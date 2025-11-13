Рейтинг@Mail.ru
Житель Кубани отдал аферистам слиток золота и деньги от продажи авто - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Житель Кубани отдал аферистам слиток золота и деньги от продажи авто
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. 20-летний житель Геленджика отдал мошенникам слиток золота и деньги от продажи автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Главка МВД России по Краснодарскому краю.По данным полицейских, молодому человеку позвонили и попросили назвать код из СМС для доставки посылки. После мошенники запугали жертву взломом "Госуслуг" и оформлением на него доверенности для спонсирования террористов.На этом обман не закончился. Мошенники повторно связались с мужчиной и с обещанием вернуть авто. Для этого ему предложили заполнить "декларацию" на ценные вещи - он приехал к своим родителям в Геленджик, сфотографировал золотой слиток стоимостью 5 млн рублей, а после отдал курьеру."В итоге машину заявителю никто не вернул, а аферисты исчезли вместе с выручкой от машины и золотом на 7,7 млн рублей", - констатировали в ведомстве.Жители Крыма за неделю отдали сетевым и телефонным мошенникам свыше 7,5 миллионов рублей, сообщали ранее в пресс-службе МВД Крыма. Чаще всего аферисты находят своих жертв по телефону, через соцсети, кроме того, доверчивые граждане лишаются своих денег при установке вредоносных приложений и из-за того, что переходят по неизвестным ссылкам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Переводы самому себе по СБП будут считать признаком мошенничестваАферист под женским именем обманывал крымчанЗвонок от "начальницы": в Ялте аферисты воруют с помощью дипфейков
Житель Кубани отдал аферистам слиток золота и деньги от продажи авто

МВД: житель Геленджика отдал аферистам слиток золота и деньги от продажи автомобиля

14:44 13.11.2025
 
© © Fotolia / thodonalСлиток золота, монеты и банкноты евро
Слиток золота, монеты и банкноты евро
© © Fotolia / thodonal
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. 20-летний житель Геленджика отдал мошенникам слиток золота и деньги от продажи автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Главка МВД России по Краснодарскому краю.
По данным полицейских, молодому человеку позвонили и попросили назвать код из СМС для доставки посылки. После мошенники запугали жертву взломом "Госуслуг" и оформлением на него доверенности для спонсирования террористов.
"Чтобы спасти имущество молодой человек продал свою машину по заниженной цене - 2,7 млн рублей в Краснодаре. После он купил новый телефон и установил на него вредоносное приложение. Деньги парень перевел в банке на неизвестный счет и отдал курьеру", - сообщили полицейские.
На этом обман не закончился. Мошенники повторно связались с мужчиной и с обещанием вернуть авто. Для этого ему предложили заполнить "декларацию" на ценные вещи - он приехал к своим родителям в Геленджик, сфотографировал золотой слиток стоимостью 5 млн рублей, а после отдал курьеру.
"В итоге машину заявителю никто не вернул, а аферисты исчезли вместе с выручкой от машины и золотом на 7,7 млн рублей", - констатировали в ведомстве.
Жители Крыма за неделю отдали сетевым и телефонным мошенникам свыше 7,5 миллионов рублей, сообщали ранее в пресс-службе МВД Крыма. Чаще всего аферисты находят своих жертв по телефону, через соцсети, кроме того, доверчивые граждане лишаются своих денег при установке вредоносных приложений и из-за того, что переходят по неизвестным ссылкам.
