https://crimea.ria.ru/20251114/v-krymu-mat-dala-dvukhletnemu-synu-alkogol-i-narkotiki--idet-proverka-1150930241.html

В Крыму мать дала двухлетнему сыну выпить и покурить – идет проверка

В Крыму мать дала двухлетнему сыну выпить и покурить – идет проверка - РИА Новости Крым, 14.11.2025

В Крыму мать дала двухлетнему сыну выпить и покурить – идет проверка

Севастопольские правоохранители проверяют информацию о том, что 20-летняя местная жительница, предположительно, поила своего двухлетнего сына спиртным и давала... РИА Новости Крым, 14.11.2025

2025-11-14T17:55

2025-11-14T17:55

2025-11-14T18:00

севастополь

новости севастополя

ирина волк

прокуратура города севастополя

закон и право

дети

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/01/1134609239_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c3ad1af52a054699fb7c8b662bc019c4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Севастопольские правоохранители проверяют информацию о том, что 20-летняя местная жительница, предположительно, поила своего двухлетнего сына спиртным и давала ему покурить неизвестные вещества. Малыша поместили в реабилитационный центр, а матери грозит уголовная ответственность. Об этом сообщили официальный представитель МВД России Ирина Волк и пресс-служба прокуратуры города.Полицейские установили личность участницы видеозаписи. Выяснилось, что 20-летняя местная жительница состояла на профилактическом учете, будучи несовершеннолетней. Когда сотрудники полиции приехали к ней домой, девушка имела внешние признаки опьянения. Она рассказала, что накануне употребляла наркотики, но не признала, что вовлекала своего двухлетнего сына в употребление алкоголя, табака и наркотиков.По словам Ирины Волк, отец малыша не принимает участия в его воспитании.По данным прокуратуры города, в настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, условия жизни и воспитания ребенка, состояние его здоровья.По факту возможного вовлечения малолетнего в употребление наркотиков и алкоголя сотрудниками полиции проводится проверка. Соответствующие материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. В отношении матери могут возбудить уголовное дело.Прокуратура контролирует ход проверки и принятие законного процессуального решения правоохранительными органами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, ирина волк, прокуратура города севастополя, закон и право, дети, происшествия