Система работает безупречно – в Кремле оценили охлаждение для SIM-карт

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Система, предусматривающая период охлаждения для SIM-карт, вернувшихся из-за рубежа, работает безупречно. Эта мера связана с вопросами безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.В понедельник в Минцифры сообщили, что в России стартовало тестирование 24-часовой блокировки связи на SIM-картах вернувшихся из-за рубежа абонентов. Мера необходима для борьбы с беспилотниками.Ранее сообщалось, что в России появятся детские SIM-карты. После их введения родители смогут получать геотрек своего ребенка без предварительной подачи официального заявления.Кроме того, в Минцифры РФ сообщили, что QR-код с "Госдоков" можно будет использовать для подтверждения личности. Такая система станет равнозначной бумажным документам. Удостоверить свою личность россияне смогут на мероприятиях с возрастным ограничением, для входа в офисные центры с пропускной системой, а также при отправке или получении посылок и заказных писем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Блокировка SIM-карт на "Госуслугах": в ГД предложат поправки для Крыма30 миллионов абонентов смогут вернуть тарифы на мобильную связь МТСВ России планируют ввести технологический сбор на смартфоны и ноутбуки
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Система, предусматривающая период охлаждения для SIM-карт, вернувшихся из-за рубежа, работает безупречно. Эта мера связана с вопросами безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.
В понедельник в Минцифры сообщили, что в России стартовало тестирование 24-часовой блокировки связи на SIM-картах вернувшихся из-за рубежа абонентов. Мера необходима для борьбы с беспилотниками.
"Система отлажена, работает безупречно, связана с необходимостью обеспечения безопасности", – рассказал журналистам Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что в России появятся детские SIM-карты. После их введения родители смогут получать геотрек своего ребенка без предварительной подачи официального заявления.
Кроме того, в Минцифры РФ сообщили, что QR-код с "Госдоков" можно будет использовать для подтверждения личности. Такая система станет равнозначной бумажным документам. Удостоверить свою личность россияне смогут на мероприятиях с возрастным ограничением, для входа в офисные центры с пропускной системой, а также при отправке или получении посылок и заказных писем.
