В Евпатории обесточены три десятка улиц из-за аварии

В Евпатории обесточены три десятка улиц из-за аварии

2025-11-14T08:26

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Проспект и почти тридцать улиц в Евпатории в пятницу остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго"."Аварийное отключение! Евпатория", - говорится в сообщении.Электроэнергию отключили по проспекту Ленина. Также света нет по улицам: 2-й Гвардейской Армии, Больничная, Вольная, Гражданская, Дальняя, Желябова, Кропоткина, Немичевых, Партизанская, Перовской, Пестеля, Рылеева, Сельвинского, Средняя, Халтурина, Шмидта, Эскадронная, Белинского, Гоголя, Демышева, Дувановская, Кирова, Пушкина, Санаторская, Урицкого, Хозяйственная; переулок Гражданский.Кроме того, свет отключили в домах и квартирах абонентов, проживающих проезду Гоголя и на прилегающих к нему улицах и переулках.На месте работают ремонтные бригады, восстановить подачу ресурса планируют в течение трех часов.Для снижения аварийности в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса, сообщал ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что веерных отключений и графиков подачи электроэнергии в Крыму не будет, энергодефицита в регионе нет. По его информации, сейчас летняя пиковая мощность потребления электроэнергии в крымской энергосистеме составила 1687 МВт с учетом Севастополя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Коктебеле открыли крупную электроподстанциюОбъекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственностьНовым регионам закупят трансформаторы и подстанции на 5 млрд рублей

