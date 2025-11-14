Античный проспект в Севастополе – когда закончат строительство
В Севастополе Античный проспект планируют достроить к концу 2025 года - власти
© Telegram-канал и.о. замгубернатора Севастополя Павла ИеноСтроительство Античного проспекта в Севастополе
© Telegram-канал и.о. замгубернатора Севастополя Павла Иено
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе наращивают темпы строительства Античного проспекта и планируют завершить весь комплекс работ до конца года. Об этом сообщил и. о. заместителя губернатора региона Павел Иено.
"Работа на проспекте Античном кипит. Темпы строительства нового проспекта наращиваем. Должники приступили к укладке асфальта со стороны улицы Корчагина, обустраивают тротуарную плитку и бордюры, завершают обустройство велосипедных дорожек вдоль всей протяженности проспекта", – написал Иено в своем Telegram-канале.
Со стороны бухты Омеги, в начале проспекта, подрядчик установил первый остановочный комплекс. Всего их планируется поставить восемь, отметил и.о. замгубернатора. Они будут эксплуатироваться временно, пока макеты малых архитектурных форм в античном стиле, разработанные студентами кафедры архитектуры и дизайна, проходят согласование и утверждение на архитектурном совете, добавил чиновник.
"Самый масштабный дорожный объект, который мы строим за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита, планируем ввести к концу 2025 года", – анонсировал он.
В рамках реконструкции проспекта появится новая дорога, которая свяжет жилые кварталы микрорайона Омега и обеспечит транспортную доступность близлежащих школ и детских садов. Планируется, что путь разгрузит проспект Героев Сталинграда и соединит пляж "Омега" с Камышовым шоссе, сообщал ранее губернатор города Михаил Развожаев.
Читайте также на РИА Новости Крым: