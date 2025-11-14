Рейтинг@Mail.ru
В двух селах Симферопольского района возможны перебои с электричеством - РИА Новости Крым, 14.11.2025
В двух селах Симферопольского района возможны перебои с электричеством
В двух селах Симферопольского района возможны перебои с электричеством - РИА Новости Крым, 14.11.2025
В двух селах Симферопольского района возможны перебои с электричеством
В Симферопольском районе из строя вышла электроподстанция. Из-за этого в двух селах района могут быть перебои с энергоснабжением на время ремонта. Об этом... РИА Новости Крым, 14.11.2025
крым
новости крыма
симферополь
симферопольский район
отключение электроэнергии в крыму
отключение электроэнергии
гуп рк "крымэнерго"
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе из строя вышла электроподстанция. Из-за этого в двух селах района могут быть перебои с энергоснабжением на время ремонта. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго" в пятницу.Специалисты "Крымэнерго" уже устраняют аварию. Также утром в пятницу стало известно, что в Евпатории проспект и почти тридцать улиц остались без света из-за аварии на сетях.Для снижения аварийности в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса, сообщал ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что веерных отключений и графиков подачи электроэнергии в Крыму не будет, энергодефицита в регионе нет. По его информации, сейчас летняя пиковая мощность потребления электроэнергии в крымской энергосистеме составила 1687 МВт с учетом Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Коктебеле открыли крупную электроподстанциюОбъекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственностьНовым регионам закупят трансформаторы и подстанции на 5 млрд рублей
В двух селах Симферопольского района возможны перебои с электричеством

В Симферопольском районе энергетики восстанавливают подстанцию рядом с селом Урожайное

11:12 14.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе из строя вышла электроподстанция. Из-за этого в двух селах района могут быть перебои с энергоснабжением на время ремонта. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго" в пятницу.
"В связи с выходом из строя силового оборудования на подстанции 35 кВ Урожайная возможны перебои с электроснабжением в селах Урожайное и Первомайское Симферопольского района", – сказано в сообщении.
Специалисты "Крымэнерго" уже устраняют аварию. Также утром в пятницу стало известно, что в Евпатории проспект и почти тридцать улиц остались без света из-за аварии на сетях.
Для снижения аварийности в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса, сообщал ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что веерных отключений и графиков подачи электроэнергии в Крыму не будет, энергодефицита в регионе нет. По его информации, сейчас летняя пиковая мощность потребления электроэнергии в крымской энергосистеме составила 1687 МВт с учетом Севастополя.
