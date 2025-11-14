https://crimea.ria.ru/20251114/v-krymu-mat-dala-dvukhletnemu-synu-alkogol-i-narkotiki--idet-proverka-1150930241.html
В Крыму мать дала двухлетнему сыну выпить и покурить – идет проверка
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Севастопольские правоохранители проверяют информацию о том, что 20-летняя местная жительница, предположительно, поила своего двухлетнего сына спиртным и давала ему покурить неизвестные вещества. Малыша поместили в реабилитационный центр, а матери грозит уголовная ответственность. Об этом сообщили официальный представитель МВД России Ирина Волк и пресс-служба прокуратуры города.Полицейские установили личность участницы видеозаписи. Выяснилось, что 20-летняя местная жительница состояла на профилактическом учете, будучи несовершеннолетней. Когда сотрудники полиции приехали к ней домой, девушка имела внешние признаки опьянения. Она рассказала, что накануне употребляла наркотики, но не признала, что вовлекала своего двухлетнего сына в употребление алкоголя, табака и наркотиков.По словам Ирины Волк, отец малыша не принимает участия в его воспитании.По данным прокуратуры города, в настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, условия жизни и воспитания ребенка, состояние его здоровья.По факту возможного вовлечения малолетнего в употребление наркотиков и алкоголя сотрудниками полиции проводится проверка. Соответствующие материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. В отношении матери могут возбудить уголовное дело.Прокуратура контролирует ход проверки и принятие законного процессуального решения правоохранительными органами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Крыму мать дала двухлетнему сыну выпить и покурить – идет проверка
В Севастополе мать подозревают в спаивании двухлетнего сына – ребенка изъяли из семьи
17:55 14.11.2025 (обновлено: 18:00 14.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Севастопольские правоохранители проверяют информацию о том, что 20-летняя местная жительница, предположительно, поила своего двухлетнего сына спиртным и давала ему покурить неизвестные вещества. Малыша поместили в реабилитационный центр, а матери грозит уголовная ответственность. Об этом сообщили официальный представитель МВД России Ирина Волк и пресс-служба прокуратуры города.
"Мои коллеги из отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Ленинскому району Севастополя выявили видеоматериалы, на которых запечатлено, как девушка дает ребенку пить из пивной банки и привлекает его к курению неизвестного вещества. Свои действия она сопровождает комментариями с нецензурной бранью", - написала Волк в своем Telegram-канале.
Полицейские установили личность участницы видеозаписи. Выяснилось, что 20-летняя местная жительница состояла на профилактическом учете, будучи несовершеннолетней. Когда сотрудники полиции приехали к ней домой, девушка имела внешние признаки опьянения. Она рассказала, что накануне употребляла наркотики, но не признала, что вовлекала своего двухлетнего сына в употребление алкоголя, табака и наркотиков.
По словам Ирины Волк, отец малыша не принимает участия в его воспитании.
По данным прокуратуры города, в настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, условия жизни и воспитания ребенка, состояние его здоровья.
"Для обеспечения безопасности мальчик временно помещен в государственное детское реабилитационное учреждение", - уточнили в надзорном ведомстве.
По факту возможного вовлечения малолетнего в употребление наркотиков и алкоголя сотрудниками полиции проводится проверка. Соответствующие материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. В отношении матери могут возбудить уголовное дело.
Прокуратура контролирует ход проверки и принятие законного процессуального решения правоохранительными органами.
