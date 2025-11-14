Рейтинг@Mail.ru
Сигналы Западу: Киев готовится снизить мобилизационный возраст - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Сигналы Западу: Киев готовится снизить мобилизационный возраст
Сигналы Западу: Киев готовится снизить мобилизационный возраст - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Сигналы Западу: Киев готовится снизить мобилизационный возраст
Киевский режим посылает Западу сигналы о готовности снизить мобилизационный возраст. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-14T15:42
2025-11-14T15:48
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
украина
всу (вооруженные силы украины)
мобилизация на украине
виталий кличко
коллективный запад
в мире
военное положение на украине
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя –РИА Новости Крым. Киевский режим посылает Западу сигналы о готовности снизить мобилизационный возраст. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она уточнила, что предложение о снижении мобилизационного возраста Кличко озвучил 12 ноября в интервью изданию Politico, и это является сигналом Западу о готовности киевского режима к такому шагу."Вот так вот он обратился через страницы западного издания к Западу, что они готовы на все, они готовы к уничтожению последних граждан Украины любыми способами лишь бы только Запад давал вооружение и, конечно, деньги. Для сохранения себя, вот этой всей банды, вот этой всей клики", – резюмировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.Захарова также напомнила, что сам Кличко является отцом взрослых сыновей, которые находятся заграницей.Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал ранее, что мобилизация не покрывает потребности войск, а заместитель командующего ракетными войсками Сергей Мусиенко назвал катастрофическую нехватку личного состава одной из основных проблем для подразделений.В конце августа украинский кабмин разрешил выезд за границу мужчинам в возрасте 18-22 лет, что привело к массовому отъезду молодых людей.Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко зарегистрировала законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за незаконный выезд за границу во время действия режима военного времени – нарушителям грозит до трех лет лишения свободы или штраф до 170 тыс. гривен (около 4,1 тыс. долларов).На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевались каждые 90 дней.В апреле прошлого года Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы.Ранее руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева в комментарии РИА Новости Крым высказала мнение, что большинство украинских беженцев-мужчин призывного возраста в Европе ждет принудительное возвращение на родину и мобилизация в ВСУ, а значительная часть оставшихся в ЕС украинцев окажется на социальном дне.По мнению эксперта, представители европейской бюрократии будут предпринимать усилия, чтобы принудительно вернуть мужчин призывного возраста на Украину, и отчасти им это удастся.
украина
министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, украина, всу (вооруженные силы украины), мобилизация на украине, виталий кличко, коллективный запад, в мире, военное положение на украине, новости, новости сво
Сигналы Западу: Киев готовится снизить мобилизационный возраст

Киев посылает сигналы Западу о готовности снизить мобилизационный возраст – Захарова

15:42 14.11.2025 (обновлено: 15:48 14.11.2025)
 
© AP Photo Oleg PetrasiukСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© AP Photo Oleg Petrasiuk
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя –РИА Новости Крым. Киевский режим посылает Западу сигналы о готовности снизить мобилизационный возраст. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Не утихают разговоры о снижении мобилизационного возраста на Украине с 25 до 22−23 лет. Если раньше мы говорили об этом как об аналитическом предположении, просто понимая к чему все там идет, то сейчас в пользу этого выступил уже мэр Киева Виталий Кличко", – сказала Захарова.
Она уточнила, что предложение о снижении мобилизационного возраста Кличко озвучил 12 ноября в интервью изданию Politico, и это является сигналом Западу о готовности киевского режима к такому шагу.
"Вот так вот он обратился через страницы западного издания к Западу, что они готовы на все, они готовы к уничтожению последних граждан Украины любыми способами лишь бы только Запад давал вооружение и, конечно, деньги. Для сохранения себя, вот этой всей банды, вот этой всей клики", – резюмировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Захарова также напомнила, что сам Кличко является отцом взрослых сыновей, которые находятся заграницей.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал ранее, что мобилизация не покрывает потребности войск, а заместитель командующего ракетными войсками Сергей Мусиенко назвал катастрофическую нехватку личного состава одной из основных проблем для подразделений.
В конце августа украинский кабмин разрешил выезд за границу мужчинам в возрасте 18-22 лет, что привело к массовому отъезду молодых людей.
Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко зарегистрировала законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за незаконный выезд за границу во время действия режима военного времени – нарушителям грозит до трех лет лишения свободы или штраф до 170 тыс. гривен (около 4,1 тыс. долларов).
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевались каждые 90 дней.
В апреле прошлого года Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы.
Ранее руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева в комментарии РИА Новости Крым высказала мнение, что большинство украинских беженцев-мужчин призывного возраста в Европе ждет принудительное возвращение на родину и мобилизация в ВСУ, а значительная часть оставшихся в ЕС украинцев окажется на социальном дне.
По мнению эксперта, представители европейской бюрократии будут предпринимать усилия, чтобы принудительно вернуть мужчин призывного возраста на Украину, и отчасти им это удастся.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Ограниченно годных" украинцев обязали пройти повторную медкомиссию
Как тотальная мобилизация на Украине изменит ситуацию в зоне СВО
Может рвануть: что ждет Украину в случае тотальной мобилизации молодежи
 
