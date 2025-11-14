https://crimea.ria.ru/20251114/morskoy-passazhirskiy-transport-v-sevastopole-vozobnovil-rabotu-1150935227.html
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу
В Севастополе возобновили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-14T22:25
2025-11-14T22:25
2025-11-14T22:25
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе возобновили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд был закрыт в городе в пятницу вечером. Для севастопольцев была организована работа компенсационных автобусных маршрутов. Ограничение действовали в течение часа.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу
В Севастополе открыли рейд