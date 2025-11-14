Рейтинг@Mail.ru
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу
В Севастополе возобновили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-14T22:25
2025-11-14T22:25
севастополь
паромы и катера в севастополе
транспорт
общественный транспорт
морской транспорт
городская среда
департамент транспорта севастополя
новости севастополя
логистика
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд был закрыт в городе в пятницу вечером. Для севастопольцев была организована работа компенсационных автобусных маршрутов. Ограничение действовали в течение часа.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
севастополь
севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, общественный транспорт, морской транспорт, городская среда, департамент транспорта севастополя, новости севастополя, логистика
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу

В Севастополе открыли рейд

22:25 14.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Рейд был закрыт в городе в пятницу вечером. Для севастопольцев была организована работа компенсационных автобусных маршрутов. Ограничение действовали в течение часа.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - сказано в сообщении.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
СевастопольПаромы и катера в СевастополеТранспортОбщественный транспортМорской транспортГородская средаДепартамент транспорта СевастополяНовости СевастополяЛогистика
 
Лента новостейМолния