Три беспилотника сбили над Черным морем

Три беспилотника сбили над Черным морем

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Три украинских беспилотника уничтожены над Черным морем вечером в пятницу. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что новую воздушную атаку украинские боевики предприняли в период с 18:00 до 20:00.Днем в пятницу над Крымом сбили два беспилотника. Кроме того, ПВО уничтожила семь воздушных целей при отражении ночной атаки ВСУ на Севастополь, предварительно, объекты инфраструктуры не повреждены.Вечером над Крымом уничтожили еще один вражеский дрон.В ночь на пятницу ВСУ атаковали Новороссийск. В результате ударов БПЛА ранены четыре человека, повреждены три многоквартирных дома и судно в порту, а также горела нефтебаза на перевалочном комплексе "Шесхарис", сообщают власти.Кроме того, в Воронежской области при атаке вражеских дронов было повреждено вспомогательное электрооборудование Нововоронежской атомной электростанции. По данным губернатора региона Александра Гусева, в автоматическом режиме были отключены от сети несколько энергоблоков. К настоящему моменту работа всех энергоблоков восстановлена.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

