Рейтинг@Mail.ru
Самая сильная магнитная буря за пять лет завершилась – когда ждать новую - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251114/samaya-silnaya-magnitnaya-burya-za-pyat-let-zavershilas--kogda-zhdat-novuyu-1150900688.html
Самая сильная магнитная буря за пять лет завершилась – когда ждать новую
Самая сильная магнитная буря за пять лет завершилась – когда ждать новую - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Самая сильная магнитная буря за пять лет завершилась – когда ждать новую
На Земле завершилась самая сильная за последние пять лет 42-часовая магнитная буря, однако впереди - новые геомагнитные события. Об этом сообщает Лаборатории... РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-14T11:41
2025-11-14T11:32
магнитные бури
геомагнитный шторм
солнце
вспышки на солнце
метеозависимость
космос
земля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149911478_0:127:1754:1114_1920x0_80_0_0_b19f56a29addfbb8d40162ac619d9f92.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. На Земле завершилась самая сильная за последние пять лет 42-часовая магнитная буря, однако впереди - новые геомагнитные события. Об этом сообщает Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Мощная магнитная буря планетарного масштаба, почти достигшая высшего уровня G5, началась на Земле в среду из-за сильных солнечных взрывов, сообщали ранее в Лаборатории.По данным ученых, геомагнитный шторм продолжался 42 часа. Все остальные события с начала 2020 года имели более низкие пиковые значения.При этом долгосрочный прогноз на сайте Лаборатории говорит о том, что следующие магнитные бури могут произойти 17, 25 и 26 ноября.В целом в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полярные сияния зажглись над Землей – где наблюдатьКомета крымского астронома Борисова покидает солнечную системуПтица над Солнцем: ученые зафиксировали объект больше Земли
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/02/1149911478_51:0:1704:1240_1920x0_80_0_0_76a3dae77307432e786736f1776f5d2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
магнитные бури, геомагнитный шторм, солнце, вспышки на солнце, метеозависимость, космос, земля
Самая сильная магнитная буря за пять лет завершилась – когда ждать новую

На Земле завершилась самая сильная магнитная буря за пять лет – ученые

11:41 14.11.2025
 
© РИА Новости КрымМагнитная буря
Магнитная буря - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. На Земле завершилась самая сильная за последние пять лет 42-часовая магнитная буря, однако впереди - новые геомагнитные события. Об этом сообщает Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Мощная магнитная буря планетарного масштаба, почти достигшая высшего уровня G5, началась на Земле в среду из-за сильных солнечных взрывов, сообщали ранее в Лаборатории.

"Исходя из поступающих данных, буря окончательно завершилась. Геомагнитные индексы упали на самое дно. Выглядит так, будто магнитное поле Земли, окрепнув в шторме, вообще прекращает обращать внимание на обычную солнечную активность, и в нем исчезают любые колебания", - сказано в сообщении.

По данным ученых, геомагнитный шторм продолжался 42 часа. Все остальные события с начала 2020 года имели более низкие пиковые значения.

"Что будет дальше, пока прогнозировать трудно. Если текущие взрывные центры за это время не разрушатся, то через 2-3 недели вспышечная область снова вернется", - сказано в сообщении.

При этом долгосрочный прогноз на сайте Лаборатории говорит о том, что следующие магнитные бури могут произойти 17, 25 и 26 ноября.
В целом в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Полярные сияния зажглись над Землей – где наблюдать
Комета крымского астронома Борисова покидает солнечную систему
Птица над Солнцем: ученые зафиксировали объект больше Земли
 
Магнитные буриГеомагнитный штормСолнцеВспышки на СолнцеМетеозависимостькосмосЗемля
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:21В Крыму масштабное отключение света – обесточены 10 сел
12:179 поездов "Таврия" из Крыма и в Крым задерживаются
12:15Солнце опять взорвалось – ученые фиксируют новую мощную вспышку
12:08В РФ появились Войска беспилотных систем: что это изменит в зоне СВО
11:55В Джанкойском районе Крыма будет громко
11:41Самая сильная магнитная буря за пять лет завершилась – когда ждать новую
11:22Житель Керчи получил 14 лет колонии за передачу Украине данных о ПВО
11:12В двух селах Симферопольского района возможны перебои с электричеством
11:02В Севастополе ограничат продажу выпивки студентам в праздник
10:48В Крыму задержали потенциальную "закладчицу" с крупной партией наркотиков
10:35Задержка поездов в Крым - права пассажиров на контроле прокуратуры
10:29Режим ЧС ввели в Новороссийске после ночной атаки беспилотников
10:21С завода в Ростовской области похитили ГСМ на 1,3 млн рублей
09:51Исламский ИИ станет хорошим помощником не только для мусульман – мнение
09:36На востоке Крыма построят две дороги и арочный виадук
09:21Севастополь пережил две ночные атаки беспилотников ВСУ
09:16Поезда в Крым и из Крыма задерживаются в пути
09:11В центре Краснодара загорелся музыкальный театр
08:48В Севастополе спасатели вынесли из горящей квартиры 75-летнюю женщину
08:26В Евпатории обесточены три десятка улиц из-за аварии
Лента новостейМолния