Сигналы Западу: Киев готовится снизить мобилизационный возраст

Сигналы Западу: Киев готовится снизить мобилизационный возраст - РИА Новости Крым, 14.11.2025

Сигналы Западу: Киев готовится снизить мобилизационный возраст

Киевский режим посылает Западу сигналы о готовности снизить мобилизационный возраст. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости Крым, 14.11.2025

2025-11-14T15:42

2025-11-14T15:42

2025-11-14T15:48

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя –РИА Новости Крым. Киевский режим посылает Западу сигналы о готовности снизить мобилизационный возраст. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она уточнила, что предложение о снижении мобилизационного возраста Кличко озвучил 12 ноября в интервью изданию Politico, и это является сигналом Западу о готовности киевского режима к такому шагу."Вот так вот он обратился через страницы западного издания к Западу, что они готовы на все, они готовы к уничтожению последних граждан Украины любыми способами лишь бы только Запад давал вооружение и, конечно, деньги. Для сохранения себя, вот этой всей банды, вот этой всей клики", – резюмировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.Захарова также напомнила, что сам Кличко является отцом взрослых сыновей, которые находятся заграницей.Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал ранее, что мобилизация не покрывает потребности войск, а заместитель командующего ракетными войсками Сергей Мусиенко назвал катастрофическую нехватку личного состава одной из основных проблем для подразделений.В конце августа украинский кабмин разрешил выезд за границу мужчинам в возрасте 18-22 лет, что привело к массовому отъезду молодых людей.Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко зарегистрировала законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за незаконный выезд за границу во время действия режима военного времени – нарушителям грозит до трех лет лишения свободы или штраф до 170 тыс. гривен (около 4,1 тыс. долларов).На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевались каждые 90 дней.В апреле прошлого года Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы.Ранее руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева в комментарии РИА Новости Крым высказала мнение, что большинство украинских беженцев-мужчин призывного возраста в Европе ждет принудительное возвращение на родину и мобилизация в ВСУ, а значительная часть оставшихся в ЕС украинцев окажется на социальном дне.По мнению эксперта, представители европейской бюрократии будут предпринимать усилия, чтобы принудительно вернуть мужчин призывного возраста на Украину, и отчасти им это удастся.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ограниченно годных" украинцев обязали пройти повторную медкомиссиюКак тотальная мобилизация на Украине изменит ситуацию в зоне СВОМожет рвануть: что ждет Украину в случае тотальной мобилизации молодежи

