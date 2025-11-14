https://crimea.ria.ru/20251114/rezhim-chs-vveli-v-novorossiyske-posle-nochnoy-ataki-bespilotnikov--1150899185.html

Режим ЧС ввели в Новороссийске после ночной атаки беспилотников

Режим ЧС ввели в Новороссийске после ночной атаки беспилотников

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В Новороссийске ввели режим ЧС после ночной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.По уточненным данным, обломки беспилотников упали на четыре многоквартирных и два частных дома. Кроме того, повреждена портовая инфраструктура, гражданское судно, а также объекты "Черномортранснефти". Пострадали четыре человека."Осмотрел поврежденные территории и дома. На данный момент известно о попаданиях фрагментов беспилотников в четыре МКД и два частных дома. Во дворах МКД повреждены автомобили", – проинформировал Кравченко.Пострадал один человек. Сейчас он находится в городской больнице, врачи проводят обследования и оказывают всю необходимую помощь. На данный момент оперативными службами проводится обследование мест происшествия. На базе школы №29 и ТЭЛ развернуты пункты временного размещения, уточнил руководитель города.Также обломки БПЛА повредили одно из гражданских судов в порту. По предварительной информации, пострадали три человека из экипажа корабля. Их госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь.Утром в пятницу в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО уничтожили 216 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России за ночь. Из них 66 – над территорией Краснодарского края и 19 – над территорией Республики Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь пережил две ночные атаки беспилотников ВСУ Семь серий мощных взрывов прогремели в Киеве за ночьНовая атака на Крым: за три часа сбито еще 18 беспилотниковВ Саратове при атаке БПЛА повреждены гражданские объекты – губернатор

