Рейтинг@Mail.ru
216 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 14.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251114/216-bespilotnikov-sbity-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1150895356.html
216 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России
216 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 14.11.2025
216 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России
Средства ПВО уничтожили 216 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России за ночь, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-14T07:35
2025-11-14T07:39
министерство обороны рф
крым
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
срочные новости крыма
пво
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1e/1137707143_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_83fe319b0ffa149ddd37039b554241e3.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Средства ПВО уничтожили 216 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России за ночь, сообщило в пятницу Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 216 украинских беспилотных летательных аппаратов: 66 – над территорией Краснодарского края, 45 – над территорией Саратовской области, 19 – над территорией Республики Крым, восемь БПЛА сбиты над территорией Волгоградской области, семь – над территорией Ростовской области, четыре – над территорией Белгородской области, три – над территорией Тамбовской области, два – над территорией Брянской области, по одному – над территориями Воронежской, Нижегородской и Оренбургской областей, 59 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что ПВО уничтожила семь воздушных целей при отражении атаки ВСУ на Севастополь, предварительно, объекты инфраструктуры не повреждены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь серий мощных взрывов прогремели в Киеве за ночьНочная атака ВСУ на Новороссийск - что известно к этому часуВ Саратове при атаке БПЛА повреждены гражданские объекты – губернатор
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1e/1137707143_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e805228e4bb1841eb9b60220ec82e253.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, срочные новости крыма, пво, новости сво
216 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России

216 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России - Минобороны

07:35 14.11.2025 (обновлено: 07:39 14.11.2025)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Средства ПВО уничтожили 216 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России за ночь, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 216 украинских беспилотных летательных аппаратов: 66 – над территорией Краснодарского края, 45 – над территорией Саратовской области, 19 – над территорией Республики Крым, восемь БПЛА сбиты над территорией Волгоградской области, семь – над территорией Ростовской области, четыре – над территорией Белгородской области, три – над территорией Тамбовской области, два – над территорией Брянской области, по одному – над территориями Воронежской, Нижегородской и Оренбургской областей, 59 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ПВО уничтожила семь воздушных целей при отражении атаки ВСУ на Севастополь, предварительно, объекты инфраструктуры не повреждены.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Семь серий мощных взрывов прогремели в Киеве за ночь
Ночная атака ВСУ на Новороссийск - что известно к этому часу
В Саратове при атаке БПЛА повреждены гражданские объекты – губернатор
 
Министерство обороны РФКрымНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьСрочные новости КрымаПВОНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:10СВО скоро закончится – прогноз эксперта
07:48ФСБ предотвратила убийство одного из высших должностных лиц Росии - ВИДЕО 6:31
07:35216 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России
07:31Семь серий мощных взрывов прогремели в Киеве за ночь
07:16Флотоводец и губернатор Севастополя – Адмирал Михаил Лазарев
06:33Ночная атака ВСУ на Новороссийск - что известно к этому часу
06:25В Саратове при атаке БПЛА повреждены гражданские объекты – губернатор
06:10Атака ВСУ на Севастополь: сбиты 7 воздушных целей - Развожаев
06:02Аграрии Крыма получили более 3,4 миллиардов – на что ушли деньги
00:01Какую погоду принесет в Крым в пятницу высотный циклон
00:00Какой сегодня праздник: 14 ноября
23:55Подросток поджег кинотеатр в Москве
23:20Новая атака на Крым: за три часа сбито еще 18 беспилотников
22:51Заммэра Ялты под стражей и бессилие санкций США против России – главное
22:31В Крым пытались ввезти почти полтонны опасной говядины
22:13На Украине начались проверки крупных предприятий энергетики и оборонки
22:01Зачем США настаивают на изменении резолюции ООН по Украине
21:41В Евпатории девушка пойдет под суд за кражу пистолета и патронов
21:29В Симферополе в пятницу перекроют движение по центральной улице
21:11ЕС не может оплачивать потребности Киева из своего бюджета – Еврокомиссия
Лента новостейМолния