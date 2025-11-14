https://crimea.ria.ru/20251114/bespilotniki-atakovali-novovoronezhskuyu-aes-1150918694.html

Беспилотники атаковали Нововоронежскую АЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Вспомогательное электрооборудование Нововоронежской атомной электростанции повреждено вследствие атаки украинских беспилотников. В результате были отключены от сети несколько энергоблоков, сейчас их работа полностью восстановлена. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.По его словам, 13 ноября дежурные силы ПВО и средства РЭБ над Нововоронежем уничтожили восемь вражеских беспилотников. При падении обломков одного из них и оказалось повреждено электрооборудование недалеко от станции.Радиационный фон на промышленной площадке Нововоронежской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям, добавил губернатор.Он отметил, что к настоящему моменту работа всех энергоблоков восстановлена.В ночь на пятницу ВСУ атаковали Новороссийск. В результате ударов БПЛА ранены четыре человека, повреждены три многоквартирных дома и судно в порту, а также горела нефтебаза на перевалочном комплексе "Шесхарис", сообщают власти.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночная атака ВСУ на Новороссийск - что известно к этому часу Новая атака на Крым: за три часа сбито еще 18 беспилотников14 беспилотников уничтожили над Крымом и Черным морем

