Рейтинг@Mail.ru
Путин присвоил международному аэропорту Ижевска имя Калашникова - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251114/putin-prisvoil-mezhdunarodnomu-aeroportu-izhevska-imya-kalashnikova-1150916447.html
Путин присвоил международному аэропорту Ижевска имя Калашникова
Путин присвоил международному аэропорту Ижевска имя Калашникова - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Путин присвоил международному аэропорту Ижевска имя Калашникова
Президент России Владимир Путин присвоил международному аэропорту Ижевска имя конструктора-оружейника Михаила Калашникова, соответствующий указ размещен на... РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-14T14:18
2025-11-14T14:19
новости
владимир путин (политик)
россия
авиация
аэропорт
ижевск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/16/1123621804_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_00172da5bcfeaa2784b6c8dd72f83535.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин присвоил международному аэропорту Ижевска имя конструктора-оружейника Михаила Калашникова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Указ вступает в силу со дня его подписания, 14 ноября 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20211110/Kalashnikov-chelovek-i-avtomat-100-let-velikomu-konstruktoru2-1117600746.html
россия
ижевск
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/16/1123621804_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_c8bf4c63ca640997cbeb0cf85d0e7d62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, владимир путин (политик), россия, авиация, аэропорт, ижевск
Путин присвоил международному аэропорту Ижевска имя Калашникова

Путин присвоил международному аэропорту Ижевска имя Калашникова - указ

14:18 14.11.2025 (обновлено: 14:19 14.11.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин присвоил международному аэропорту Ижевска имя конструктора-оружейника Михаила Калашникова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 28 ноября 2018 г. № 681 "О присвоении отдельным географическим объектам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством" постановляю: Присвоить международному аэропорту Ижевск имя М.Т. Калашникова", - говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания, 14 ноября 2025 года.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Церемония открытия памятника Михаилу Калашникову - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября 2021, 09:19Фотоленты
Калашников: человек и автомат
 
НовостиВладимир Путин (политик)РоссияАвиацияАэропортИжевск
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:03ВТБ перевыпустил почти 25 тысяч Пушкинских карт в Крыму и Севастополе
15:42Сигналы Западу: Киев готовится снизить мобилизационный возраст
15:32Над Крымом и тремя областями России сбиты еще 10 беспилотников
15:25Все опаздывающие поезда в Крым прибыли в пункты назначения
15:21Маразм крепчал: на Украине "отменяют" семью Романовых и Ломоносова
15:18Беспилотники атаковали Нововоронежскую АЭС
15:05Слезть с крючка - как ждуну стать на правильный путь
14:43Система работает безупречно – в Кремле оценили охлаждение для SIM-карт
14:32Аксенов наградил крымских боксеров за победу в первенстве Европы
14:18Путин присвоил международному аэропорту Ижевска имя Калашникова
14:09Вернуть и убить: Киев готовит провокации против украинцев в ЕС
13:56Больше 50 детей попали в ДТП с грузовиком-автовозом в Челябинской области
13:46В Крыму предложили ввести федеральный закон о запрете съемки работы ПВО
13:22За неделю Киев потерял больше восьми тысяч боевиков
13:18Житель Крыма пойдет под суд за призывы разрушить Крымский мост
13:06Удары по Украине: что уничтожено высокоточным оружием
12:4927 безэкипажных катеров и три буксира ВСУ уничтожены в Черном море
12:33Массированный удар нанесен "Кинжалами" по объектам энергетики Украины
12:31ВС РФ освободили Орестополь в Днепропетровской области
12:21В Крыму масштабное отключение света – обесточены 10 сел
Лента новостейМолния