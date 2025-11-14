https://crimea.ria.ru/20251114/216-bespilotnikov-sbity-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1150895356.html

216 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России

216 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 14.11.2025

216 беспилотников сбиты над Крымом и другими регионами России

Средства ПВО уничтожили 216 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России за ночь, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.11.2025

2025-11-14T07:35

2025-11-14T07:35

2025-11-14T07:39

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя - РИА Новости Крым. Средства ПВО уничтожили 216 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами России за ночь, сообщило в пятницу Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 216 украинских беспилотных летательных аппаратов: 66 – над территорией Краснодарского края, 45 – над территорией Саратовской области, 19 – над территорией Республики Крым, восемь БПЛА сбиты над территорией Волгоградской области, семь – над территорией Ростовской области, четыре – над территорией Белгородской области, три – над территорией Тамбовской области, два – над территорией Брянской области, по одному – над территориями Воронежской, Нижегородской и Оренбургской областей, 59 БПЛА уничтожены над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что ПВО уничтожила семь воздушных целей при отражении атаки ВСУ на Севастополь, предварительно, объекты инфраструктуры не повреждены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семь серий мощных взрывов прогремели в Киеве за ночьНочная атака ВСУ на Новороссийск - что известно к этому часуВ Саратове при атаке БПЛА повреждены гражданские объекты – губернатор

