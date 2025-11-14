https://crimea.ria.ru/20251114/islamskiy-ii-stanet-khoroshim-pomoschnikom-ne-tolko-dlya-musulman--mnenie-1150898121.html

Исламский ИИ станет хорошим помощником не только для мусульман – мнение

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым, Ольга Леонова. Исламский искусственный интеллект (ИИИ) станет правильной и выверенной информацией об исламе не только для мусульман. Такое мнение выразил заместитель муфтия мусульман Крыма Айдер Исмаилов в комментарии РИА Новости Крым.Ранее зампред Духовного управления мусульман РФ Шамиль Аляутдинов рассказал РИА Новости о создании первого в мире исламского искусственного интеллекта, разработанного и запущенного в России. ИИИ действует в официальном приложении на основе работы авторства Аляутдинова "Коран. Перевод смыслов". По словам религиозного деятеля, в отличие от обычных чат-ботов ИИИ не использует шаблонные ответы. При этом заместитель муфтия мусульман Крыма убежден, что искусственный интеллект никогда не сможет заменить человека, в данном случае муфтия или имама."Во-первых, потому что искусственный интеллект не может проводить богослужения: в исламе запрещено, чтобы робот или же искусственный интеллект проводил богослужение, это должен делать человек, потому что это его заслуга перед Всевышним, которая оценивается в виде вознаграждения", - пояснил он.Заместитель муфтия мусульман Крыма считает, что созданный в России ИИИ – это прекрасное начало для дальнейшего развития, но также и большая ответственность за то, как эта платформа будет работать, и за то, какую информацию будет предоставлять.В то же время, Исмаилов, созданный в России ИИИ – хороший пример для других стран развиваться в данном направлении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мусульмане Крыма защищены от влияния радикалов и экстремистов – заявлениеКак продвигается строительство мечетей в разных районах КрымаНикаб и хиджаб в Крыму: в муфтияте рассказали о традициях крымских татар

