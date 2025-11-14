https://crimea.ria.ru/20251114/mnogo-solntsa-i-nikakikh-osadkov-pogoda-na-vykhodnykh-v-krymu-1150916796.html

Много солнца и никаких осадков: погода на выходных в Крыму

Удивительно теплая погода без осадков ждет крымчан на выходных. Субтропическое тепло стабильно поставляют в Черноморский бассейн юго-западные воздушные массы... РИА Новости Крым, 14.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Удивительно теплая погода без осадков ждет крымчан на выходных. Субтропическое тепло стабильно поставляют в Черноморский бассейн юго-западные воздушные массы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец."В выходные станет гораздо теплее… Область повышенного атмосферного давления будет оберегать крымчан от ненастья…, от штормовых предупреждений и будет много солнца, никаких осадков", - рассказал он.По ночам в субботу и воскресенье +2…+7, +3…+ 8, не ниже. Днем в субботу будет +10...+15."В воскресенье +11…+16 комфортного тепла, и при этом достаточно спокойный ветровой режим, практически переменный, штилевой, и никаких проблем с точки зрения нашего воздушного океана не предвидится", - пообещал специалист.Он также заметил, что, если в центральной России уже в эти выходные ожидается резкая смена погодных процессов - первый снег и первая гололедица с понижением температуры до нуля градусов, то Крыму это не грозит, так как средняя месячная температура на полуострове более чем на 3 градуса превышает норму.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:

