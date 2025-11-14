Атаки на Севастополь и предотвращение теракта в Москве: главное за день

Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. ВСУ дважды атаковали Севастополь, под ударами вражеских беспилотников были жилые дома в Новороссийске и АЭС в Воронежской области. ФСБ России предотвратила убийство одного из высших должностных лиц российского государства, спланированное спецслужбами Киева. В Киеве нанесены массированные удары по объектам критической инфраструктуры. Ряд поездов "Таврия" задержались на пути в Крым и из Крыма.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Две атаки на СевастопольСредства противовоздушной обороны и Черноморский флот в течение ночи отразили две атаки беспилотников на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В общей сложности над регионом сбили 16 БПЛА противника. По информации Спасательной службы города, никакие объекты не пострадали.Покушение на высокопоставленного чиновника РФСотрудники ФСБ России предотвратили организованное спецслужбами Украины убийство одного из высших должностных лиц РФ. Теракт планировалось совершить на Троекуровском кладбище в Москве при посещении чиновником захоронения близких родственников. Для совершения преступления спецслужбы Украины завербовали четырех человек: мигранта из Центральной Азии, двоих ранее судимых наркозависимых граждан РФ, а также проживающего в Киеве гражданина.Режим ЧС в НовороссийскеВ ночь на пятницу ВСУ атаковали Новороссийск. В результате ударов БПЛА ранены четыре человека, повреждены многоквартирные дома и судно в порту. Также горела нефтебаза на перевалочном комплексе "Шесхарис". В городе ввели режим ЧС. Глава города Андрей Кравченко сообщил о повреждении 66 квартир в разных районах Новороссийска. В Саратове при атаке беспилотников повреждены объекты гражданской инфраструктуры, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что 13 ноября дежурные силы ПВО и средства РЭБ над Нововоронежем уничтожили восемь вражеских беспилотников. При падении обломков одного из них и оказалось повреждено электрооборудование недалеко от Нововоронежской атомной электростанции. В результате были отключены от сети несколько энергоблоков. Еще один энергоблок АЭС продолжал работу в штатном режиме на полную мощность. Сейчас их работа полностью восстановлена.Задержки поездов "Таврия"Утром в пятницу стало известно, что по пути следования задерживаются 12 поездов в Крым и из Крыма. По данным перевозчика на 12 часов, – задерживались девять составов. К 15 часам все поезда, которые задерживались в пути следования в Крым, прибыли в пункты назначения, а от графика отставали четыре состава.По данным на 19:25, в пути следования задерживаются до трех часов два поезда из Симферополя в Москву и один в Санкт-Петербург. К 22:00 от графика отстают два поезда, следующих из Симферополя в Москву.Массированный удар "Кинжалами" по УкраинеМинувшей ночью в Киеве насчитали семь серий мощных взрывов, сообщает мэр Киева Виталий Кличко. Он сообщил о повреждениях в Дарницком, Днепровском, Подольском, Шевченковском, Голосеевском, Деснянском, Соломенском и Святошинском районах столицы. Председатель Киевской областной госадминистрации Николай Калашник в своем Telegram-канале сообщил, что под ударом находятся объекты критической инфраструктуры.Минобороны России сообщило, что в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России ВСУ РФ ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, обеспечивающим их работу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. ВСУ дважды атаковали Севастополь, под ударами вражеских беспилотников были жилые дома в Новороссийске и АЭС в Воронежской области. ФСБ России предотвратила убийство одного из высших должностных лиц российского государства, спланированное спецслужбами Киева. В Киеве нанесены массированные удары по объектам критической инфраструктуры. Ряд поездов "Таврия" задержались на пути в Крым и из Крыма.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Две атаки на Севастополь

Средства противовоздушной обороны и Черноморский флот в течение ночи отразили две атаки беспилотников на Севастополь, сообщил губернатор Михаил Развожаев. В общей сложности над регионом сбили 16 БПЛА противника. По информации Спасательной службы города, никакие объекты не пострадали.
Покушение на высокопоставленного чиновника РФ

Сотрудники ФСБ России предотвратили организованное спецслужбами Украины убийство одного из высших должностных лиц РФ. Теракт планировалось совершить на Троекуровском кладбище в Москве при посещении чиновником захоронения близких родственников. Для совершения преступления спецслужбы Украины завербовали четырех человек: мигранта из Центральной Азии, двоих ранее судимых наркозависимых граждан РФ, а также проживающего в Киеве гражданина.
Режим ЧС в Новороссийске

В ночь на пятницу ВСУ атаковали Новороссийск. В результате ударов БПЛА ранены четыре человека, повреждены многоквартирные дома и судно в порту. Также горела нефтебаза на перевалочном комплексе "Шесхарис". В городе ввели режим ЧС. Глава города Андрей Кравченко сообщил о повреждении 66 квартир в разных районах Новороссийска.
В Саратове при атаке беспилотников повреждены объекты гражданской инфраструктуры, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что 13 ноября дежурные силы ПВО и средства РЭБ над Нововоронежем уничтожили восемь вражеских беспилотников. При падении обломков одного из них и оказалось повреждено электрооборудование недалеко от Нововоронежской атомной электростанции. В результате были отключены от сети несколько энергоблоков. Еще один энергоблок АЭС продолжал работу в штатном режиме на полную мощность. Сейчас их работа полностью восстановлена.
Задержки поездов "Таврия"

Утром в пятницу стало известно, что по пути следования задерживаются 12 поездов в Крым и из Крыма. По данным перевозчика на 12 часов, – задерживались девять составов. К 15 часам все поезда, которые задерживались в пути следования в Крым, прибыли в пункты назначения, а от графика отставали четыре состава.
По данным на 19:25, в пути следования задерживаются до трех часов два поезда из Симферополя в Москву и один в Санкт-Петербург. К 22:00 от графика отстают два поезда, следующих из Симферополя в Москву.
Массированный удар "Кинжалами" по Украине

Минувшей ночью в Киеве насчитали семь серий мощных взрывов, сообщает мэр Киева Виталий Кличко. Он сообщил о повреждениях в Дарницком, Днепровском, Подольском, Шевченковском, Голосеевском, Деснянском, Соломенском и Святошинском районах столицы. Председатель Киевской областной госадминистрации Николай Калашник в своем Telegram-канале сообщил, что под ударом находятся объекты критической инфраструктуры.
Минобороны России сообщило, что в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России ВСУ РФ ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, обеспечивающим их работу.
