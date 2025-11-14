Рейтинг@Mail.ru
Рейд в Севастополе закрыт - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Рейд в Севастополе закрыт
Рейд в Севастополе закрыт - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Рейд в Севастополе закрыт
В Севастополе вечером в пятницу остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-14T21:15
2025-11-14T21:22
севастополь
паромы и катера в севастополе
новости севастополя
транспорт
общественный транспорт
морской транспорт
городская среда
департамент транспорта севастополя
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в пятницу остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Причина приостановки морского сообщения не уточняется. Для горожан организована работа компенсационных автобусных маршрутов, которые будут отправляться от площадей Нахимова и Захарова. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
севастополь, паромы и катера в севастополе, новости севастополя, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, городская среда, департамент транспорта севастополя, общество
Рейд в Севастополе закрыт

В Севастополе закрыли рейд

21:15 14.11.2025 (обновлено: 21:22 14.11.2025)
 
© Telegram Михаил РазвожаевВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в пятницу остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении.
Причина приостановки морского сообщения не уточняется.
Для горожан организована работа компенсационных автобусных маршрутов, которые будут отправляться от площадей Нахимова и Захарова.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
СевастопольПаромы и катера в СевастополеНовости СевастополяТранспортОбщественный транспортМорской транспортГородская средаДепартамент транспорта СевастополяОбщество
 
Лента новостейМолния