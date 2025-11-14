Рейтинг@Mail.ru
В Крыму масштабное отключение света – обесточены 10 сел - РИА Новости Крым, 14.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251114/v-krymu-masshtabnoe-otklyuchenie-sveta--obestocheny-10-sel-1150901889.html
В Крыму масштабное отключение света – обесточены 10 сел
В Крыму масштабное отключение света – обесточены 10 сел - РИА Новости Крым, 14.11.2025
В Крыму масштабное отключение света – обесточены 10 сел
Авария на линии электропередачи обесточила 10 сел в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго" в пятницу в полдень. РИА Новости Крым, 14.11.2025
гуп рк "крымэнерго"
отключение электроэнергии в крыму
отключение электроэнергии
крым
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Авария на линии электропередачи обесточила 10 сел в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго" в пятницу в полдень.На предприятии уточнили, что обесточены населенные пункты Октябрьское, Новоалексеевка, Амурское, Анновка, Заречное, Пятихатка, Курганное, Менделеево, Новозуевка, Искра."Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – добавили в "Крымэнерго".Кроме того, стало известно, что в Симферопольском районе из строя вышла электроподстанция. Из-за этого в двух селах района – Урожайное и Первомайское – могут быть перебои с энергоснабжением на время ремонта.Также утром в пятницу стало известно, что в Евпатории проспект и почти тридцать улиц остались без света из-за аварии на сетях.Для снижения аварийности в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса, сообщал ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что веерных отключений и графиков подачи электроэнергии в Крыму не будет, энергодефицита в регионе нет. По его информации, сейчас летняя пиковая мощность потребления электроэнергии в крымской энергосистеме составила 1687 МВт с учетом Севастополя.
Новости
гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии в крыму, отключение электроэнергии, крым, новости крыма
В Крыму масштабное отключение света – обесточены 10 сел

В Красногвардейском районе Крыма без света из-за аварии остались 10 населенных пунктов

12:21 14.11.2025
 
© Пресс-служба администрации СимферополяРемонт и замена ламп уличного освещения в Симферополе
Ремонт и замена ламп уличного освещения в Симферополе
© Пресс-служба администрации Симферополя
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Авария на линии электропередачи обесточила 10 сел в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго" в пятницу в полдень.
"Из-за аварийного отключения в Красногвардейском районе без энергоснабжения находятся 10 населенных пунктов", – сказано в сообщении.
На предприятии уточнили, что обесточены населенные пункты Октябрьское, Новоалексеевка, Амурское, Анновка, Заречное, Пятихатка, Курганное, Менделеево, Новозуевка, Искра.
"Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – добавили в "Крымэнерго".
Кроме того, стало известно, что в Симферопольском районе из строя вышла электроподстанция. Из-за этого в двух селах района – Урожайное и Первомайское – могут быть перебои с энергоснабжением на время ремонта.
Также утром в пятницу стало известно, что в Евпатории проспект и почти тридцать улиц остались без света из-за аварии на сетях.
Для снижения аварийности в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса, сообщал ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что веерных отключений и графиков подачи электроэнергии в Крыму не будет, энергодефицита в регионе нет. По его информации, сейчас летняя пиковая мощность потребления электроэнергии в крымской энергосистеме составила 1687 МВт с учетом Севастополя.
ГУП РК "Крымэнерго"Отключение электроэнергии в КрымуОтключение электроэнергииКрымНовости Крыма
 
