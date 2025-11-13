https://crimea.ria.ru/20251113/vtb-ekonomika-rossii-vozvraschaetsya-k-sbalansirovannym-tempam-rosta-1150886251.html

ВТБ: экономика России возвращается к сбалансированным темпам роста

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. Переориентация российской экономики после быстрого роста в 2023-2024 годах сопровождается сменой драйверов и структурными изменениями, при этом рост ВВП может составить около 1,5%, заявил на инвестиционном форуме ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ! Краснодар" член правления ВТБ Виталий Сергейчук.Согласно оценкам ВТБ, текущая ситуация неоднородна по отраслям: положительную динамику показывают ритейл и сектора, ориентированные на внутренний спрос, в то время как экспортно-ориентированные и добывающие отрасли, а также связанный с ними транспорт, демонстрируют снижение. Еще одним фактором напряжения стала рекордно низкая безработица, приблизившаяся к 2%.По мнению Сергейчука, период высоких ставок обусловлен внутренними факторами, а не внешними шоками. "Стимул, который качнул ставку в свою более высокую сторону, - это рост бюджетных расходов, рост кредитных портфелей, связанный с перестройкой экономики, с ростом инвестиций компаний в ту самую перестройку, переориентацию на восток", — пояснил он.При этом консервативная бюджетная политика и ужесточение налогового режима создают условия для смягчения денежно-кредитной политики. Меры ЦБ, включая обязательную покупку валюты в рамках зеркалирования, могут оказать давление на рубль. В ВТБ не исключают, что к концу 2026 года курс может приблизиться к уровню 100 рублей за доллар, а ставка снизится до 13%, что будет оживлять инвестиционную активность, сказал Сергейчук."Если говорить о следующем годе, то нужно отметить, что у нас супер-консервативный бюджет, и это позволит ЦБ в конце концов снижать ставку бодрее. Изменение налогов в прошлом году, повышение НДС в следующем позволят получить более структурно сбалансированный бюджет, и это будет гораздо меньше оказывать влияние на денежную массу и на те внутренние причины роста инфляции, которые были в предыдущие годы. Опять же рассчитываем на дальнейшее снижение ключевой ставки и более активную инвестиционную стратегию или политику наших компаний", - заключил представитель ВТБ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

