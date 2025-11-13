https://crimea.ria.ru/20251113/zachem-ssha-nastaivayut-na-izmenenii-rezolyutsii-oon-po-ukraine-1150871791.html
Зачем США настаивают на изменении резолюции ООН по Украине
Зачем США настаивают на изменении резолюции ООН по Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. США будут добиваться изменения формулировок в антироссийской резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Украине, поскольку американский президент Дональд Трамп признает силу России, уважает ее президента Владимира Путина и намерен выстраивать с РФ нормальные отношения, выгодные для Америки. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.На днях в СМИ со ссылкой на дипломатические источники появилась информация о том, что США требуют изменить формулировки в антироссийской резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по Украине, голосование по которой должно состояться в ближайшие недели. В частности, администрация американского президента Дональда Трампа настаивает на исключении из документа фраз "территориальная целостность" касательно Украины и "агрессия" относительно действий Российской Федерации.По мнению Шатрова, ничего удивительного в этом нет. Поскольку, "несмотря на существующие в отношениях РФ и США шероховатости и пробежавший в последнее время холодок, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп был и остается сторонником восстановления полноценных отношений с Россией".По мнению политолога, это объясняется не столько поддержкой позиции России в украинском вопросе, сколько подходом Трампа к мировой политике в принципе."Он сам, его страна регулярно выступала дейтвительно агрессором. Для Трампа тот прав, кто сильнее. И в данном случае это Россия. Мы понимаем, что правы по разным основаниям и дело не в том, что мы сильнее, но для Трампа именно это важно, и он хочет видеть отношения с РФ нормальными", – сказал Шатров.А потому "его дипломаты на разного рода уровнях, в том числе на уровне ООН пытаются скорректировать позицию Запада, которая выглядит русофобски, причем совершенно безосновательно", добавил он.При этом у Трампа русофобии нет и он действительно уважает президента России Владимира Путина, что также укрепляет его в выборе пути США, добавил Шатров."Трамп его (Владимира Путина - ред.) не боится, не принимает таким как есть, а именно уважает. И не хочет каких-то необоснованных оскорблений. И хоть мы говорим о холодке, но обратим внимание: Трамп, который за словом в карман не лезет и который оскорбил уже, наверное, полмира, кроме недовольства и "легкого разочарования", о котором иногда упоминал, ни разу не позволил себе сказать в адрес Путина ни слова, которое можно было бы посчитать оскорбительным", – сказал Шатров.Таким образом, инициатива администрации Трампа в части изменения текста резолюции по Украине – это еще одно доказательство того, что 47-й президент США "выдерживает линию, занятую им в начале своей второй каденции, и он будет стремиться дальше ее укреплять", делает вывод эксперт.Ранее Шатров высказал мнение о том, почему Киев заявил о выходе из переговоров с Россией только сейчас.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США против Британии: кто стоит за коррупционным скандалом на Украине Цели кончились: Рубио признал бессилие санкций против России Трамп стягивает удавку на шее Зеленского – политолог
