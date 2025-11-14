https://crimea.ria.ru/20251114/reyd-v-sevastopole-zakryt-1150934238.html
Рейд в Севастополе закрыт
В Севастополе вечером в пятницу остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-14T21:15
2025-11-14T21:15
2025-11-14T21:22
севастополь
паромы и катера в севастополе
новости севастополя
транспорт
общественный транспорт
морской транспорт
городская среда
департамент транспорта севастополя
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе вечером в пятницу остановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Причина приостановки морского сообщения не уточняется. Для горожан организована работа компенсационных автобусных маршрутов, которые будут отправляться от площадей Нахимова и Захарова. Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
