Сотрудник Sputnik Meedia в Эстонии оспорил вердикт о "нарушении санкций" - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Сотрудник Sputnik Meedia в Эстонии оспорил вердикт о "нарушении санкций"
Сотрудник Sputnik Meedia в Эстонии оспорил вердикт о "нарушении санкций" - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Сотрудник Sputnik Meedia в Эстонии оспорил вердикт о "нарушении санкций"
Адвокат сотрудника Sputnik Meedia Мати-Дмитрия Терестала подал кассационную жалобу на вердикт эстонского суда об условном лишении свободы по обвинению в якобы... РИА Новости Крым, 14.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Адвокат сотрудника Sputnik Meedia Мати-Дмитрия Терестала подал кассационную жалобу на вердикт эстонского суда об условном лишении свободы по обвинению в якобы "нарушении международных санкций". Об этом сообщает РИА Новости.Мати-Дмитрия Терестала обвинили в том, что после закрытия Sputnik Эстония (проект медиагруппы "Россия сегодня", деятельность которой из-за санкций против России запрещена в Эстонии) он с супругой в декабре 2019 года создал "НКО", через которую продолжил деятельность Sputnik через Sputnik Meedia.В январе 2025 года суд в Таллине приговорил Терестала к двум годам и четырем месяцам лишения свободы условно по обвинениям в якобы "нарушении международных санкций". Руководитель крымского подразделения медиагруппы "Россия сегодня", супруга Мати-Дмитрия Терестала Елена Черышева отмечала, что никаких доказательств того, что Sputnik Meedia имел отношение к агентству Sputnik, принадлежащему медиагруппе "Россия сегодня", нет, а решение суда является неправовым.Жалоба была подана на этой неделе.Sputnik Эстония, который, по данным LiveInternet, входил в пятерку ведущих онлайн-СМИ республики, имел широкую аудиторию и цитируемость, закрылся 31 декабря 2019 года после того, как все сотрудники агентства получили письменные требования от эстонских спецслужб разорвать отношения с медиагруппой "Россия сегодня" под угрозой уголовного преследования. Возглавлявшая Sputnik Эстония Елена Черышева позднее была арестована, заключена под стражу, затем она провела несколько месяцев под домашним арестом.В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT.Помимо Эстонии, санкции в отношении журналистов Sputnik применялись и в других странах Прибалтики. В настоящее время репрессии против журналистов, сотрудничающих со Sputnik, идут и в Латвии – возбуждены дела в отношении 14 местных журналистов по обвинению в нарушении режима санкций. Некоторые из них приговорены к крупным штрафам, а шеф-редактор Sputnik Латвия Валентин Роженцов приговорен к двум годам заключения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Адвокат сотрудника Sputnik Meedia Мати-Дмитрия Терестала подал кассационную жалобу на вердикт эстонского суда об условном лишении свободы по обвинению в якобы "нарушении международных санкций". Об этом сообщает РИА Новости.
Мати-Дмитрия Терестала обвинили в том, что после закрытия Sputnik Эстония (проект медиагруппы "Россия сегодня", деятельность которой из-за санкций против России запрещена в Эстонии) он с супругой в декабре 2019 года создал "НКО", через которую продолжил деятельность Sputnik через Sputnik Meedia.
В январе 2025 года суд в Таллине приговорил Терестала к двум годам и четырем месяцам лишения свободы условно по обвинениям в якобы "нарушении международных санкций". Руководитель крымского подразделения медиагруппы "Россия сегодня", супруга Мати-Дмитрия Терестала Елена Черышева отмечала, что никаких доказательств того, что Sputnik Meedia имел отношение к агентству Sputnik, принадлежащему медиагруппе "Россия сегодня", нет, а решение суда является неправовым.
"Защитник одного из создателей портала Sputnik Meedia Мати-Дмитрия Терестала подал кассационную жалобу в государственный суд. Терестал оспаривает решение Таллинского окружного суда, который ранее оставил без изменений приговор Харьюского уездного суда по делу о нарушении международных санкций", - говорится в сообщении РИА Новости.
Жалоба была подана на этой неделе.
Sputnik Эстония, который, по данным LiveInternet, входил в пятерку ведущих онлайн-СМИ республики, имел широкую аудиторию и цитируемость, закрылся 31 декабря 2019 года после того, как все сотрудники агентства получили письменные требования от эстонских спецслужб разорвать отношения с медиагруппой "Россия сегодня" под угрозой уголовного преследования. Возглавлявшая Sputnik Эстония Елена Черышева позднее была арестована, заключена под стражу, затем она провела несколько месяцев под домашним арестом.
В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT.
Помимо Эстонии, санкции в отношении журналистов Sputnik применялись и в других странах Прибалтики. В настоящее время репрессии против журналистов, сотрудничающих со Sputnik, идут и в Латвии – возбуждены дела в отношении 14 местных журналистов по обвинению в нарушении режима санкций. Некоторые из них приговорены к крупным штрафам, а шеф-редактор Sputnik Латвия Валентин Роженцов приговорен к двум годам заключения.
