Три поезда из Крыма задерживаются в пути следования до 3 часов - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Три поезда из Крыма задерживаются в пути следования до 3 часов
Три поезда из Крыма задерживаются в пути следования до 3 часов - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Три поезда из Крыма задерживаются в пути следования до 3 часов
Три поезда "Таврия", следующие из Крыма, к вечеру пятницы задерживаются в пути до трех часов. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-14T19:31
2025-11-14T19:49
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Три поезда "Таврия", следующие из Крыма, к вечеру пятницы задерживаются в пути до трех часов. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".Утром в пятницу стало известно, что по пути следования задерживаются 12 поездов в Крым и из Крыма. По данным перевозчика, на 12 часов задерживались девять составов. "Таврия". К 15 часам все поезда, которые задерживались в пути следования в Крым, прибыли в пункты назначения, а от графика отставали четыре состава.По данным на 19:25, в пути следования задерживаются следующие составы:Время задержки в пути может измениться, добавили в компании.Ранее сообщалось, что Южная транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой составов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Схема оплаты постельного белья в поездах в Крым не изменитсяПоезда "Таврия" и "Таврия Экспресс" перешли на зимнее расписаниеКрымские поезда "Таврия" перевезли за сезон 3,1 миллиона пассажиров
Три поезда из Крыма задерживаются в пути следования до 3 часов

Три поезда из Крыма в Москву и Санкт-Петербург задерживаются в пути до 3 часов

19:31 14.11.2025 (обновлено: 19:49 14.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Три поезда "Таврия", следующие из Крыма, к вечеру пятницы задерживаются в пути до трех часов. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
Утром в пятницу стало известно, что по пути следования задерживаются 12 поездов в Крым и из Крыма. По данным перевозчика, на 12 часов задерживались девять составов. "Таврия". К 15 часам все поезда, которые задерживались в пути следования в Крым, прибыли в пункты назначения, а от графика отставали четыре состава.
По данным на 19:25, в пути следования задерживаются следующие составы:
  • №068 Симферополь – Москва, отправлением 13 ноября, задерживается на 3 часа;
  • №078 Симферополь – Санкт-Петербург, отправлением 13 ноября, задерживается на полчаса;
  • №196 Симферополь – Москва, отправлением 13 ноября, задерживается на 1,5 часа.
Время задержки в пути может измениться, добавили в компании.
Ранее сообщалось, что Южная транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой составов.
