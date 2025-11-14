https://crimea.ria.ru/20251114/v-evpatorii-obestocheny-tri-desyatka-ulits-iz-za-avarii-1150896066.html
В Евпатории обесточены три десятка улиц из-за аварии
В Евпатории обесточены три десятка улиц из-за аварии - РИА Новости Крым, 14.11.2025
В Евпатории обесточены три десятка улиц из-за аварии
в Евпатории в пятницу остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-14T08:26
2025-11-14T08:26
2025-11-14T08:26
новости
новости крыма
гуп рк "крымэнерго"
евпатория
отключение электроэнергии в крыму
отключение электроэнергии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/03/1145420116_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4306383bb34595078b0fefa03f0cfe10.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Проспект и почти тридцать улиц в Евпатории в пятницу остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго"."Аварийное отключение! Евпатория", - говорится в сообщении.Электроэнергию отключили по проспекту Ленина. Также света нет по улицам: 2-й Гвардейской Армии, Больничная, Вольная, Гражданская, Дальняя, Желябова, Кропоткина, Немичевых, Партизанская, Перовской, Пестеля, Рылеева, Сельвинского, Средняя, Халтурина, Шмидта, Эскадронная, Белинского, Гоголя, Демышева, Дувановская, Кирова, Пушкина, Санаторская, Урицкого, Хозяйственная; переулок Гражданский.Кроме того, свет отключили в домах и квартирах абонентов, проживающих проезду Гоголя и на прилегающих к нему улицах и переулках.На месте работают ремонтные бригады, восстановить подачу ресурса планируют в течение трех часов.Для снижения аварийности в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса, сообщал ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что веерных отключений и графиков подачи электроэнергии в Крыму не будет, энергодефицита в регионе нет. По его информации, сейчас летняя пиковая мощность потребления электроэнергии в крымской энергосистеме составила 1687 МВт с учетом Севастополя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Коктебеле открыли крупную электроподстанциюОбъекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственностьНовым регионам закупят трансформаторы и подстанции на 5 млрд рублей
евпатория
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/03/1145420116_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_bbd192ecb4fce8710ba9dca0fe6aa3a1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, новости крыма, гуп рк "крымэнерго", евпатория, отключение электроэнергии в крыму, отключение электроэнергии
В Евпатории обесточены три десятка улиц из-за аварии
В Евпатории почти тридцать улиц остались без электричества из-за аварии на сетях
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Проспект и почти тридцать улиц в Евпатории в пятницу остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".
"Аварийное отключение! Евпатория", - говорится в сообщении.
Электроэнергию отключили по проспекту Ленина. Также света нет по улицам: 2-й Гвардейской Армии, Больничная, Вольная, Гражданская, Дальняя, Желябова, Кропоткина, Немичевых, Партизанская, Перовской, Пестеля, Рылеева, Сельвинского, Средняя, Халтурина, Шмидта, Эскадронная, Белинского, Гоголя, Демышева, Дувановская, Кирова, Пушкина, Санаторская, Урицкого, Хозяйственная; переулок Гражданский.
Кроме того, свет отключили в домах и квартирах абонентов, проживающих проезду Гоголя и на прилегающих к нему улицах и переулках.
На месте работают ремонтные бригады, восстановить подачу ресурса планируют в течение трех часов.
Для снижения аварийности в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей
и развитию сетевого комплекса, сообщал ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что веерных отключений и графиков
подачи электроэнергии в Крыму не будет, энергодефицита в регионе нет. По его информации, сейчас летняя пиковая мощность потребления электроэнергии в крымской энергосистеме составила 1687 МВт с учетом Севастополя.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: