https://crimea.ria.ru/20251113/zammera-yalty-pod-strazhey-i-bessilie-sanktsiy-ssha-protiv-rossii--glavnoe-1150888893.html

Заммэра Ялты под стражей и бессилие санкций США против России – главное

Заммэра Ялты под стражей и бессилие санкций США против России – главное - РИА Новости Крым, 13.11.2025

Заммэра Ялты под стражей и бессилие санкций США против России – главное

Самый долгий шатдаун в истории США завершен: президент Америки Дональд Трамп подписал бюджет. Советник главы Белого дома Марко Рубио признал бессилие... РИА Новости Крым, 13.11.2025

2025-11-13T22:51

2025-11-13T22:51

2025-11-13T22:51

главное за день

новости крыма

крым

в мире

общество

безопасность республики крым и севастополя

украина

атаки всу

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267068_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_98af82862bb3e6c16b60e2e884e5e464.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Самый долгий шатдаун в истории США завершен: президент Америки Дональд Трамп подписал бюджет. Советник главы Белого дома Марко Рубио признал бессилие антироссийских санкций. Владимир Зеленский ввел санкции против своего соратника Тимура Миндича. Безэкипажные катера ВСУ уничтожены у берегов Туапсе, над Крымом и Севастополем сбили беспилотники. Крым получил от национализации имущества граждан Украины семь миллиардов рублей - куда пойдут деньги. Заммэра Ялты заключили под стражу по обвинению в получении взятки.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымСамый долгий шатдаун в истории США завершенПрезидент США Дональд Трамп подписал временный бюджет правительства до 30 января, одобренный конгрессом. Таким образом самый долгий в истории страны перерыв в работе американского правительства, продлившийся 43 дня, завершен.Согласно ранее распространенным ведомствами предписаниям для тех сотрудников, которых в отсутствие бюджета отправляли в неоплачиваемый отпуск, после объявления через СМИ или официально, что ассигнования согласованы, они должны явиться на службу. США признали бессилие санкций против РоссииСоветник президента США Марко Рубио признал бессилие санкций против России, отметив, что список целей для ограничительных мер уже заканчивается."Я не знаю, что еще нужно сделать. У нас заканчиваются те вещи, в отношении которых можно было бы вводить санкции", – цитирует Рубио РИА Новости.Зеленский ввел санкции против МиндичаВладимир Зеленский ввел санкции в отношении своего близкого соратника, совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича и еще одного бизнесмена Александра Цукермана – фигурантов коррупционного скандала вокруг компании "Энергоатом". Согласно документу, бизнесмены лишены всех государственных наград, им запрещено участвовать в торговых операциях, а их активы заблокированы. Ограничения введены на три года. Безэкипажные катера и дроныВ Черном море у берегов Туапсе отражена атака украинских безэкипажных катеров, в результате детонации одного из них повреждено остекление в пяти домах. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.Вечером над Крымом и Черным морем было уничтожено 14 беспилотников ВСУ за два часа.На что Крым тратит деньги от националтизацииВласти Крыма направили почти 7 млрд рублей от национализации имущества граждан Украины на благоустройство дворов, ремонт сетей и объектов соцкультбыта. Об этом сообщил глава РК по итогам рабочей встречи с председателем республиканского Совмина Юрием Гоцанюком и его заместителем Николаем Воробьевым."Мы направили 6,9 млрд рублей на благоустройство, на придомовые территории, учреждения культуры, спортивные объекты, сети водоснабжения и другое", – проинформировал Аксенов.Заммэра Ялты заключили под стражуСуд на два месяца заключил под стражу заместителя главы администрации Ялты - начальника управления капитального строительства, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Ялтинского городского суда.По данным Следкома по Крыму и Севастополю, чиновница в 2022 году получила взятку в размере 2,5 миллиона рублей за предоставление подрядчику первоочередного права на выполнение работ по ремонту детского сада.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

https://crimea.ria.ru/20251113/unesti-by-nogi-pochemu-kiev-zayavil-o-vykhode-ukrainy-iz-peregovorov-s-rf-1150863035.html

https://crimea.ria.ru/20251113/zagryaznennaya-mazutom-ryba-v-magazinakh-strany--novyy-feyk-1150888025.html

https://crimea.ria.ru/20251113/v-reke-slavyanka-v-simferopole-obnaruzhili-sledy-sbrosa-bytovykh-stokov-1150868065.html

https://crimea.ria.ru/20251113/nad-sevastopolem-rabotaet-pvo--sbity-chetyre-bespilotnika-1150890300.html

https://crimea.ria.ru/20251113/vkhod-na-territoriyu-novogo-khersonesa-stanet-platnym-1150867911.html

https://crimea.ria.ru/20251113/samolet-su-30-upal-v-karelii---ekipazh-pogib-1150890925.html

крым

украина

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости крыма, крым, в мире, общество, безопасность республики крым и севастополя, украина, атаки всу, сша