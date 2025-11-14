https://crimea.ria.ru/20251114/nad-krymom-sbili-esche-odin-bespilotnik-1150931692.html

Над Крымом сбили еще один беспилотник

Над Крымом сбили еще один беспилотник - РИА Новости Крым, 14.11.2025

Над Крымом сбили еще один беспилотник

Новая воздушная атака ВСУ на Крым отражена вечером в пятницу силами противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 14.11.2025

2025-11-14T18:54

2025-11-14T18:54

2025-11-14T19:08

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150911472_0:0:2367:1332_1920x0_80_0_0_d0af3ccc4f8209bf866abe8b7a3e4ba8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Новая воздушная атака ВСУ на Крым отражена вечером в пятницу силами противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, шесть БПЛА сбили над Белгородской, пять - над Брянской и один - над Курской областями. Всего за три часа было уничтожено 13 вражеских БПЛА ,уточнили в оборонном ведомстве.Днем в пятницу над Крымом сбили два беспилотника. Кроме того, ПВО уничтожила семь воздушных целей при отражении ночной атаки ВСУ на Севастополь, предварительно, объекты инфраструктуры не повреждены.В ночь на пятницу ВСУ атаковали Новороссийск. В результате ударов БПЛА ранены четыре человека, повреждены три многоквартирных дома и судно в порту, а также горела нефтебаза на перевалочном комплексе "Шесхарис", сообщают власти. Кроме того, в Воронежской области при атаке вражеских дронов было повреждено вспомогательное электрооборудование Нововоронежской атомной электростанции. По данным губернатора региона Александра Гусева, в автоматическом режиме были отключены от сети несколько энергоблоков. К настоящему моменту работа всех энергоблоков восстановлена.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночная атака ВСУ на Новороссийск - что известно к этому часуНовая атака на Крым: за три часа сбито еще 18 беспилотниковНад Севастополем работает ПВО – сбиты четыре беспилотника

2025

