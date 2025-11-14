https://crimea.ria.ru/20251114/evy-i-arkhipy-v-krymu-nazvali-populyarnye-i-samye-redkie-imena-detey-1150862591.html
Евы и Архипы: в Крыму назвали популярные и самые редкие имена детей
Евы и Архипы: в Крыму назвали популярные и самые редкие имена детей - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Евы и Архипы: в Крыму назвали популярные и самые редкие имена детей
На прошлой неделе крымчане чаще всего называли новорожденных детей Евами и Максимами. Такие данные приводит департаменте ЗАГС минюста Крыма, а также называет... РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-14T22:33
2025-11-14T22:33
2025-11-14T21:32
новости крыма
крым
минюст крыма
рождаемость
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/1e/1119745713_0:86:3423:2011_1920x0_80_0_0_58bd3fc8ba241e45fbf2f9aade20bf34.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. На прошлой неделе крымчане чаще всего называли новорожденных детей Евами и Максимами. Такие данные приводит департаменте ЗАГС минюста Крыма, а также называет самые редкие имена новорожденных крымчан.В числе популярных за последнее время также оказались имена Михаил, Артем, Владимир, Иван, Эдем, Руслан, Тимофей, Илья, Рустем, Мия, Ева, София, Анна, Екатерина, Эмилия, Василиса, Алиса, Злата, Мария, Полина и Мелек.В числе редких – Ветание, Лияна, Соломия, Юния, Азалия, Айла, Альсия, Демиза, Саидмухаммад, Ресуль, Архип, Навруз, Левон Аюб, Рудем и Малик.Ранее сообщалось, что в Крыму единично зарегистрированы имена Саледин и Каталея. К редким также отнесены Арлен, Синевер, Аркадий, Савелий, Платон, Эмир-Асан, Ария, Фаина, Мира, Аливия и Златослава.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Свадьба в 78 лет: в Крыму назвали молодоженов-рекордсменовВ Крыму процветает свадебный туризмВ России начнет действовать семейная налоговая выплата
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/1e/1119745713_587:0:3316:2047_1920x0_80_0_0_775a1b85dfc35b6c4a14a70e358ff602.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, крым, минюст крыма, рождаемость, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. На прошлой неделе крымчане чаще всего называли новорожденных детей Евами и Максимами. Такие данные приводит департаменте ЗАГС минюста Крыма, а также называет самые редкие имена новорожденных крымчан.
"Наиболее востребованными оказались наречения Максим и Ева, самыми редкими – Аслонби и Иоиль", – сообщили в департаменте.
В числе популярных за последнее время также оказались имена Михаил, Артем, Владимир, Иван, Эдем, Руслан, Тимофей, Илья, Рустем, Мия, Ева, София, Анна, Екатерина, Эмилия, Василиса, Алиса, Злата, Мария, Полина и Мелек.
В числе редких – Ветание, Лияна, Соломия, Юния, Азалия, Айла, Альсия, Демиза, Саидмухаммад, Ресуль, Архип, Навруз, Левон Аюб, Рудем и Малик.
"Интересно, что два последних имени, а также наречение, оказавшееся, наиболее редким на прошлой неделе, были присвоены двойням. Их за недельный период было четыре: в Евпатории – Аслонби и Мухаммад, в Симферополе – Ярослав и Добрыня, Малик и Рудем, в Симферопольском районе – Ева и Роман", – информирует минюст.
Ранее сообщалось, что в Крыму единично зарегистрированы
имена Саледин и Каталея. К редким также отнесены Арлен, Синевер, Аркадий, Савелий, Платон, Эмир-Асан, Ария, Фаина, Мира, Аливия и Златослава.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: