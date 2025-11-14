Рейтинг@Mail.ru
В Джанкойском районе Крыма будет громко - РИА Новости Крым, 14.11.2025
В Джанкойском районе Крыма будет громко
В Джанкойском районе Крыма будет громко - РИА Новости Крым, 14.11.2025
В Джанкойском районе Крыма будет громко
Взрывоопасные предметы уничтожат специалисты МЧС России в Джанкойском районе. Об этом проинформировала глава районной администрации Инна Федоренко. РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-14T11:55
2025-11-14T11:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Взрывоопасные предметы уничтожат специалисты МЧС России в Джанкойском районе. Об этом проинформировала глава районной администрации Инна Федоренко.По информации главы администрации, уничтожение взрывоопасных предметов запланировано в близи села Майское.В начале ноября сообщалось, что в Джанкойском районе Крыма саперы обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Ранее в Красноперекопском районе Крыма во время строительных работ обнаружили артиллерийский снаряд и ручную гранату времен Великой Отечественной войны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 20 мин и снарядов времен ВОВ нашли у берегов Крыма в Азовском море250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в СевастополеНа востоке Крыма будет громко – отработают саперы и военные
В Джанкойском районе Крыма будет громко

В Джанкойском районе пиротехники МЧС России уничтожат взрывоопасные предметы

11:55 14.11.2025
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымШеврон МЧС России
Шеврон МЧС России
© ГУ МЧС России по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Взрывоопасные предметы уничтожат специалисты МЧС России в Джанкойском районе. Об этом проинформировала глава районной администрации Инна Федоренко.

"Сегодня, 14 ноября с 12:00 до 16:00 силами МЧС России будут проводится работы по уничтожению взрывоопасных предметов. Может быть громко", – сказано в сообщении.

По информации главы администрации, уничтожение взрывоопасных предметов запланировано в близи села Майское.
В начале ноября сообщалось, что в Джанкойском районе Крыма саперы обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Ранее в Красноперекопском районе Крыма во время строительных работ обнаружили артиллерийский снаряд и ручную гранату времен Великой Отечественной войны.
