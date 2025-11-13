Рейтинг@Mail.ru
Житель Симферопольского района хранил боеприпасы в морозилке - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251113/zhitel-simferopolskogo-rayona-khranil-boepripasy-v-morozilke-1150862133.html
Житель Симферопольского района хранил боеприпасы в морозилке
Житель Симферопольского района хранил боеприпасы в морозилке - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Житель Симферопольского района хранил боеприпасы в морозилке
В Симферопольском районе Крыма задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России. РИА Новости Крым, 13.11.2025
2025-11-13T11:11
2025-11-13T11:02
симферопольский район
мвд по республике крым
новости крыма
боеприпасы
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/04/1119873626_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_12636a3a4902dea16afb22b18665b1a2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.45-летний владелец домовладения пояснил, что боеприпасы ему в 2023 году подарил его друг и подозреваемый спрятал их в хозпостройке. Все изъятые оперативниками боеприпасы были направлены на баллистическую экспертизу.Согласно заключению эксперта, изъятые 13 патронов калибра 5,45х39 мм являются патронами военного образца, предназначенными для стрельбы из боевого нарезного огнестрельного оружия. Установлено, что патроны изготовлены промышленным способом и пригодны для стрельбы, рассказали в МВД.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение боеприпасов"). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, проинформировали правоохранители.МВД по Республике Крым напоминает гражданам об ответственности за незаконное хранение оружия и боеприпасов без соответствующего разрешения. Любые боеприпасы представляют опасность и подлежат обязательной сдаче в ближайший отдел полиции, подчеркнули в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пулеметы, ружья и револьверы: в России накрыли подпольных оружейниковВ Керчи полицейские изъяли у местного жителя авиабомбу и снарядыКрымчанину грозит 5 лет колонии за хранение боеприпасов
симферопольский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/04/1119873626_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_69752bace9197851a236e94ecb446c18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
симферопольский район, мвд по республике крым, новости крыма, боеприпасы, происшествия
Житель Симферопольского района хранил боеприпасы в морозилке

Боеприпасы нашли в морозилке у жителя Симферопольского района Крыма

11:11 13.11.2025
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.
"На территории частного дома была обнаружена хозяйственная постройка, внутри которой находилась морозильная камера. В ней оперативники обнаружили коробку, заклеенную прозрачной лентой. При вскрытии внутри оказался бумажный пакет с 13 патронами", – рассказали правоохранители.
45-летний владелец домовладения пояснил, что боеприпасы ему в 2023 году подарил его друг и подозреваемый спрятал их в хозпостройке. Все изъятые оперативниками боеприпасы были направлены на баллистическую экспертизу.
Согласно заключению эксперта, изъятые 13 патронов калибра 5,45х39 мм являются патронами военного образца, предназначенными для стрельбы из боевого нарезного огнестрельного оружия. Установлено, что патроны изготовлены промышленным способом и пригодны для стрельбы, рассказали в МВД.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение боеприпасов"). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, проинформировали правоохранители.
МВД по Республике Крым напоминает гражданам об ответственности за незаконное хранение оружия и боеприпасов без соответствующего разрешения. Любые боеприпасы представляют опасность и подлежат обязательной сдаче в ближайший отдел полиции, подчеркнули в ведомстве.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пулеметы, ружья и револьверы: в России накрыли подпольных оружейников
В Керчи полицейские изъяли у местного жителя авиабомбу и снаряды
Крымчанину грозит 5 лет колонии за хранение боеприпасов
 
Симферопольский районМВД по Республике КрымНовости КрымаБоеприпасыПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:39Зеленский ввел санкции против своего соратника Миндича
12:34Морской транспорт Севастополя возобновил работу
12:29Турцию трясет - на западе станы фиксируют серию подземных толчков
12:15В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
12:14В Харьковской и Днепропетровской областях освобождены еще два поселка
12:13Четыре безэкипажных катера ВСУ уничтожил Черноморский флот
12:07Как корейский окунь в Черном море изменит экосистему и улов рыбаков
11:39Унести бы ноги: почему Киев заявил о выходе Украины из переговоров с РФ
11:27Житель крымского села ударил полицейского и получил условный срок
11:11Житель Симферопольского района хранил боеприпасы в морозилке
10:53Отражавшие атаки ВСУ в приграничных районах получат ежемесячные выплаты
10:25В Крыму рассказали об объединяющей силе СВО
10:16В Херсонской области завершен капремонт участка трассы в Крым
09:59Безэкипажные катера ВСУ уничтожены у берегов Туапсе - пострадали дома
09:53В Крыму будут разрабатывать месторождение подземных термальных вод
09:37В Москве мать зарезала шестилетнего ребенка и хотела покончить с собой
09:16Пассажирский автобус сгорел после ДТП с грузовиком на федеральной трассе
08:52Власти в Европе призвали прекратить помощь Украине
08:27Цели кончились: Рубио признал бессилие санкций против России
08:1324 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем
Лента новостейМолния