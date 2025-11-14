https://crimea.ria.ru/20251114/bespilotniki-atakovali-novovoronezhskuyu-aes-1150918694.html
Беспилотники атаковали Нововоронежскую АЭС
Беспилотники атаковали Нововоронежскую АЭС - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Беспилотники атаковали Нововоронежскую АЭС
Вспомогательное электрооборудование Нововоронежской атомной электростанции повреждено вследствие атаки украинских беспилотников. В результате были отключены от... РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-14T15:18
2025-11-14T15:18
2025-11-14T15:19
воронежская область
аэс
происшествия
александр гусев
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150918456_0:1181:1539:2047_1920x0_80_0_0_a633417f09fe5c09a44f0e2270f12dfb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Вспомогательное электрооборудование Нововоронежской атомной электростанции повреждено вследствие атаки украинских беспилотников. В результате были отключены от сети несколько энергоблоков, сейчас их работа полностью восстановлена. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.По его словам, 13 ноября дежурные силы ПВО и средства РЭБ над Нововоронежем уничтожили восемь вражеских беспилотников. При падении обломков одного из них и оказалось повреждено электрооборудование недалеко от станции.Радиационный фон на промышленной площадке Нововоронежской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям, добавил губернатор.Он отметил, что к настоящему моменту работа всех энергоблоков восстановлена.В ночь на пятницу ВСУ атаковали Новороссийск. В результате ударов БПЛА ранены четыре человека, повреждены три многоквартирных дома и судно в порту, а также горела нефтебаза на перевалочном комплексе "Шесхарис", сообщают власти.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночная атака ВСУ на Новороссийск - что известно к этому часу Новая атака на Крым: за три часа сбито еще 18 беспилотников14 беспилотников уничтожили над Крымом и Черным морем
воронежская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150918456_0:988:1412:2047_1920x0_80_0_0_40296a390f8ff86d39f9dca0151db16b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, аэс, происшествия, александр гусев, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, новости
Беспилотники атаковали Нововоронежскую АЭС
На Нововоронежской АЭС при атаке повреждено вспомогательное оборудование - власти
15:18 14.11.2025 (обновлено: 15:19 14.11.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Вспомогательное электрооборудование Нововоронежской атомной электростанции повреждено вследствие атаки украинских беспилотников. В результате были отключены от сети несколько энергоблоков, сейчас их работа полностью восстановлена. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.
По его словам, 13 ноября дежурные силы ПВО и средства РЭБ над Нововоронежем уничтожили восемь вражеских беспилотников. При падении обломков одного из них и оказалось повреждено электрооборудование недалеко от станции.
"В автоматическом режиме были отключены от сети несколько энергоблоков. Еще один энергоблок АЭС продолжал работу в штатном режиме на полную мощность", - рассказал Гусев.
Радиационный фон на промышленной площадке Нововоронежской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям, добавил губернатор.
Он отметил, что к настоящему моменту работа всех энергоблоков восстановлена.
В ночь на пятницу ВСУ атаковали Новороссийск
. В результате ударов БПЛА ранены четыре человека, повреждены три многоквартирных дома и судно в порту, а также горела нефтебаза на перевалочном комплексе "Шесхарис", сообщают власти.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: