Рейтинг@Mail.ru
Много солнца и никаких осадков: погода на выходных в Крыму - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20251114/mnogo-solntsa-i-nikakikh-osadkov-pogoda-na-vykhodnykh-v-krymu-1150916796.html
Много солнца и никаких осадков: погода на выходных в Крыму
Много солнца и никаких осадков: погода на выходных в Крыму - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Много солнца и никаких осадков: погода на выходных в Крыму
Удивительно теплая погода без осадков ждет крымчан на выходных. Субтропическое тепло стабильно поставляют в Черноморский бассейн юго-западные воздушные массы... РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-14T20:13
2025-11-14T19:52
радио "спутник в крыму"
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
крымская погода
погода в крыму
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/19/1150433519_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a96a0fe9de9170f139cc6775b817817f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Удивительно теплая погода без осадков ждет крымчан на выходных. Субтропическое тепло стабильно поставляют в Черноморский бассейн юго-западные воздушные массы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец."В выходные станет гораздо теплее… Область повышенного атмосферного давления будет оберегать крымчан от ненастья…, от штормовых предупреждений и будет много солнца, никаких осадков", - рассказал он.По ночам в субботу и воскресенье +2…+7, +3…+ 8, не ниже. Днем в субботу будет +10...+15."В воскресенье +11…+16 комфортного тепла, и при этом достаточно спокойный ветровой режим, практически переменный, штилевой, и никаких проблем с точки зрения нашего воздушного океана не предвидится", - пообещал специалист.Он также заметил, что, если в центральной России уже в эти выходные ожидается резкая смена погодных процессов - первый снег и первая гололедица с понижением температуры до нуля градусов, то Крыму это не грозит, так как средняя месячная температура на полуострове более чем на 3 градуса превышает норму.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:
https://crimea.ria.ru/20251101/bez-snega-i-ledyanykh-dozhdey-kakim-budet-posledniy-mesyats-oseni-v-krymu-1150582093.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/19/1150433519_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6dd9a61eb461181364d7cebbc13c12ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
центр погоды "фобос", евгений тишковец, крымская погода, погода в крыму, крым, новости крыма
Много солнца и никаких осадков: погода на выходных в Крыму

На выходных в Крыму будет солнечно и без осадков

20:13 14.11.2025
 
© РИА Новости КрымОсеннее море в Крыму
Осеннее море в Крыму - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Удивительно теплая погода без осадков ждет крымчан на выходных. Субтропическое тепло стабильно поставляют в Черноморский бассейн юго-западные воздушные массы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
"В выходные станет гораздо теплее… Область повышенного атмосферного давления будет оберегать крымчан от ненастья…, от штормовых предупреждений и будет много солнца, никаких осадков", - рассказал он.
По ночам в субботу и воскресенье +2…+7, +3…+ 8, не ниже. Днем в субботу будет +10...+15.
"В воскресенье +11…+16 комфортного тепла, и при этом достаточно спокойный ветровой режим, практически переменный, штилевой, и никаких проблем с точки зрения нашего воздушного океана не предвидится", - пообещал специалист.
Он также заметил, что, если в центральной России уже в эти выходные ожидается резкая смена погодных процессов - первый снег и первая гололедица с понижением температуры до нуля градусов, то Крыму это не грозит, так как средняя месячная температура на полуострове более чем на 3 градуса превышает норму.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
Осень на южном берегу Крыма - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
1 ноября, 09:24Радио "Спутник в Крыму"
Без снега и ледяных дождей: каким будет последний месяц осени в Крыму
 
Радио "Спутник в Крыму"Центр погоды "ФОБОС"Евгений ТишковецКрымская погодаПогода в КрымуКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:15Рейд в Севастополе закрыт
21:15На ЗАЭС отключена одна из питающих станцию высоковольтных линий
21:09Жуткое ДТП с погибшими: под Пермью микроавтобус врезался в грузовик
20:56В России дополнили "белый список" сайтов на случай ограничений интернета
20:30Керчане жалуются на работу управляющих компаний – нарушителей накажут
20:13Много солнца и никаких осадков: погода на выходных в Крыму
19:51Путин утвердил Стратегию повышения безопасности дорожного движения
19:31Три поезда из Крыма задерживаются в пути следования до 3 часов
19:29Под Джанкоем иномарка при обгоне слетела в кювет – погибли двое
19:23Новости Новороссийска: при атаке ВСУ повреждено 66 квартир
18:54Над Крымом сбили еще один беспилотник
18:44Сотрудник Sputnik Meedia в Эстонии оспорил вердикт о "нарушении санкций"
18:35"Сбер" инвестировал 2,3 миллиарда рублей в развитие АПК Крыма
18:20В России перенесут даты начала ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году
18:11В Крыму мужчина случайно убил пенсионера - приговор суда
17:55В Крыму мать дала двухлетнему сыну выпить и покурить – идет проверка
17:32Античный проспект в Севастополе – когда закончат строительство
16:54Под Ялтой легковушка повисла на отбойнике в результате ДТП
16:47Весь собранный с пляжей Севастополя замазученный грунт утилизировали
16:39Власти Крыма поручили ускорить ремонт кардиодиспансера в Симферополе
Лента новостейМолния