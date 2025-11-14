Солнце опять взорвалось – ученые фиксируют новую мощную вспышку

https://crimea.ria.ru/20251114/solntse-opyat-vzorvalos--uchenye-fiksiruyut-novuyu-moschnuyu-vspyshku-1150901607.html
На Солнце произошла новая мощная вспышка класса X4.05. Об этом сообщает в пятницу Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-14T12:15
2025-11-14T12:15
2025-11-14T12:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. На Солнце произошла новая мощная вспышка класса X4.05. Об этом сообщает в пятницу Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Ранее в пятницу Лаборатория сообщила о том, что на Земле завершилась самая сильная 42-часовая магнитная буря за последние пять лет, однако новые геомагнитные события не исключаются.При этом, по их мнению, новая сильная магнитная буря на Земле маловероятна, поскольку зона вспышечной активности удалилась от линии Солнце-Земля. Выброс солнечного вещества может задеть планету только по касательной.В целом в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский астроном открыл новую кометуУченые нашли старейшие из известных галактик в космосеМагнитные бури: как пережить – совет эксперта
На Солнце произошла новая мощная вспышка – ученые
12:15 14.11.2025 (обновлено: 12:23 14.11.2025)