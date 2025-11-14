https://crimea.ria.ru/20251114/novosti-novorossiyska-pri-atake-vsu-povrezhdeno-66-kvartir-1150932233.html

Новости Новороссийска: при атаке ВСУ повреждено 66 квартир

66 квартир в разных районах Новороссийска получили повреждения при атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко. РИА Новости Крым, 14.11.2025

новороссийск

атаки всу

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

андрей кравченко

кубань

краснодарский край

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. 66 квартир в разных районах Новороссийска получили повреждения при атаке украинских беспилотников. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.В ночь на пятницу ВСУ атаковали Новороссийск. В результате ударов БПЛА ранены четыре человека, повреждены три многоквартирных дома и судно в порту, а также горела нефтебаза на перевалочном комплексе "Шесхарис", в городе ввели режим ЧС.По данным Кравченко, наибольший урон вражеская атака нанесла жителям Южного района Новороссийска.В Центральном районе повреждены шесть квартир. На улице Губернского при падении обломков на многоэтажку пострадали 13 квартир, в одной из них жители частично потеряли имущества первой необходимости. Обломки также повредили жилые квартиры и балконы в многоквартирных домах на улицах Суворовской, Энгельса, Куникова и на набережной имени Адмирала Серебрякова."В первую очередь необходимо провести полное обследование и составить акты осмотра помещений. Управляющие компании также оказывают помощь в расчистке дворов, восстановлении общедомового имущества и замерах оконных проемов. Всем собственникам и жильцам окажем необходимую поддержку и материальную помощь", - заключил Кравченко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

Новости

