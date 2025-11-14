https://crimea.ria.ru/20251114/putin-prisvoil-mezhdunarodnomu-aeroportu-izhevska-imya-kalashnikova-1150916447.html
Путин присвоил международному аэропорту Ижевска имя Калашникова
Путин присвоил международному аэропорту Ижевска имя Калашникова - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Путин присвоил международному аэропорту Ижевска имя Калашникова
Президент России Владимир Путин присвоил международному аэропорту Ижевска имя конструктора-оружейника Михаила Калашникова, соответствующий указ размещен на... РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-14
2025-11-14T14:18
2025-11-14T14:19
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин присвоил международному аэропорту Ижевска имя конструктора-оружейника Михаила Калашникова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Указ вступает в силу со дня его подписания, 14 ноября 2025 года.
Путин присвоил международному аэропорту Ижевска имя Калашникова
Путин присвоил международному аэропорту Ижевска имя Калашникова - указ
14:18 14.11.2025 (обновлено: 14:19 14.11.2025)