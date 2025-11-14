Рейтинг@Mail.ru
"Сбер" инвестировал 2,3 миллиарда рублей в развитие АПК Крыма - РИА Новости Крым, 14.11.2025
"Сбер" инвестировал 2,3 миллиарда рублей в развитие АПК Крыма
"Сбер" инвестировал 2,3 миллиарда рублей в развитие АПК Крыма - РИА Новости Крым, 14.11.2025
"Сбер" инвестировал 2,3 миллиарда рублей в развитие АПК Крыма
"Сбер" инвестировал 2,3 миллиарда рублей в развитие агропромышленного комплекса Крыма и Севастополя, сообщает пресс-служба финансовой организации. РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-14T18:35
2025-11-14T18:35
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости Крым. "Сбер" инвестировал 2,3 миллиарда рублей в развитие агропромышленного комплекса Крыма и Севастополя, сообщает пресс-служба финансовой организации.За 10 месяцев этого года банк предоставил уже около 1,3 миллиарда рублей на оборотное финансирование и развитие бизнес-проектов, где 44% — это кредиты по льготной программе с господдержкой Минсельхоза Республики Крым. Еще два крупных инвестпроекта начали получать финансирование на сумму свыше 1 миллиарда рублей.Он уточнил, что они помогают в том числе малому, среднему и крупному агробизнесу выходить в новые ниши и регионы, покупать современное промышленное оборудование, наращивать производственные мощности. Экспертиза банка в этой отрасли позволяет работать не только с классическими формами кредитования и инструментами финансирования, но и с инвестпроектами в комбинации федеральных и региональных программ господдержки агробизнеса.Наибольший объем кредитной поддержки от кредитной организации в 2025 году получили компании, которые занимаются выращиванием винограда и производством вина — финансирование этой подотрасли составило почти 1 миллиард рублей, или 45% от общего объема заключенных договоров. Крымские агропроизводители расширили площади для выращивания винограда, открывают несколько новых цехов для хранения и обработки виноматериала, увеличили число рабочих мест. На втором месте по объему поддержки — переработка молока. Один молокозавод Крыма получил кредит на развитие производства. На третьем месте — выращивание ягод и фруктов. Финпредприятие инвестировало в строительство на юго-востоке полуострова фруктохранилища яблок, его запустят в эксплуатацию до конца 2025 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сбер, сбербанк в крыму, агропромышленный комплекс (апк), севастополь, кредит, банк, финансы

"Сбер" инвестировал 2,3 миллиарда рублей в развитие АПК Крыма

18:35 14.11.2025
 
"Сбер" инвестировал 2,3 миллиарда рублей в развитие АПК Крыма
Сбер инвестировал 2,3 миллиарда рублей в развитие АПК Крыма
© Фото предоставлено пресс-службой ПАО "Сбербанк"
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости Крым. "Сбер" инвестировал 2,3 миллиарда рублей в развитие агропромышленного комплекса Крыма и Севастополя, сообщает пресс-служба финансовой организации.
За 10 месяцев этого года банк предоставил уже около 1,3 миллиарда рублей на оборотное финансирование и развитие бизнес-проектов, где 44% — это кредиты по льготной программе с господдержкой Минсельхоза Республики Крым. Еще два крупных инвестпроекта начали получать финансирование на сумму свыше 1 миллиарда рублей.
"В Крыму и Севастополе агрокомплекс динамично развивается. И для нас важно помочь работающим "на земле" предприятиям, которые обеспечивают жителей и гостей полуострова качественной и полезной продукцией, комплексно поддерживают и развивают экономику полуострова. "Сбер" уже участвует в финансировании десятков проектов крымских предпринимателей", — приводит пресс-служба слова управляющего отделением Сбербанка в Крыму Андрея Подсвирова.
© Фото предоставлено пресс-службой ПАО "Сбербанк"Управляющий отделением Сбербанка в Крыму Андрей Подсвиров
Управляющий отделением Сбербанка в Крыму Андрей Подсвиров
© Фото предоставлено пресс-службой ПАО "Сбербанк"
Управляющий отделением Сбербанка в Крыму Андрей Подсвиров
Он уточнил, что они помогают в том числе малому, среднему и крупному агробизнесу выходить в новые ниши и регионы, покупать современное промышленное оборудование, наращивать производственные мощности. Экспертиза банка в этой отрасли позволяет работать не только с классическими формами кредитования и инструментами финансирования, но и с инвестпроектами в комбинации федеральных и региональных программ господдержки агробизнеса.
Наибольший объем кредитной поддержки от кредитной организации в 2025 году получили компании, которые занимаются выращиванием винограда и производством вина — финансирование этой подотрасли составило почти 1 миллиард рублей, или 45% от общего объема заключенных договоров. Крымские агропроизводители расширили площади для выращивания винограда, открывают несколько новых цехов для хранения и обработки виноматериала, увеличили число рабочих мест. На втором месте по объему поддержки — переработка молока. Один молокозавод Крыма получил кредит на развитие производства. На третьем месте — выращивание ягод и фруктов. Финпредприятие инвестировало в строительство на юго-востоке полуострова фруктохранилища яблок, его запустят в эксплуатацию до конца 2025 года.
