Режим ЧС ввели в Новороссийске после ночной атаки беспилотников
Режим ЧС ввели в Новороссийске после ночной атаки беспилотников - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Режим ЧС ввели в Новороссийске после ночной атаки беспилотников
В Новороссийске ввели режим ЧС после ночной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко. РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-14T10:29
2025-11-14T10:29
2025-11-14T11:05
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В Новороссийске ввели режим ЧС после ночной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.По уточненным данным, обломки беспилотников упали на четыре многоквартирных и два частных дома. Кроме того, повреждена портовая инфраструктура, гражданское судно, а также объекты "Черномортранснефти". Пострадали четыре человека."Осмотрел поврежденные территории и дома. На данный момент известно о попаданиях фрагментов беспилотников в четыре МКД и два частных дома. Во дворах МКД повреждены автомобили", – проинформировал Кравченко.Пострадал один человек. Сейчас он находится в городской больнице, врачи проводят обследования и оказывают всю необходимую помощь. На данный момент оперативными службами проводится обследование мест происшествия. На базе школы №29 и ТЭЛ развернуты пункты временного размещения, уточнил руководитель города.Также обломки БПЛА повредили одно из гражданских судов в порту. По предварительной информации, пострадали три человека из экипажа корабля. Их госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь.Утром в пятницу в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО уничтожили 216 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России за ночь. Из них 66 – над территорией Краснодарского края и 19 – над территорией Республики Крым.
Режим ЧС ввели в Новороссийске после ночной атаки беспилотников
В Новороссийске после массированной атаки украинских беспилотников ввели режим ЧС
10:29 14.11.2025 (обновлено: 11:05 14.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В Новороссийске ввели режим ЧС после ночной атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.
"Новороссийск подвергся массированной атаке БПЛА со стороны киевского режима. Введен режим ЧС", - написал он в своем Telegram-канале.
По уточненным данным, обломки беспилотников упали на четыре многоквартирных и два частных дома. Кроме того, повреждена портовая инфраструктура, гражданское судно, а также объекты "Черномортранснефти". Пострадали четыре человека.
"Осмотрел поврежденные территории и дома. На данный момент известно о попаданиях фрагментов беспилотников в четыре МКД и два частных дома. Во дворах МКД повреждены автомобили", – проинформировал Кравченко.
Пострадал один человек. Сейчас он находится в городской больнице, врачи проводят обследования и оказывают всю необходимую помощь.
На данный момент оперативными службами проводится обследование мест происшествия. На базе школы №29 и ТЭЛ развернуты пункты временного размещения, уточнил руководитель города.
Также обломки БПЛА повредили одно из гражданских судов в порту. По предварительной информации, пострадали три человека из экипажа корабля. Их госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
"Нанесен ущерб инфраструктуре города. Обломки БПЛА повредили резервуар и причал "Черномортранснефти", контейнерный терминал НУТЭП, нефтебазу на перевалочном комплексе "Шесхарис". Огонь, возникший после падения фрагментов беспилотников, потушили", – добавил мэр.
Утром в пятницу в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО уничтожили
216 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России за ночь. Из них 66 – над территорией Краснодарского края и 19 – над территорией Республики Крым.
