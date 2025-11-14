https://crimea.ria.ru/20251114/antichnyy-prospekt-v-sevastopole--kogda-zakonchat-stroitelstvo-1150929793.html

Античный проспект в Севастополе – когда закончат строительство

Античный проспект в Севастополе – когда закончат строительство - РИА Новости Крым, 14.11.2025

Античный проспект в Севастополе – когда закончат строительство

В Севастополе наращивают темпы строительства Античного проспекта и планируют завершить весь комплекс работ до конца года. Об этом сообщил и. о. заместителя... РИА Новости Крым, 14.11.2025

2025-11-14T17:32

2025-11-14T17:32

2025-11-14T17:32

севастополь

ремонт и строительство дорог

ремонт и строительство дорог в крыму

павел иено

городская среда

новости севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150929675_0:0:1232:693_1920x0_80_0_0_4a795e61d616caf47a67fcf76a167e52.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе наращивают темпы строительства Античного проспекта и планируют завершить весь комплекс работ до конца года. Об этом сообщил и. о. заместителя губернатора региона Павел Иено.Со стороны бухты Омеги, в начале проспекта, подрядчик установил первый остановочный комплекс. Всего их планируется поставить восемь, отметил и.о. замгубернатора. Они будут эксплуатироваться временно, пока макеты малых архитектурных форм в античном стиле, разработанные студентами кафедры архитектуры и дизайна, проходят согласование и утверждение на архитектурном совете, добавил чиновник.В рамках реконструкции проспекта появится новая дорога, которая свяжет жилые кварталы микрорайона Омега и обеспечит транспортную доступность близлежащих школ и детских садов. Планируется, что путь разгрузит проспект Героев Сталинграда и соединит пляж "Омега" с Камышовым шоссе, сообщал ранее губернатор города Михаил Развожаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт подпорных стен в Севастополе: сроки запуска движения смещаютсяВ Севастополе до конца года закрыли важную улицу – идет масштабный ремонтКогда в Севастополе завершат запланированный на 2025 год ремонт дорог

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, ремонт и строительство дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, павел иено, городская среда, новости севастополя