Рейтинг@Mail.ru
Евы и Архипы: в Крыму назвали популярные и самые редкие имена детей - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251114/evy-i-arkhipy-v-krymu-nazvali-populyarnye-i-samye-redkie-imena-detey-1150862591.html
Евы и Архипы: в Крыму назвали популярные и самые редкие имена детей
Евы и Архипы: в Крыму назвали популярные и самые редкие имена детей - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Евы и Архипы: в Крыму назвали популярные и самые редкие имена детей
На прошлой неделе крымчане чаще всего называли новорожденных детей Евами и Максимами. Такие данные приводит департаменте ЗАГС минюста Крыма, а также называет... РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-14T22:33
2025-11-14T21:32
новости крыма
крым
минюст крыма
рождаемость
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/1e/1119745713_0:86:3423:2011_1920x0_80_0_0_58bd3fc8ba241e45fbf2f9aade20bf34.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. На прошлой неделе крымчане чаще всего называли новорожденных детей Евами и Максимами. Такие данные приводит департаменте ЗАГС минюста Крыма, а также называет самые редкие имена новорожденных крымчан.В числе популярных за последнее время также оказались имена Михаил, Артем, Владимир, Иван, Эдем, Руслан, Тимофей, Илья, Рустем, Мия, Ева, София, Анна, Екатерина, Эмилия, Василиса, Алиса, Злата, Мария, Полина и Мелек.В числе редких – Ветание, Лияна, Соломия, Юния, Азалия, Айла, Альсия, Демиза, Саидмухаммад, Ресуль, Архип, Навруз, Левон Аюб, Рудем и Малик.Ранее сообщалось, что в Крыму единично зарегистрированы имена Саледин и Каталея. К редким также отнесены Арлен, Синевер, Аркадий, Савелий, Платон, Эмир-Асан, Ария, Фаина, Мира, Аливия и Златослава.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Свадьба в 78 лет: в Крыму назвали молодоженов-рекордсменовВ Крыму процветает свадебный туризмВ России начнет действовать семейная налоговая выплата
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/1e/1119745713_587:0:3316:2047_1920x0_80_0_0_775a1b85dfc35b6c4a14a70e358ff602.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, крым, минюст крыма, рождаемость, общество
Евы и Архипы: в Крыму назвали популярные и самые редкие имена детей

В Крыму детей чаще всего называют Максимами и Евами - минюст

22:33 14.11.2025
 
© РИА Новости . Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкНоворожденный ребенок. Архивное фото
Новорожденный ребенок. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости . Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. На прошлой неделе крымчане чаще всего называли новорожденных детей Евами и Максимами. Такие данные приводит департаменте ЗАГС минюста Крыма, а также называет самые редкие имена новорожденных крымчан.
"Наиболее востребованными оказались наречения Максим и Ева, самыми редкими – Аслонби и Иоиль", – сообщили в департаменте.
В числе популярных за последнее время также оказались имена Михаил, Артем, Владимир, Иван, Эдем, Руслан, Тимофей, Илья, Рустем, Мия, Ева, София, Анна, Екатерина, Эмилия, Василиса, Алиса, Злата, Мария, Полина и Мелек.
В числе редких – Ветание, Лияна, Соломия, Юния, Азалия, Айла, Альсия, Демиза, Саидмухаммад, Ресуль, Архип, Навруз, Левон Аюб, Рудем и Малик.

"Интересно, что два последних имени, а также наречение, оказавшееся, наиболее редким на прошлой неделе, были присвоены двойням. Их за недельный период было четыре: в Евпатории – Аслонби и Мухаммад, в Симферополе – Ярослав и Добрыня, Малик и Рудем, в Симферопольском районе – Ева и Роман", – информирует минюст.

Ранее сообщалось, что в Крыму единично зарегистрированы имена Саледин и Каталея. К редким также отнесены Арлен, Синевер, Аркадий, Савелий, Платон, Эмир-Асан, Ария, Фаина, Мира, Аливия и Златослава.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Свадьба в 78 лет: в Крыму назвали молодоженов-рекордсменов
В Крыму процветает свадебный туризм
В России начнет действовать семейная налоговая выплата
 
Новости КрымаКрымМинюст КрымаРождаемостьОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:33Евы и Архипы: в Крыму назвали популярные и самые редкие имена детей
22:25Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу
22:17Родственники участников СВО смогут бесплатно сопровождать их на лечение
21:53Севастопольская спортсменка стала лучшей в мире по метанию ножа
21:32США дают сигнал Зеленскому
21:17Три беспилотника сбили над Черным морем
21:15Рейд в Севастополе закрыт
21:15На ЗАЭС отключена одна из питающих станцию высоковольтных линий
21:09Жуткое ДТП с погибшими: под Пермью микроавтобус врезался в грузовик
20:56В России дополнили "белый список" сайтов на случай ограничений интернета
20:30Керчане жалуются на работу управляющих компаний – нарушителей накажут
20:13Много солнца и никаких осадков: погода на выходных в Крыму
19:51Путин утвердил Стратегию повышения безопасности дорожного движения
19:31Три поезда из Крыма задерживаются в пути следования до 3 часов
19:29Под Джанкоем иномарка при обгоне слетела в кювет – погибли двое
19:23Новости Новороссийска: при атаке ВСУ повреждено 66 квартир
18:54Над Крымом сбили еще один беспилотник
18:44Сотрудник Sputnik Meedia в Эстонии оспорил вердикт о "нарушении санкций"
18:35"Сбер" инвестировал 2,3 миллиарда рублей в развитие АПК Крыма
18:20В России перенесут даты начала ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году
Лента новостейМолния