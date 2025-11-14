https://crimea.ria.ru/20251114/bolshe-50-detey-popali-v-dtp-s-gruzovikom-avtovozom-v-chelyabinskoy-oblasti-1150915222.html
Больше 50 детей попали в ДТП с грузовиком-автовозом в Челябинской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Автобус, который вез более 50 детей на горнолыжный курорт в Челябинской области, столкнулся с грузовиком на трассе. Есть пострадавшие, проинформировали в областной прокуратуре.По информации надзорного ведомства, авария произошла 14 октября около 9 часов на трассе М5 вблизи поселка Урал-Дача в Миасском городском округе."Произошло ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса, осуществляющего перевозку группы детей. В автобусе находился 51 несовершеннолетний в сопровождении трех взрослых, которые направлялись из Челябинска в горнолыжный курорт "Солнечная долина"", – сказано в сообщении.По предварительным данным ведомства, пострадавшие несовершеннолетние доставлены для осмотра в медучреждение. Организована проверка, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения, требований при организованной перевозке детей."При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", – добавили в прокуратуре.Ранее сообщалось, что в Керчи произошло ДТП на Крымском мосту. Водитель Mercedes, двигаясь со стороны Тамани, при обгоне пассажирского автобуса "Краснодар-Севастополь", не справился с управлением. В результате пассажиры автобуса, дети – 10-летний мальчик и 12-летняя девочка, госпитализированы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пассажирский автобус сгорел после ДТП с грузовиком на федеральной трассеРебенок пострадал в ДТП с рейсовым автобусом в СевастополеПоезд смял автобус с пассажирами в Хабаровске
В Челябинской области автобус с 51 ребенком попал в ДТП – есть пострадавшие
13:56 14.11.2025 (обновлено: 13:57 14.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Автобус, который вез более 50 детей на горнолыжный курорт в Челябинской области, столкнулся с грузовиком на трассе. Есть пострадавшие, проинформировали в областной прокуратуре.
По информации надзорного ведомства, авария произошла 14 октября около 9 часов на трассе М5 вблизи поселка Урал-Дача в Миасском городском округе.
"Произошло ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса, осуществляющего перевозку группы детей. В автобусе находился 51 несовершеннолетний в сопровождении трех взрослых, которые направлялись из Челябинска в горнолыжный курорт "Солнечная долина"", – сказано в сообщении.
По предварительным данным ведомства, пострадавшие несовершеннолетние доставлены для осмотра в медучреждение. Организована проверка, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения, требований при организованной перевозке детей.
"При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", – добавили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что в Керчи произошло
ДТП на Крымском мосту. Водитель Mercedes, двигаясь со стороны Тамани, при обгоне пассажирского автобуса "Краснодар-Севастополь", не справился с управлением. В результате пассажиры автобуса, дети – 10-летний мальчик и 12-летняя девочка, госпитализированы.
