В Крыму масштабное отключение света – обесточены 10 сел

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Авария на линии электропередачи обесточила 10 сел в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго" в пятницу в полдень.На предприятии уточнили, что обесточены населенные пункты Октябрьское, Новоалексеевка, Амурское, Анновка, Заречное, Пятихатка, Курганное, Менделеево, Новозуевка, Искра."Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – добавили в "Крымэнерго".Кроме того, стало известно, что в Симферопольском районе из строя вышла электроподстанция. Из-за этого в двух селах района – Урожайное и Первомайское – могут быть перебои с энергоснабжением на время ремонта.Также утром в пятницу стало известно, что в Евпатории проспект и почти тридцать улиц остались без света из-за аварии на сетях.Для снижения аварийности в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса, сообщал ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что веерных отключений и графиков подачи электроэнергии в Крыму не будет, энергодефицита в регионе нет. По его информации, сейчас летняя пиковая мощность потребления электроэнергии в крымской энергосистеме составила 1687 МВт с учетом Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Объекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственностьВ Коктебеле открыли крупную электроподстанциюНовым регионам закупят трансформаторы и подстанции на 5 млрд рублей

