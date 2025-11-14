https://crimea.ria.ru/20251114/216-bespilotnikov-sbity-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1150895356.html
216 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России
216 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 14.11.2025
216 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России
Средства ПВО уничтожили 216 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России за ночь, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-14T07:35
2025-11-14T07:35
2025-11-14T07:39
министерство обороны рф
крым
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
срочные новости крыма
пво
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1e/1137707143_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_83fe319b0ffa149ddd37039b554241e3.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Средства ПВО уничтожили 216 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России за ночь, сообщило в пятницу Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 216 украинских беспилотных летательных аппаратов: 66 – над территорией Краснодарского края, 45 – над территорией Саратовской области, 19 – над территорией Республики Крым, восемь БПЛА сбиты над территорией Волгоградской области, семь – над территорией Ростовской области, четыре – над территорией Белгородской области, три – над территорией Тамбовской области, два – над территорией Брянской области, по одному – над территориями Воронежской, Нижегородской и Оренбургской областей, 59 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что ПВО уничтожила семь воздушных целей при отражении атаки ВСУ на Севастополь, предварительно, объекты инфраструктуры не повреждены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь серий мощных взрывов прогремели в Киеве за ночьНочная атака ВСУ на Новороссийск - что известно к этому часуВ Саратове при атаке БПЛА повреждены гражданские объекты – губернатор
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1e/1137707143_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e805228e4bb1841eb9b60220ec82e253.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, срочные новости крыма, пво, новости сво
216 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России
216 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России - Минобороны
07:35 14.11.2025 (обновлено: 07:39 14.11.2025)