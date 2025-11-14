https://crimea.ria.ru/20251114/samaya-silnaya-magnitnaya-burya-za-pyat-let-zavershilas--kogda-zhdat-novuyu-1150900688.html

Самая сильная магнитная буря за пять лет завершилась – когда ждать новую

Самая сильная магнитная буря за пять лет завершилась – когда ждать новую

На Земле завершилась самая сильная за последние пять лет 42-часовая магнитная буря, однако впереди - новые геомагнитные события. Об этом сообщает Лаборатории...

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. На Земле завершилась самая сильная за последние пять лет 42-часовая магнитная буря, однако впереди - новые геомагнитные события. Об этом сообщает Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Мощная магнитная буря планетарного масштаба, почти достигшая высшего уровня G5, началась на Земле в среду из-за сильных солнечных взрывов, сообщали ранее в Лаборатории.По данным ученых, геомагнитный шторм продолжался 42 часа. Все остальные события с начала 2020 года имели более низкие пиковые значения.При этом долгосрочный прогноз на сайте Лаборатории говорит о том, что следующие магнитные бури могут произойти 17, 25 и 26 ноября.В целом в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полярные сияния зажглись над Землей – где наблюдатьКомета крымского астронома Борисова покидает солнечную системуПтица над Солнцем: ученые зафиксировали объект больше Земли

