Беспилотники атаковали Нововоронежскую АЭС - РИА Новости Крым, 14.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251114/bespilotniki-atakovali-novovoronezhskuyu-aes-1150918694.html
Беспилотники атаковали Нововоронежскую АЭС
Беспилотники атаковали Нововоронежскую АЭС - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Беспилотники атаковали Нововоронежскую АЭС
Вспомогательное электрооборудование Нововоронежской атомной электростанции повреждено вследствие атаки украинских беспилотников. В результате были отключены от... РИА Новости Крым, 14.11.2025
воронежская область
аэс
происшествия
александр гусев
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150918456_0:1181:1539:2047_1920x0_80_0_0_a633417f09fe5c09a44f0e2270f12dfb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Вспомогательное электрооборудование Нововоронежской атомной электростанции повреждено вследствие атаки украинских беспилотников. В результате были отключены от сети несколько энергоблоков, сейчас их работа полностью восстановлена. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.По его словам, 13 ноября дежурные силы ПВО и средства РЭБ над Нововоронежем уничтожили восемь вражеских беспилотников. При падении обломков одного из них и оказалось повреждено электрооборудование недалеко от станции.Радиационный фон на промышленной площадке Нововоронежской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям, добавил губернатор.Он отметил, что к настоящему моменту работа всех энергоблоков восстановлена.В ночь на пятницу ВСУ атаковали Новороссийск. В результате ударов БПЛА ранены четыре человека, повреждены три многоквартирных дома и судно в порту, а также горела нефтебаза на перевалочном комплексе "Шесхарис", сообщают власти.
воронежская область
РИА Новости Крым
Новости
воронежская область, аэс, происшествия, александр гусев, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, новости
Беспилотники атаковали Нововоронежскую АЭС

На Нововоронежской АЭС при атаке повреждено вспомогательное оборудование - власти

15:18 14.11.2025 (обновлено: 15:19 14.11.2025)
 
© РИА Новости . Владимир Богатырев / Перейти в фотобанкЭлектрическая подстанция Нововоронежской атомной электростанции
Электрическая подстанция Нововоронежской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости . Владимир Богатырев
Перейти в фотобанк
Читать в
Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Вспомогательное электрооборудование Нововоронежской атомной электростанции повреждено вследствие атаки украинских беспилотников. В результате были отключены от сети несколько энергоблоков, сейчас их работа полностью восстановлена. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.
По его словам, 13 ноября дежурные силы ПВО и средства РЭБ над Нововоронежем уничтожили восемь вражеских беспилотников. При падении обломков одного из них и оказалось повреждено электрооборудование недалеко от станции.
"В автоматическом режиме были отключены от сети несколько энергоблоков. Еще один энергоблок АЭС продолжал работу в штатном режиме на полную мощность", - рассказал Гусев.
Радиационный фон на промышленной площадке Нововоронежской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям, добавил губернатор.
Он отметил, что к настоящему моменту работа всех энергоблоков восстановлена.
В ночь на пятницу ВСУ атаковали Новороссийск. В результате ударов БПЛА ранены четыре человека, повреждены три многоквартирных дома и судно в порту, а также горела нефтебаза на перевалочном комплексе "Шесхарис", сообщают власти.
