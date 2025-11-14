Рейтинг@Mail.ru
Исламский ИИ станет хорошим помощником не только для мусульман – мнение - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Исламский ИИ станет хорошим помощником не только для мусульман – мнение
Исламский ИИ станет хорошим помощником не только для мусульман – мнение - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Исламский ИИ станет хорошим помощником не только для мусульман – мнение
Исламский искусственный интеллект (ИИИ) станет правильной и выверенной информацией об исламе не только для мусульман. Такое мнение выразил заместитель муфтия... РИА Новости Крым, 14.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Исламский искусственный интеллект (ИИИ) станет правильной и выверенной информацией об исламе не только для мусульман. Такое мнение выразил заместитель муфтия мусульман Крыма Айдер Исмаилов в комментарии РИА Новости Крым.Ранее зампред Духовного управления мусульман РФ Шамиль Аляутдинов рассказал РИА Новости о создании первого в мире исламского искусственного интеллекта, разработанного и запущенного в России. ИИИ действует в официальном приложении на основе работы авторства Аляутдинова "Коран. Перевод смыслов". По словам религиозного деятеля, в отличие от обычных чат-ботов ИИИ не использует шаблонные ответы. При этом заместитель муфтия мусульман Крыма убежден, что искусственный интеллект никогда не сможет заменить человека, в данном случае муфтия или имама."Во-первых, потому что искусственный интеллект не может проводить богослужения: в исламе запрещено, чтобы робот или же искусственный интеллект проводил богослужение, это должен делать человек, потому что это его заслуга перед Всевышним, которая оценивается в виде вознаграждения", - пояснил он.Заместитель муфтия мусульман Крыма считает, что созданный в России ИИИ – это прекрасное начало для дальнейшего развития, но также и большая ответственность за то, как эта платформа будет работать, и за то, какую информацию будет предоставлять.В то же время, Исмаилов, созданный в России ИИИ – хороший пример для других стран развиваться в данном направлении.
Исламский ИИ станет хорошим помощником не только для мусульман – мнение

Искусственный интеллект не сможет заменить имама – заместитель муфтия ДУМ Крыма

09:51 14.11.2025
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Исламский искусственный интеллект (ИИИ) станет правильной и выверенной информацией об исламе не только для мусульман. Такое мнение выразил заместитель муфтия мусульман Крыма Айдер Исмаилов в комментарии РИА Новости Крым.
Ранее зампред Духовного управления мусульман РФ Шамиль Аляутдинов рассказал РИА Новости о создании первого в мире исламского искусственного интеллекта, разработанного и запущенного в России. ИИИ действует в официальном приложении на основе работы авторства Аляутдинова "Коран. Перевод смыслов". По словам религиозного деятеля, в отличие от обычных чат-ботов ИИИ не использует шаблонные ответы.
"Это хорошее начинание. В век технологий мы во всех сферах, в том числе и в религиозной, должны идти в ногу со временем и говорить на языке подрастающего поколения. Проект значительно облегчит поиск и доступ к достоверной информации как для мусульман, так и не мусульман, которые желают узнать больше про ислам", - сказал Айдер Исмаилов.
При этом заместитель муфтия мусульман Крыма убежден, что искусственный интеллект никогда не сможет заменить человека, в данном случае муфтия или имама.
"Во-первых, потому что искусственный интеллект не может проводить богослужения: в исламе запрещено, чтобы робот или же искусственный интеллект проводил богослужение, это должен делать человек, потому что это его заслуга перед Всевышним, которая оценивается в виде вознаграждения", - пояснил он.
Вторая причина, по словам Исмаилова, в том, что искусственный интеллект не сможет заменить имама - учителя и наставника, который, общаясь с человеком, выступает в виде психолога, учитывает настроение и эмоции прихожан, обратившегося с вопросом, традиции общества.
Заместитель муфтия мусульман Крыма считает, что созданный в России ИИИ – это прекрасное начало для дальнейшего развития, но также и большая ответственность за то, как эта платформа будет работать, и за то, какую информацию будет предоставлять.
В то же время, Исмаилов, созданный в России ИИИ – хороший пример для других стран развиваться в данном направлении.
