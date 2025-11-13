https://crimea.ria.ru/20251113/zhitel-simferopolskogo-rayona-khranil-boepripasy-v-morozilke-1150862133.html

Житель Симферопольского района хранил боеприпасы в морозилке

В Симферопольском районе Крыма задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В Симферопольском районе Крыма задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.45-летний владелец домовладения пояснил, что боеприпасы ему в 2023 году подарил его друг и подозреваемый спрятал их в хозпостройке. Все изъятые оперативниками боеприпасы были направлены на баллистическую экспертизу.Согласно заключению эксперта, изъятые 13 патронов калибра 5,45х39 мм являются патронами военного образца, предназначенными для стрельбы из боевого нарезного огнестрельного оружия. Установлено, что патроны изготовлены промышленным способом и пригодны для стрельбы, рассказали в МВД.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение боеприпасов"). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, проинформировали правоохранители.МВД по Республике Крым напоминает гражданам об ответственности за незаконное хранение оружия и боеприпасов без соответствующего разрешения. Любые боеприпасы представляют опасность и подлежат обязательной сдаче в ближайший отдел полиции, подчеркнули в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пулеметы, ружья и револьверы: в России накрыли подпольных оружейниковВ Керчи полицейские изъяли у местного жителя авиабомбу и снарядыКрымчанину грозит 5 лет колонии за хранение боеприпасов

