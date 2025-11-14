Рейтинг@Mail.ru
Античный проспект в Севастополе – когда закончат строительство - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251114/antichnyy-prospekt-v-sevastopole--kogda-zakonchat-stroitelstvo-1150929793.html
Античный проспект в Севастополе – когда закончат строительство
Античный проспект в Севастополе – когда закончат строительство - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Античный проспект в Севастополе – когда закончат строительство
В Севастополе наращивают темпы строительства Античного проспекта и планируют завершить весь комплекс работ до конца года. Об этом сообщил и. о. заместителя... РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-14T17:32
2025-11-14T17:32
севастополь
ремонт и строительство дорог
ремонт и строительство дорог в крыму
павел иено
городская среда
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150929675_0:0:1232:693_1920x0_80_0_0_4a795e61d616caf47a67fcf76a167e52.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе наращивают темпы строительства Античного проспекта и планируют завершить весь комплекс работ до конца года. Об этом сообщил и. о. заместителя губернатора региона Павел Иено.Со стороны бухты Омеги, в начале проспекта, подрядчик установил первый остановочный комплекс. Всего их планируется поставить восемь, отметил и.о. замгубернатора. Они будут эксплуатироваться временно, пока макеты малых архитектурных форм в античном стиле, разработанные студентами кафедры архитектуры и дизайна, проходят согласование и утверждение на архитектурном совете, добавил чиновник.В рамках реконструкции проспекта появится новая дорога, которая свяжет жилые кварталы микрорайона Омега и обеспечит транспортную доступность близлежащих школ и детских садов. Планируется, что путь разгрузит проспект Героев Сталинграда и соединит пляж "Омега" с Камышовым шоссе, сообщал ранее губернатор города Михаил Развожаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт подпорных стен в Севастополе: сроки запуска движения смещаютсяВ Севастополе до конца года закрыли важную улицу – идет масштабный ремонтКогда в Севастополе завершат запланированный на 2025 год ремонт дорог
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150929675_53:0:977:693_1920x0_80_0_0_6bf3c38afcffd34815c735f6c8c5bd8d.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, ремонт и строительство дорог, ремонт и строительство дорог в крыму, павел иено, городская среда, новости севастополя
Античный проспект в Севастополе – когда закончат строительство

В Севастополе Античный проспект планируют достроить к концу 2025 года - власти

17:32 14.11.2025
 
© Telegram-канал и.о. замгубернатора Севастополя Павла ИеноСтроительство Античного проспекта в Севастополе
Строительство Античного проспекта в Севастополе
© Telegram-канал и.о. замгубернатора Севастополя Павла Иено
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе наращивают темпы строительства Античного проспекта и планируют завершить весь комплекс работ до конца года. Об этом сообщил и. о. заместителя губернатора региона Павел Иено.
"Работа на проспекте Античном кипит. Темпы строительства нового проспекта наращиваем. Должники приступили к укладке асфальта со стороны улицы Корчагина, обустраивают тротуарную плитку и бордюры, завершают обустройство велосипедных дорожек вдоль всей протяженности проспекта", – написал Иено в своем Telegram-канале.
Со стороны бухты Омеги, в начале проспекта, подрядчик установил первый остановочный комплекс. Всего их планируется поставить восемь, отметил и.о. замгубернатора. Они будут эксплуатироваться временно, пока макеты малых архитектурных форм в античном стиле, разработанные студентами кафедры архитектуры и дизайна, проходят согласование и утверждение на архитектурном совете, добавил чиновник.

"Самый масштабный дорожный объект, который мы строим за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита, планируем ввести к концу 2025 года", – анонсировал он.

В рамках реконструкции проспекта появится новая дорога, которая свяжет жилые кварталы микрорайона Омега и обеспечит транспортную доступность близлежащих школ и детских садов. Планируется, что путь разгрузит проспект Героев Сталинграда и соединит пляж "Омега" с Камышовым шоссе, сообщал ранее губернатор города Михаил Развожаев.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ремонт подпорных стен в Севастополе: сроки запуска движения смещаются
В Севастополе до конца года закрыли важную улицу – идет масштабный ремонт
Когда в Севастополе завершат запланированный на 2025 год ремонт дорог
 
СевастопольРемонт и строительство дорогРемонт и строительство дорог в КрымуПавел ИеноГородская средаНовости Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:32Античный проспект в Севастополе – когда закончат строительство
16:54Под Ялтой легковушка повисла на отбойнике в результате ДТП
16:47Весь собранный с пляжей Севастополя замазученный грунт утилизировали
16:39Власти Крыма поручили ускорить ремонт кардиодиспансера в Симферополе
16:16В Гуляйполе Запорожской области объявили эвакуацию
16:03ВТБ перевыпустил почти 25 тысяч Пушкинских карт в Крыму и Севастополе
15:42Сигналы Западу: Киев готовится снизить мобилизационный возраст
15:32Над Крымом и тремя областями России сбиты еще 10 беспилотников
15:25Все опаздывающие поезда в Крым прибыли в пункты назначения
15:21Маразм крепчал: на Украине "отменяют" семью Романовых и Ломоносова
15:18Беспилотники атаковали Нововоронежскую АЭС
15:05Слезть с крючка - как ждуну стать на правильный путь
14:43Система работает безупречно – в Кремле оценили охлаждение для SIM-карт
14:32Аксенов наградил крымских боксеров за победу в первенстве Европы
14:18Путин присвоил международному аэропорту Ижевска имя Калашникова
14:09Вернуть и убить: Киев готовит провокации против украинцев в ЕС
13:56Больше 50 детей попали в ДТП с грузовиком-автовозом в Челябинской области
13:46В Крыму предложили ввести федеральный закон о запрете съемки работы ПВО
13:22За неделю Киев потерял больше восьми тысяч боевиков
13:18Житель Крыма пойдет под суд за призывы разрушить Крымский мост
Лента новостейМолния