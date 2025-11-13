Рейтинг@Mail.ru
Заммэра Ялты под стражей и бессилие санкций США против России – главное - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Заммэра Ялты под стражей и бессилие санкций США против России – главное
Заммэра Ялты под стражей и бессилие санкций США против России – главное - РИА Новости Крым, 13.11.2025
Заммэра Ялты под стражей и бессилие санкций США против России – главное
Самый долгий шатдаун в истории США завершен: президент Америки Дональд Трамп подписал бюджет. Советник главы Белого дома Марко Рубио признал бессилие... РИА Новости Крым, 13.11.2025
2025-11-13T22:51
2025-11-13T22:51
главное за день
новости крыма
крым
в мире
общество
безопасность республики крым и севастополя
украина
атаки всу
сша
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Самый долгий шатдаун в истории США завершен: президент Америки Дональд Трамп подписал бюджет. Советник главы Белого дома Марко Рубио признал бессилие антироссийских санкций. Владимир Зеленский ввел санкции против своего соратника Тимура Миндича. Безэкипажные катера ВСУ уничтожены у берегов Туапсе, над Крымом и Севастополем сбили беспилотники. Крым получил от национализации имущества граждан Украины семь миллиардов рублей - куда пойдут деньги. Заммэра Ялты заключили под стражу по обвинению в получении взятки.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымСамый долгий шатдаун в истории США завершенПрезидент США Дональд Трамп подписал временный бюджет правительства до 30 января, одобренный конгрессом. Таким образом самый долгий в истории страны перерыв в работе американского правительства, продлившийся 43 дня, завершен.Согласно ранее распространенным ведомствами предписаниям для тех сотрудников, которых в отсутствие бюджета отправляли в неоплачиваемый отпуск, после объявления через СМИ или официально, что ассигнования согласованы, они должны явиться на службу. США признали бессилие санкций против РоссииСоветник президента США Марко Рубио признал бессилие санкций против России, отметив, что список целей для ограничительных мер уже заканчивается."Я не знаю, что еще нужно сделать. У нас заканчиваются те вещи, в отношении которых можно было бы вводить санкции", – цитирует Рубио РИА Новости.Зеленский ввел санкции против МиндичаВладимир Зеленский ввел санкции в отношении своего близкого соратника, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича и еще одного бизнесмена Александра Цукермана – фигурантов коррупционного скандала вокруг компании "Энергоатом". Согласно документу, бизнесмены лишены всех государственных наград, им запрещено участвовать в торговых операциях, а их активы заблокированы. Ограничения введены на три года. Безэкипажные катера и дроныВ Черном море у берегов Туапсе отражена атака украинских безэкипажных катеров, в результате детонации одного из них повреждено остекление в пяти домах. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.Вечером над Крымом и Черным морем было уничтожено 14 беспилотников ВСУ за два часа.На что Крым тратит деньги от националтизацииВласти Крыма направили почти 7 млрд рублей от национализации имущества граждан Украины на благоустройство дворов, ремонт сетей и объектов соцкультбыта. Об этом сообщил глава РК по итогам рабочей встречи с председателем республиканского Совмина Юрием Гоцанюком и его заместителем Николаем Воробьевым."Мы направили 6,9 млрд рублей на благоустройство, на придомовые территории, учреждения культуры, спортивные объекты, сети водоснабжения и другое", – проинформировал Аксенов.Заммэра Ялты заключили под стражуСуд на два месяца заключил под стражу заместителя главы администрации Ялты - начальника управления капитального строительства, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Ялтинского городского суда.По данным Следкома по Крыму и Севастополю, чиновница в 2022 году получила взятку в размере 2,5 миллиона рублей за предоставление подрядчику первоочередного права на выполнение работ по ремонту детского сада.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Заммэра Ялты под стражей и бессилие санкций США против России – главное

Арест заместителя мэра Ялты и признание США в бессилии санкций против РФ – главное

22:51 13.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Самый долгий шатдаун в истории США завершен: президент Америки Дональд Трамп подписал бюджет. Советник главы Белого дома Марко Рубио признал бессилие антироссийских санкций. Владимир Зеленский ввел санкции против своего соратника Тимура Миндича. Безэкипажные катера ВСУ уничтожены у берегов Туапсе, над Крымом и Севастополем сбили беспилотники. Крым получил от национализации имущества граждан Украины семь миллиардов рублей - куда пойдут деньги. Заммэра Ялты заключили под стражу по обвинению в получении взятки.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым

Самый долгий шатдаун в истории США завершен

Президент США Дональд Трамп подписал временный бюджет правительства до 30 января, одобренный конгрессом. Таким образом самый долгий в истории страны перерыв в работе американского правительства, продлившийся 43 дня, завершен.
Согласно ранее распространенным ведомствами предписаниям для тех сотрудников, которых в отсутствие бюджета отправляли в неоплачиваемый отпуск, после объявления через СМИ или официально, что ассигнования согласованы, они должны явиться на службу.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
11:39Радио "Спутник в Крыму"
Унести бы ноги: почему Киев заявил о выходе Украины из переговоров с РФ

США признали бессилие санкций против России

Советник президента США Марко Рубио признал бессилие санкций против России, отметив, что список целей для ограничительных мер уже заканчивается.
"Я не знаю, что еще нужно сделать. У нас заканчиваются те вещи, в отношении которых можно было бы вводить санкции", – цитирует Рубио РИА Новости.
Люди в супермаркете - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
18:01
Загрязненная мазутом рыба в магазинах страны – новый фейк

Зеленский ввел санкции против Миндича

Владимир Зеленский ввел санкции в отношении своего близкого соратника, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича и еще одного бизнесмена Александра Цукермана – фигурантов коррупционного скандала вокруг компании "Энергоатом".
Согласно документу, бизнесмены лишены всех государственных наград, им запрещено участвовать в торговых операциях, а их активы заблокированы. Ограничения введены на три года.
Труба, из которой сбрасывались сточные воды в реку Славянка в Симферополе
13:16Эксклюзивы РИА Новости Крым
В реке Славянка в Симферополе обнаружили следы сброса бытовых стоков

Безэкипажные катера и дроны

В Черном море у берегов Туапсе отражена атака украинских безэкипажных катеров, в результате детонации одного из них повреждено остекление в пяти домах. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.
Вечером над Крымом и Черным морем было уничтожено 14 беспилотников ВСУ за два часа.
ПВО
19:02
Над Севастополем работает ПВО – сбиты четыре беспилотника

На что Крым тратит деньги от националтизации

Власти Крыма направили почти 7 млрд рублей от национализации имущества граждан Украины на благоустройство дворов, ремонт сетей и объектов соцкультбыта. Об этом сообщил глава РК по итогам рабочей встречи с председателем республиканского Совмина Юрием Гоцанюком и его заместителем Николаем Воробьевым.
"Мы направили 6,9 млрд рублей на благоустройство, на придомовые территории, учреждения культуры, спортивные объекты, сети водоснабжения и другое", – проинформировал Аксенов.
Торжественная церемония открытия Международной молодежной интерактивной экспедиционной школы Крымская кругосветка 2024 прошла на территории музейно-храмового комплекса Новый Херсонес - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
13:12
Вход на территорию Нового Херсонеса станет платным

Заммэра Ялты заключили под стражу

Суд на два месяца заключил под стражу заместителя главы администрации Ялты - начальника управления капитального строительства, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Ялтинского городского суда.
По данным Следкома по Крыму и Севастополю, чиновница в 2022 году получила взятку в размере 2,5 миллиона рублей за предоставление подрядчику первоочередного права на выполнение работ по ремонту детского сада.
На месте крушения Су-30 в Карелии
20:06
Самолет Су-30 разбился в Карелии – экипаж погиб
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
 
Главное за деньНовости КрымаКрымВ миреОбществоБезопасность Республики Крым и СевастополяУкраинаАтаки ВСУСША
 
