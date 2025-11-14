https://crimea.ria.ru/20251114/sistema-rabotaet-bezuprechno--v-kremle-otsenili-okhlazhdenie-dlya-sim-kart-1150917590.html
Система работает безупречно – в Кремле оценили охлаждение для SIM-карт
Система работает безупречно – в Кремле оценили охлаждение для SIM-карт - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Система работает безупречно – в Кремле оценили охлаждение для SIM-карт
Система, предусматривающая период охлаждения для SIM-карт, вернувшихся из-за рубежа, работает безупречно. Эта мера связана с вопросами безопасности. Об этом... РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-14T14:43
2025-11-14T14:43
2025-11-14T14:43
новости
дмитрий песков
кремль
сим-карта
связь
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0f/1149458110_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4bd8d13bbde33366e9d18f32b7794350.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Система, предусматривающая период охлаждения для SIM-карт, вернувшихся из-за рубежа, работает безупречно. Эта мера связана с вопросами безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.В понедельник в Минцифры сообщили, что в России стартовало тестирование 24-часовой блокировки связи на SIM-картах вернувшихся из-за рубежа абонентов. Мера необходима для борьбы с беспилотниками.Ранее сообщалось, что в России появятся детские SIM-карты. После их введения родители смогут получать геотрек своего ребенка без предварительной подачи официального заявления.Кроме того, в Минцифры РФ сообщили, что QR-код с "Госдоков" можно будет использовать для подтверждения личности. Такая система станет равнозначной бумажным документам. Удостоверить свою личность россияне смогут на мероприятиях с возрастным ограничением, для входа в офисные центры с пропускной системой, а также при отправке или получении посылок и заказных писем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Блокировка SIM-карт на "Госуслугах": в ГД предложат поправки для Крыма30 миллионов абонентов смогут вернуть тарифы на мобильную связь МТСВ России планируют ввести технологический сбор на смартфоны и ноутбуки
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/0f/1149458110_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b66799ee3da6f510a4671ddb539bd2c6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, дмитрий песков, кремль, сим-карта, связь, беспилотник (бпла, дрон), безопасность
Система работает безупречно – в Кремле оценили охлаждение для SIM-карт
Система охлаждения SIM-карт вернувшихся из-за рубежа работает безупречно – Песков