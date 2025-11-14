https://crimea.ria.ru/20251114/v-dvukh-selakh-simferopolskogo-rayona-vozmozhny-pereboi-s-elektrichestvom-1150900172.html

В двух селах Симферопольского района возможны перебои с электричеством

В двух селах Симферопольского района возможны перебои с электричеством - РИА Новости Крым, 14.11.2025

В двух селах Симферопольского района возможны перебои с электричеством

В Симферопольском районе из строя вышла электроподстанция. Из-за этого в двух селах района могут быть перебои с энергоснабжением на время ремонта. Об этом... РИА Новости Крым, 14.11.2025

2025-11-14T11:12

2025-11-14T11:12

2025-11-14T11:09

крым

новости крыма

симферополь

симферопольский район

отключение электроэнергии в крыму

отключение электроэнергии

гуп рк "крымэнерго"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148993947_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_976c8b9b4031dd355a78ffea2a4a9bf8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе из строя вышла электроподстанция. Из-за этого в двух селах района могут быть перебои с энергоснабжением на время ремонта. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго" в пятницу.Специалисты "Крымэнерго" уже устраняют аварию. Также утром в пятницу стало известно, что в Евпатории проспект и почти тридцать улиц остались без света из-за аварии на сетях.Для снижения аварийности в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса, сообщал ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что веерных отключений и графиков подачи электроэнергии в Крыму не будет, энергодефицита в регионе нет. По его информации, сейчас летняя пиковая мощность потребления электроэнергии в крымской энергосистеме составила 1687 МВт с учетом Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Коктебеле открыли крупную электроподстанциюОбъекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственностьНовым регионам закупят трансформаторы и подстанции на 5 млрд рублей

крым

симферополь

симферопольский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, симферополь, симферопольский район, отключение электроэнергии в крыму, отключение электроэнергии, гуп рк "крымэнерго"