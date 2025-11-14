https://crimea.ria.ru/20251114/bolshe-50-detey-popali-v-dtp-s-gruzovikom-avtovozom-v-chelyabinskoy-oblasti-1150915222.html

Больше 50 детей попали в ДТП с грузовиком-автовозом в Челябинской области

Больше 50 детей попали в ДТП с грузовиком-автовозом в Челябинской области - РИА Новости Крым, 14.11.2025

Больше 50 детей попали в ДТП с грузовиком-автовозом в Челябинской области

Автобус, который вез более 50 детей на горнолыжный курорт в Челябинской области, столкнулся с грузовиком на трассе. Есть пострадавшие, проинформировали в... РИА Новости Крым, 14.11.2025

2025-11-14T13:56

2025-11-14T13:56

2025-11-14T13:57

челябинская область

дтп

происшествия

дети

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150914742_0:29:1118:658_1920x0_80_0_0_280ea2e65a23d2b15d1de0d873f7d9ad.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Автобус, который вез более 50 детей на горнолыжный курорт в Челябинской области, столкнулся с грузовиком на трассе. Есть пострадавшие, проинформировали в областной прокуратуре.По информации надзорного ведомства, авария произошла 14 октября около 9 часов на трассе М5 вблизи поселка Урал-Дача в Миасском городском округе."Произошло ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса, осуществляющего перевозку группы детей. В автобусе находился 51 несовершеннолетний в сопровождении трех взрослых, которые направлялись из Челябинска в горнолыжный курорт "Солнечная долина"", – сказано в сообщении.По предварительным данным ведомства, пострадавшие несовершеннолетние доставлены для осмотра в медучреждение. Организована проверка, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения, требований при организованной перевозке детей."При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", – добавили в прокуратуре.Ранее сообщалось, что в Керчи произошло ДТП на Крымском мосту. Водитель Mercedes, двигаясь со стороны Тамани, при обгоне пассажирского автобуса "Краснодар-Севастополь", не справился с управлением. В результате пассажиры автобуса, дети – 10-летний мальчик и 12-летняя девочка, госпитализированы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пассажирский автобус сгорел после ДТП с грузовиком на федеральной трассеРебенок пострадал в ДТП с рейсовым автобусом в СевастополеПоезд смял автобус с пассажирами в Хабаровске

челябинская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

челябинская область, дтп, происшествия, дети, новости