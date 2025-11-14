Рейтинг@Mail.ru
В Евпатории обесточены три десятка улиц из-за аварии - РИА Новости Крым, 14.11.2025
В Евпатории обесточены три десятка улиц из-за аварии
В Евпатории обесточены три десятка улиц из-за аварии - РИА Новости Крым, 14.11.2025
В Евпатории обесточены три десятка улиц из-за аварии
в Евпатории в пятницу остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 14.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Проспект и почти тридцать улиц в Евпатории в пятницу остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго"."Аварийное отключение! Евпатория", - говорится в сообщении.Электроэнергию отключили по проспекту Ленина. Также света нет по улицам: 2-й Гвардейской Армии, Больничная, Вольная, Гражданская, Дальняя, Желябова, Кропоткина, Немичевых, Партизанская, Перовской, Пестеля, Рылеева, Сельвинского, Средняя, Халтурина, Шмидта, Эскадронная, Белинского, Гоголя, Демышева, Дувановская, Кирова, Пушкина, Санаторская, Урицкого, Хозяйственная; переулок Гражданский.Кроме того, свет отключили в домах и квартирах абонентов, проживающих проезду Гоголя и на прилегающих к нему улицах и переулках.На месте работают ремонтные бригады, восстановить подачу ресурса планируют в течение трех часов.Для снижения аварийности в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса, сообщал ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что веерных отключений и графиков подачи электроэнергии в Крыму не будет, энергодефицита в регионе нет. По его информации, сейчас летняя пиковая мощность потребления электроэнергии в крымской энергосистеме составила 1687 МВт с учетом Севастополя.
новости, новости крыма, гуп рк "крымэнерго", евпатория, отключение электроэнергии в крыму, отключение электроэнергии
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Проспект и почти тридцать улиц в Евпатории в пятницу остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".
"Аварийное отключение! Евпатория", - говорится в сообщении.
Электроэнергию отключили по проспекту Ленина. Также света нет по улицам: 2-й Гвардейской Армии, Больничная, Вольная, Гражданская, Дальняя, Желябова, Кропоткина, Немичевых, Партизанская, Перовской, Пестеля, Рылеева, Сельвинского, Средняя, Халтурина, Шмидта, Эскадронная, Белинского, Гоголя, Демышева, Дувановская, Кирова, Пушкина, Санаторская, Урицкого, Хозяйственная; переулок Гражданский.
Кроме того, свет отключили в домах и квартирах абонентов, проживающих проезду Гоголя и на прилегающих к нему улицах и переулках.
На месте работают ремонтные бригады, восстановить подачу ресурса планируют в течение трех часов.
Для снижения аварийности в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса, сообщал ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что веерных отключений и графиков подачи электроэнергии в Крыму не будет, энергодефицита в регионе нет. По его информации, сейчас летняя пиковая мощность потребления электроэнергии в крымской энергосистеме составила 1687 МВт с учетом Севастополя.
