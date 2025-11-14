Рейтинг@Mail.ru
Больше 50 детей попали в ДТП с грузовиком-автовозом в Челябинской области - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251114/bolshe-50-detey-popali-v-dtp-s-gruzovikom-avtovozom-v-chelyabinskoy-oblasti-1150915222.html
Больше 50 детей попали в ДТП с грузовиком-автовозом в Челябинской области
Больше 50 детей попали в ДТП с грузовиком-автовозом в Челябинской области - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Больше 50 детей попали в ДТП с грузовиком-автовозом в Челябинской области
Автобус, который вез более 50 детей на горнолыжный курорт в Челябинской области, столкнулся с грузовиком на трассе. Есть пострадавшие, проинформировали в... РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-14T13:56
2025-11-14T13:57
челябинская область
дтп
происшествия
дети
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150914742_0:29:1118:658_1920x0_80_0_0_280ea2e65a23d2b15d1de0d873f7d9ad.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Автобус, который вез более 50 детей на горнолыжный курорт в Челябинской области, столкнулся с грузовиком на трассе. Есть пострадавшие, проинформировали в областной прокуратуре.По информации надзорного ведомства, авария произошла 14 октября около 9 часов на трассе М5 вблизи поселка Урал-Дача в Миасском городском округе."Произошло ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса, осуществляющего перевозку группы детей. В автобусе находился 51 несовершеннолетний в сопровождении трех взрослых, которые направлялись из Челябинска в горнолыжный курорт "Солнечная долина"", – сказано в сообщении.По предварительным данным ведомства, пострадавшие несовершеннолетние доставлены для осмотра в медучреждение. Организована проверка, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения, требований при организованной перевозке детей."При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", – добавили в прокуратуре.Ранее сообщалось, что в Керчи произошло ДТП на Крымском мосту. Водитель Mercedes, двигаясь со стороны Тамани, при обгоне пассажирского автобуса "Краснодар-Севастополь", не справился с управлением. В результате пассажиры автобуса, дети – 10-летний мальчик и 12-летняя девочка, госпитализированы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пассажирский автобус сгорел после ДТП с грузовиком на федеральной трассеРебенок пострадал в ДТП с рейсовым автобусом в СевастополеПоезд смял автобус с пассажирами в Хабаровске
челябинская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150914742_102:0:1017:686_1920x0_80_0_0_7263c8c7ba06ca991203aa0bddc106ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
челябинская область, дтп, происшествия, дети, новости
Больше 50 детей попали в ДТП с грузовиком-автовозом в Челябинской области

В Челябинской области автобус с 51 ребенком попал в ДТП – есть пострадавшие

13:56 14.11.2025 (обновлено: 13:57 14.11.2025)
 
© Прокуратура Челябинской областиБольше 50 детей попали в ДТП с грузовиком-автовозом в Челябинской области
Больше 50 детей попали в ДТП с грузовиком-автовозом в Челябинской области
© Прокуратура Челябинской области
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Автобус, который вез более 50 детей на горнолыжный курорт в Челябинской области, столкнулся с грузовиком на трассе. Есть пострадавшие, проинформировали в областной прокуратуре.
По информации надзорного ведомства, авария произошла 14 октября около 9 часов на трассе М5 вблизи поселка Урал-Дача в Миасском городском округе.
"Произошло ДТП с участием грузового автомобиля и автобуса, осуществляющего перевозку группы детей. В автобусе находился 51 несовершеннолетний в сопровождении трех взрослых, которые направлялись из Челябинска в горнолыжный курорт "Солнечная долина"", – сказано в сообщении.
По предварительным данным ведомства, пострадавшие несовершеннолетние доставлены для осмотра в медучреждение. Организована проверка, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения, требований при организованной перевозке детей.
"При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", – добавили в прокуратуре.
Ранее сообщалось, что в Керчи произошло ДТП на Крымском мосту. Водитель Mercedes, двигаясь со стороны Тамани, при обгоне пассажирского автобуса "Краснодар-Севастополь", не справился с управлением. В результате пассажиры автобуса, дети – 10-летний мальчик и 12-летняя девочка, госпитализированы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пассажирский автобус сгорел после ДТП с грузовиком на федеральной трассе
Ребенок пострадал в ДТП с рейсовым автобусом в Севастополе
Поезд смял автобус с пассажирами в Хабаровске
 
Челябинская областьДТППроисшествиядетиНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:09Вернуть и убить: Киев готовит провокации против украинцев в ЕС
13:56Больше 50 детей попали в ДТП с грузовиком-автовозом в Челябинской области
13:46В Крыму предложили ввести федеральный закон о запрете съемки работы ПВО
13:22За неделю Киев потерял больше восьми тысяч боевиков
13:18Житель Крыма пойдет под суд за призывы разрушить Крымский мост
13:06Удары по Украине: что уничтожено высокоточным оружием
12:4927 безэкипажных катеров и три буксира ВСУ уничтожены в Черном море
12:33Массированный удар нанесен "Кинжалами" по объектам энергетики Украины
12:31ВС РФ освободили Орестополь в Днепропетровской области
12:21В Крыму масштабное отключение света – обесточены 10 сел
12:179 поездов "Таврия" из Крыма и в Крым задерживаются
12:15Солнце опять взорвалось – ученые фиксируют новую мощную вспышку
12:08В РФ появились Войска беспилотных систем: что это изменит в зоне СВО
11:55В Джанкойском районе Крыма будет громко
11:41Самая сильная магнитная буря за пять лет завершилась – когда ждать новую
11:22Житель Керчи получил 14 лет колонии за передачу Украине данных о ПВО
11:12В двух селах Симферопольского района возможны перебои с электричеством
11:02В Севастополе ограничат продажу выпивки студентам в праздник
10:48В Крыму задержали потенциальную "закладчицу" с крупной партией наркотиков
10:35Задержка поездов в Крым - права пассажиров на контроле прокуратуры
Лента новостейМолния