Самая сильная магнитная буря за пять лет завершилась – когда ждать новую
Самая сильная магнитная буря за пять лет завершилась – когда ждать новую - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Самая сильная магнитная буря за пять лет завершилась – когда ждать новую
На Земле завершилась самая сильная за последние пять лет 42-часовая магнитная буря, однако впереди - новые геомагнитные события. Об этом сообщает Лаборатории... РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-14T11:41
2025-11-14T11:41
2025-11-14T11:32
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. На Земле завершилась самая сильная за последние пять лет 42-часовая магнитная буря, однако впереди - новые геомагнитные события. Об этом сообщает Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Мощная магнитная буря планетарного масштаба, почти достигшая высшего уровня G5, началась на Земле в среду из-за сильных солнечных взрывов, сообщали ранее в Лаборатории.По данным ученых, геомагнитный шторм продолжался 42 часа. Все остальные события с начала 2020 года имели более низкие пиковые значения.При этом долгосрочный прогноз на сайте Лаборатории говорит о том, что следующие магнитные бури могут произойти 17, 25 и 26 ноября.В целом в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Полярные сияния зажглись над Землей – где наблюдатьКомета крымского астронома Борисова покидает солнечную системуПтица над Солнцем: ученые зафиксировали объект больше Земли
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. На Земле завершилась самая сильная за последние пять лет 42-часовая магнитная буря, однако впереди - новые геомагнитные события. Об этом сообщает Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Мощная магнитная буря планетарного масштаба, почти достигшая высшего уровня G5, началась на Земле в среду из-за сильных солнечных взрывов, сообщали ранее в Лаборатории.
"Исходя из поступающих данных, буря окончательно завершилась. Геомагнитные индексы упали на самое дно. Выглядит так, будто магнитное поле Земли, окрепнув в шторме, вообще прекращает обращать внимание на обычную солнечную активность, и в нем исчезают любые колебания", - сказано в сообщении.
По данным ученых, геомагнитный шторм продолжался 42 часа. Все остальные события с начала 2020 года имели более низкие пиковые значения.
"Что будет дальше, пока прогнозировать трудно. Если текущие взрывные центры за это время не разрушатся, то через 2-3 недели вспышечная область снова вернется", - сказано в сообщении.
При этом долгосрочный прогноз на сайте Лаборатории говорит о том, что следующие магнитные бури могут произойти 17, 25 и 26 ноября.
В целом в 2025 году регистрируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, заявляли ранее ученые.
