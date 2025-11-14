Рейтинг@Mail.ru
На ЗАЭС отключена одна из питающих станцию высоковольтных линий - РИА Новости Крым, 14.11.2025
На ЗАЭС отключена одна из питающих станцию высоковольтных линий
На ЗАЭС отключена одна из питающих станцию высоковольтных линий - РИА Новости Крым, 14.11.2025
На ЗАЭС отключена одна из питающих станцию высоковольтных линий
Линия электропередачи "Днепровская", питающая Запорожскую атомную электростанцию, отключена. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ЗАЭС. РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-14T21:15
2025-11-14T21:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Линия электропередачи "Днепровская", питающая Запорожскую атомную электростанцию, отключена. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ЗАЭС. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал контролирует ситуацию, заверили в пресс-службе.В настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в состоянии "холодный останов", напомнили на станции. При этом оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности."Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений", - добавили на ЗАЭС.8 ноября рядом с Запорожской атомной электростанцией техники приступили к ремонту поврежденного участка ЛЭП "Ферросплавная-1". Как уточнил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, это стало возможно благодаря локальному прекращению огня.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад планирует диверсию на ЗАЭС с выбросом радиоактивных веществВнешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановленоМосква добилась от Киева гарантий безопасности для Запорожской АЭС – МИД
На ЗАЭС отключена одна из питающих станцию высоковольтных линий

На Запорожской АЭС отключена питающая станцию высоковольтная линия "Днепровская"

21:15 14.11.2025 (обновлено: 21:27 14.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Линия электропередачи "Днепровская", питающая Запорожскую атомную электростанцию, отключена. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ЗАЭС.
"В следствие срабатывания автоматической защиты отключена линия электропередачи "Днепровская" - одна из двух линий, обеспечивающих собственные нужды Запорожской АЭС. На данный момент собственные нужды АЭС запитаны от линии "Ферросплавная-1", - говорится в сообщении на официальном канале станции в Telegram.
Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал контролирует ситуацию, заверили в пресс-службе.
В настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены и находятся в состоянии "холодный останов", напомнили на станции. При этом оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
"Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений", - добавили на ЗАЭС.
8 ноября рядом с Запорожской атомной электростанцией техники приступили к ремонту поврежденного участка ЛЭП "Ферросплавная-1". Как уточнил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, это стало возможно благодаря локальному прекращению огня.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
