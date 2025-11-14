https://crimea.ria.ru/20251114/sber-investiroval-23-milliarda-rubley-v-razvitie-apk-kryma-1150931247.html

"Сбер" инвестировал 2,3 миллиарда рублей в развитие АПК Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости Крым. "Сбер" инвестировал 2,3 миллиарда рублей в развитие агропромышленного комплекса Крыма и Севастополя, сообщает пресс-служба финансовой организации.За 10 месяцев этого года банк предоставил уже около 1,3 миллиарда рублей на оборотное финансирование и развитие бизнес-проектов, где 44% — это кредиты по льготной программе с господдержкой Минсельхоза Республики Крым. Еще два крупных инвестпроекта начали получать финансирование на сумму свыше 1 миллиарда рублей.Он уточнил, что они помогают в том числе малому, среднему и крупному агробизнесу выходить в новые ниши и регионы, покупать современное промышленное оборудование, наращивать производственные мощности. Экспертиза банка в этой отрасли позволяет работать не только с классическими формами кредитования и инструментами финансирования, но и с инвестпроектами в комбинации федеральных и региональных программ господдержки агробизнеса.Наибольший объем кредитной поддержки от кредитной организации в 2025 году получили компании, которые занимаются выращиванием винограда и производством вина — финансирование этой подотрасли составило почти 1 миллиард рублей, или 45% от общего объема заключенных договоров. Крымские агропроизводители расширили площади для выращивания винограда, открывают несколько новых цехов для хранения и обработки виноматериала, увеличили число рабочих мест. На втором месте по объему поддержки — переработка молока. Один молокозавод Крыма получил кредит на развитие производства. На третьем месте — выращивание ягод и фруктов. Финпредприятие инвестировало в строительство на юго-востоке полуострова фруктохранилища яблок, его запустят в эксплуатацию до конца 2025 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

