Какой сегодня праздник: 14 ноября

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Во всем мире в этот день говорят о важности борьбы с диабетом, а свой профессиональный праздник отмечают логопеды и социологи. В этот день стартовал к Луне американский космический корабль "Аполлон-12", а по туннелю под проливом Ла-Манш проехали первые пассажиры. Также в этот день родились легендарный флотоводец, командующий Черноморским флотом Михаил Лазарев, а также первый премьер-министр Индии Джавахарлал Неру.Что празднуют в миреКаждый год 14 ноября под эгидой ООН проводится Всемирный день борьбы с диабетом. Это заболевание эндокринной системы возникает из-за недостатка инсулина и характеризуется нарушением обмена веществ. При сахарном диабете поджелудочная железа теряет способность секретировать необходимое количество инсулина либо вырабатывать инсулин нужного качества. По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире от диабета страдают порядка 422 миллионов взрослых. С каждым годом число заболевших увеличивается. Сахарный диабет пока неизлечим, но благодаря изобретенному в 1922 году инсулину люди научились держать эту болезнь под контролем.В этот день свой профессиональный праздник отмечают логопеды всего мира. Как правило, логопеды помогают детям исправлять произношение отдельных звуков. В то же время их деятельность охватывает более широкий спектр, в том числе решение проблем речевого аппарата у взрослых, вызванных психологическими травмирующими факторами или перенесенным инсультом.Ежегодно в России неофициально отмечается День социолога. Традиция празднования этого дня была заложена в 1994 году в Санкт-Петербургском государственном университете на факультете социологии. Главным инициатором введения праздника выступил Асалхан Бороноев – первый декан факультета социологии СПбГУ. В качестве даты своего профессионального праздника социологи избрали 14 ноября – в этот день в 1901 году в Париже начала свою работу Русская высшая школа общественных наук. Именно при этой школе функционировал один из первых в мире социологических факультетов.Еще сегодня можно отметить День расслабленности и беззаботности, а также День маринованных огурцов. Именины у Дениса, Ивана, Александра, Дмитрия, Сергея, Ульяны.Памятные датыВ 1969 году с мыса Канаверал стартовал к Луне американский космический корабль "Аполлон-12", пилотируемый тремя астронавтами. Люди второй раз в истории совершили посадку на поверхность Луны. Перед астронавтами стояли задачи сбора образцов лунного грунта, фотографирования на поверхности Луны, установки на Луне научных приборов, проведение телевизионных сеансов с борта корабля и с поверхности Луны. Программа полета была выполнена почти полностью, за исключением телесеанса, который не состоялся из-за неисправности телевизионной камеры.14 ноября 1994 года первые пассажиры проехали под проливом Ла-Манш по тоннелю, который соединил прямым железнодорожным сообщением Париж и Лондон. Официально "Евротоннель" был открыт 6 мая 1994 года, но поезда начали ходить по нему только в ноябре – специалистам нужно было окончательно убедиться в безопасности сооружения. Длина тоннеля составляет 51 км, из них 39 км - под проливом Ла-Манш. Время в пути занимает 2 часа 15 минут, в самом тоннеле поезда находятся от 20 до 35 минут.Кто родилсяВ 1788 году родился знаменитый русский флотоводец и мореплаватель, адмирал Михаил Лазарев. Служил на Балтийском флоте, участвовал в Русско-шведской войне 1808-1809 годов и Отечественной войне 1812 года. На судне "Суворов" совершил свое первое кругосветное плавание из Кронштадта к берегам Аляски и обратно через Перу и мыс Горн. На это потребовалось целых три года. Немного передохнув, в 1819-м, вместе с Фадеем Беллинсгаузеном Лазарев возглавил Первую русскую антарктической экспедицию, в которой провел еще одну трехлетку. С 1833 года и до своей смерти в 1851 году Лазарев командовал Черноморским флотом, одновременно занимая пост военного губернатора Севастополя и Николаева.В 1889 году на свет появился Джавахарлал Неру – лидер национально-освободительного движения Индии. Под наставничеством Махатмы Ганди стал председателем Индийского национального конгресса, а в дальнейшем, после обретения страной независимости в августе 1947 года, первым премьер-министром Индии и министром иностранных дел. Эти посты он занимал до своей кончины в 1964 году.В 1918 году родился Павлик Морозов. Он организовал и возглавил первый пионерский отряд в родном селе Герасимовка. В 1931 году донес на своего отца, который был председателем сельсовета, и, по словам пионера, продавал чистые бланки с печатью спецпереселенцам из числа раскулаченных. Морозов-старший сел на 10 лет. А уже через год мальчик сделал новое разоблачение, обвинив мужа родной тетки в хищении зерна, а своего родного деда – в хранении похищенного. Вероятно, оценив дальнейшие перспективы, в сентябре 1932 года оставшиеся на свободе родственники убили пионера. Всех их расстреляли.

