терактов и диверсий.Согласно документу, штрафы составят: для граждан - от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, для юрлиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.18 июля глава республики Сергей Аксенов заявил, что в Крыму ввели запрет на размещение в средствах массовой информации, социальных сетях и мессенджерах фотографий и видео с координатами, позволяющими определить места размещения военных объектов, мест попадания вражеских ракет и беспилотников. Аналогичный указ подписал и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Ранее Аксенов заявил, что принятые в Крыму усиленные меры безопасности оправданы для защиты полуострова, и они сохранятся даже в случае урегулирования конфликта на Украине.В Крыму действует "желтый" (высокий) уровень террористической угрозы. На объектах критической инфраструктуры, в том числе на Крымском мосту, предприняты усиленные меры безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым не ослабит меры безопасности в ближайшие годы – Аксенов"Крым Зеленскому не по зубам": Аксенов оценил эффективность ПВО в регионеКрупное наступление ВСУ на Крым: что стоит за словами британцевКрымский мост закрыли для электромобилей и машин-гибридов

